Mercados expectantes ante parálisis administrativa en Estados Unidos, sin acuerdo presupuestal

El cambio de mes trajo para los mercados financieros internacionales una novedad problemática inusual, aunque no inédita: la parálisis de una parte de la estructura administrativa federal de Estados Unidos (EE.UU.), ante el fracaso de una última votación del presupuesto para 2026 en el Senado .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esa detención, conocida como “shutdown”, se produjo desde la medianoche del 30 de setiembre; un episodio similar había ocurrido en 2018, en el primer gobierno de Donald Trump , y se había extendido por 35 días, desde finales de diciembre hasta los últimos días de enero de 2019.

Estados Unidos Estados Unidos se encuentra en una situación de parálisis presupuestaria

Bolsa de Valores Bajan los bonos en dólares, Conaprole emitió nueva serie y varios papeles mantuvieron su calificación

El presidente Trump recibió el lunes en la Casa Blanca a los principales responsables republicanos y demócratas del Congreso estadounidense para intentar desbloquear la situación.

Ante este factor de incertidumbre, la reacción en los mercados financieros llevó a una desvalorización del dólar y una suba del precio del oro y también del bitcoin, que volvió a superar niveles de US$ 117.000, máximos desde mediados de agosto.

Las bolsas neoyorquinas, sin embargo, parecieron asimilar sin nerviosismo la novedad. Algunos analistas interpretan que en eso influyó la expectativa de un aflojamiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense, lo cual abarataría el costo del crédito y lubricaría la economía de la mayor potencia mundial.

Uruguay y su deuda creciente

En tanto, los Bonos Globales en dólares de Uruguay registraron oscilaciones de precios desde la semana pasada; en setiembre subieron 1,8%, según el índice de Búsqueda.

Estos y otros títulos conforman la mayor parte del endeudamiento público del país.

El monto de la deuda del sector público en su conjunto aumentó en el primer trimestre del año y volvió a crecer en el segundo; alcanzó US$ 61.011 millones, un monto equivalente a 76% del Producto Interno Bruto (PIB), calculó Búsqueda.

Respecto a fin de 2024, el endeudamiento bruto se incrementó en unos US$ 6.400 millones, según los datos difundidos por el Banco Central.

Si se descuentan los US$ 23.826 millones de activos de reserva, la deuda —neta— a junio pasado era de US$ 37.184 millones. Eso significa 46% del PIB.

El endeudamiento contraído por el gobierno —el deudor principal dentro del Estado uruguayo— es mayoritariamente en bonos y otros títulos de deuda pública; eran el 68% de la deuda total a junio.

Estas cifras corresponden a deuda de capital. La carga es mayor, ya que el sector público debe afrontar los intereses de los bonos o el que cobran los organismos internacionales que otorgan financiamiento: a junio, eso adicionaba otros US$ 26.822 millones.

El nivel de la deuda y cómo ponerlo en una trayectoria descendente ha sido parte de la discusión en torno al proyecto de Ley de Presupuesto que desde agosto analiza el Parlamento. La iniciativa incluye cambios en la regla fiscal.