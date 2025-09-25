  • Cotizaciones
    Bajan los bonos en dólares, Conaprole emitió nueva serie y varios papeles mantuvieron su calificación

    El gobierno captó esta semana US$ 35,3 millones al ampliar una Nota del Tesoro en pesos nominales; el monto colocado resultó levemente inferior al subastado y la tasa de corte fue menor a la de la subasta precedente de ese papel

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los precios de los Bonos Globales en dólares registraron una baja en los últimos días después de haber tocado máximos en casi un año, según el índice de Búsqueda.

    El corredor Ángel Urraburu consideró que ese movimiento acompañó la baja de las tasas de interés de referencia dispuesto la semana pasada por la Reserva Federal (la Fed) estadounidense. “Después del recorte (los Bonos del Tesoro de Estados Unidos) subieron un poco por los anuncios de la Fed. Y al subir, bajaron un poco los bonos” uruguayos, dijo a Búsqueda ese agente, quien además es presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

    Leé además

    Bolsa de Valores de Montevideo.
    Mercado de valores

    El gobierno trabaja en una “agenda” para el desarrollo bursátil, que pondrá a consulta de comisión

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    Mientras, el Ministerio de Economía colocó el martes 23 el equivalente a US$ 35,3 millones de la serie 13 de Notas del Tesoro en pesos nominales; fue a una tasa de corte de 7,92%. El monto colocado resultó levemente inferior al subastado.

    En cuanto al mercado de deuda privada, se incorporó una nueva serie —la decimotercera— de obligaciones negociables de la cooperativa lechera Conaprole, que tiene vencimiento final en el 2030 y paga una tasa de interés de 4,25% anual. El papel fue calificado en agosto con la nota “AAA.uy” por la agencia Moody’s.

    Los inversores pudieron comprar estos papeles desde el lunes 15 hasta el lunes 22. La emisión final fue “cercana a los US$ 3 millones” y tuvo un “récord de suscripciones recibidas en cantidad de gente”, que ofertó “un promedio aproximado de US$ 10.000” por comprador, informó a Búsqueda el gerente financiero de Conaprole, José Luis Rial.

    “La plata para Conaprole no es lo primordial, sino la cantidad de gente que participa de la empresa, y eso lo hemos logrado con creces”, valoró.

    Por otro lado, Runtuna S.A. comunicó a la BVM que una asamblea de accionistas aprobó su conversión a sociedad cerrada. Eso ocurre tras haber pagado el capital de la última serie de obligaciones que tenía en circulación.

    La primera serie se había emitido en julio de 2010 por un total de US$ 8 millones y la segunda la colocó a US$ 20 millones en 2015. El pago de la última cuota semestral de capital de esta última se efectuó el pasado 10 de julio. Esas colocaciones sirvieron para la adquisición de terrenos y la inversión de infraestructura para los proyectos inmobiliarios dentro del barrio privado La Tahona (Lomas, Altos, Viñedos, Chacras, Mirador y La Toscana).

    Calificaciones de riesgo

    En las últimas semanas se informaron las calificaciones de riesgo de varios fideicomisos financieros que tienen certificados cotizando en bolsa.

    La calificadora Care mantuvo la nota “A.uy” para los certificados de participación del fideicomiso Arias, una central de generación de energía eólica ubicada en Flores cuya producción se vende a UTE a través de un contrato de compraventa con Gamesa Eólica S.L. Pese a que la producción promedio de energía está un 4,4% por debajo de las proyecciones calculadas en el 2017, la rentabilidad esperada para el inversor (TIR) sigue siendo “razonable”, evaluó la agencia.

    Los certificados de participación de las series A y B del fideicomiso Pampa —con central eléctrica en Tacuarembó gestionada por Nordex SE— y de Care mantuvieron las notas “AA.uy” y “A.uy”, respectivamente. La serie A está mejor evaluada que la otra debido a la opción de venta garantizada por UTE.

    En cuanto a las acciones emitidas por Areaflin S.A. —el parque eólico Valentines, en el departamento de Treinta y Tres— la calificadora ratificó su nota, “A.uy”.

    Care también mantuvo las calificaciones de fideicomisos de algunos gobiernos departamentales. Los títulos de Canelones III destinados a obras de infraestructura en el departamento siguen siendo “A.uy”. A pesar de estar obligado a realizar el mayor desembolso en 2026 —además de otras deudas simultáneas—, la calificadora entiende que los fondos de la comuna canaria “son suficientes para atender estas obligaciones”.

    Asimismo, se mantuvieron en la categoría “A.uy” los fideicomisos Florida I y Maldonado I. En el caso de Río Negro I, fue evaluado nuevamente como “A+.uy”, la misma nota que, por otro lado, recibió Grinor Ciudad de la Costa II.

    También la deuda uruguaya mantuvo la calificación “BBB” asignada por FitchRatings.

