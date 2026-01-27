  • Cotizaciones
    Trump intenta bajar las tensiones en Mineápolis pero pide que cesen “la resistencia y el caos”

    El presidente estadounidense Donald Trump bajó el tono este 26 de enero ante la tensa situación en el estado de Minesota, y aseguró que no quiere gente “herida o muerta” durante las protestas, aunque pidió que cesen “la resistencia y el caos”

    Manifestantes protestan contra ICE en Minneapolis, Minnesota.

    Manifestantes protestan contra ICE en Minneapolis, Minnesota.

    FOTO

    EFE/EPA/CRAIG LASSIG
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, dijo en alusión al gobernador. Trump también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

    Manifestantes marchan por la Avenida Michigan hacia el Trump International Hotel & Tower el 10 de enero de 2026 en Chicago, Illinois.
    Internacional

    Protestas en EEUU por la muerte de una mujer a manos del ICE

    Por RFI
    Protestas en la sede de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un centro de detención, al día siguiente del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en el sur de Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026.
    Estados Unidos

    Las vidas apagadas bajo el ICE: el recuento de muertes vinculadas con la agencia migratoria de Estados Unidos

    Por France 24

    Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunirá el martes con el alcalde de Mineápolis, Jacob Lawrence Frey, explicó Trump. El presidente no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos” aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Al mismo tiempo, Trump quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país.

    Embed - Cuestionan al ICE por uso desmedido de la fuerza tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti

    Salida de agentes

    “Estamos exigiendo al alcalde de Mineápolis, al gobernador y a todos los líderes, que lo que tiene que irse y la violencia que se tiene que parar es la violencia que está causando el Estado y que está causando la migra. Porque cuando el pueblo está viendo la violencia, estamos saliendo y estamos exigiendo acciones reales de nuestros líderes en contra de la violencia que está perpetuando el Gobierno federal. Y que entiendan que no pueden solo salir de acá para repetir la misma violencia en otros estados y ciudades”, dice a RFI Erika Zurawski, cofundadora del Comité de Acción de Derechos para Inmigrantes de Minnesota.

    Frey anunció el lunes que “algunos agentes federales” se irán este martes de Mineápolis. “Seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación", escribió. El funcionario informó más temprano que habló con Trump y que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar”.

    Según medios de comunicación estadounidenses, el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonará Mineápolis, pero el gobierno desmintió esas versiones de prensa. Bovino “no ha sido relevado de sus funciones”, dijo en X la portavoz del DHS Tricia McLaughlin.

    Embed - La historia del ICE: de su creación tras el 11-S a su auge con Trump • FRANCE 24 Español

    Rechazo en el Partido Republicano

    Los asesinatos ocurridos en Mineápolis han encendido un fuerte rechazo dentro del Partido Republicano y han fragmentado a los aliados independientes que tenía Trump para afrontar las elecciones de medio término.

    “Sí existe esta posible ruptura. Las acciones que está tomando el presidente Trump son extremadamente polarizantes. Lo que está pasando aquí es que la coalición política que llevó al presidente Trump a ganar esta última elección está siendo fracturada por muchos frentes. Y aunado a esto, tenemos que el Partido Republicano en el Congreso y obviamente el Congreso está totalmente inactivo, inexistente, sin hacer absolutamente nada en cuestiones legislativas”, explica a RFI el politólogo de la Universidad de Houston, Jeronimo Cortina.

    La lucha contra la inmigración ilegal fue una promesa central de la campaña de Donald Trump, pero las encuestas muestran un creciente rechazo público en la forma en la que se está implementando esta política. En la última encuesta realizada el pasado fin de semana por Reuters Ipsos, solo el 39% de los estadounidenses aprobaban la labor de Trump en materia de inmigración, mientras que el 53% la desaprueba, según el sondeo.

    Con la AFP y entrevistas de Carlos Pizarro

    FUENTE:RFI

