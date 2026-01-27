Trump intenta bajar las tensiones en Mineápolis pero pide que cesen “la resistencia y el caos”

El presidente estadounidense Donald Trump bajó el tono este 26 de enero ante la tensa situación en el estado de Minesota, y aseguró que no quiere gente “herida o muerta” durante las protestas, aunque pidió que cesen “la resistencia y el caos”

Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, Donald Trump anunció en su plataforma Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minesota, Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y prometió diálogo.

“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, dijo en alusión al gobernador. Trump también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunirá el martes con el alcalde de Mineápolis, Jacob Lawrence Frey, explicó Trump. El presidente no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos” aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Al mismo tiempo, Trump quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país.

Embed - Cuestionan al ICE por uso desmedido de la fuerza tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti Salida de agentes “Estamos exigiendo al alcalde de Mineápolis, al gobernador y a todos los líderes, que lo que tiene que irse y la violencia que se tiene que parar es la violencia que está causando el Estado y que está causando la migra. Porque cuando el pueblo está viendo la violencia, estamos saliendo y estamos exigiendo acciones reales de nuestros líderes en contra de la violencia que está perpetuando el Gobierno federal. Y que entiendan que no pueden solo salir de acá para repetir la misma violencia en otros estados y ciudades”, dice a RFI Erika Zurawski, cofundadora del Comité de Acción de Derechos para Inmigrantes de Minnesota.

Frey anunció el lunes que “algunos agentes federales” se irán este martes de Mineápolis. “Seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación", escribió. El funcionario informó más temprano que habló con Trump y que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar”.