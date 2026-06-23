El gobierno de Trump levanta sanciones al petróleo iraní y activa monitoreo de la tregua en Líbano

Las negociaciones Irán-Estados Unidos (EE.UU.) parecían reencarrilarse en las últimas horas, tras un fin de semana que puso en peligro el memorando de entendimiento firmado la semana pasada. Esto debido a las amenazas de Donald Trump de reanudar la guerra si Irán interrumpía el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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Teherán declaró cerrada la estratégica vía marítima, pero el tráfico de buques cisterna a través del estrecho comenzó a repuntar el lunes y los precios del petróleo reanudaron su caída .

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que las conversaciones con funcionarios iraníes en Suiza habían sentado una buena base para un acuerdo de paz definitivo, aunque Irán negó haber iniciado conversaciones sobre su programa nuclear.

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Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, así como la ofensiva israelí en Líbano, han causado miles de muertos y millones de desplazados.

La guerra con Irán también ha sacudido los mercados mundiales y ha elevado los precios globales del petróleo, que cerraron con una caída del 3% el lunes después de que Vance informara de que se habían logrado avances.

Las dos partes, que intentan dar continuidad al pacto provisional que firmaron la semana pasada, acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo permanente en un plazo de 60 días durante las conversaciones celebradas en la estación de montaña suiza de Bürgenstock, propiedad de Qatar.

También acordaron un mecanismo para poner fin a los combates en el Líbano entre Israel, aliado de EE.UU., y Hezbolá, alineado con Irán, y abrieron una línea de comunicaciones para ayudar a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz con el fin de evitar conflictos en esta vía marítima estratégica.

En la primera de varias medidas previstas en el acuerdo para proporcionar ayuda económica a Irán, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una exención de las sanciones hasta el 21 de agosto, lo que permite a Teherán vender petróleo y productos relacionados y recibir el pago correspondiente.

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Vance, quien ha mantenido un tono optimista desde la firma del memorando de entendimiento, dijo que Teherán había accedido a permitir la entrada de inspectores nucleares y a establecer mecanismos para gestionar sus activos congelados en el extranjero y administrar los altos el fuego. “Hemos sentado unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso”, declaró a los periodistas tras participar en las conversaciones.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró a la agencia oficial de noticias IRNA que Irán aún no había discutido cuestiones nucleares ni había asumido nuevos compromisos.

Trump afirmó el lunes en una publicación en Truth Social que Irán aceptará someterse a inspecciones de armas para garantizar la “honestidad nuclear”. “Si Irán no cumple con su acuerdo, o si no se comporta como debería, haré lo que tenga que hacer”, afirmó Trump posteriormente a los periodistas.

Irán ha limitado las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde que EE.UU. e Israel lanzaron una primera ronda de ataques aéreos el año pasado y las suspendió por completo cuando estalló la guerra en febrero. Afirma que su programa nuclear es pacífico.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró en las redes sociales que Teherán había conseguido exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de algunos de sus activos congelados en el extranjero y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

Vance afirmó que el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno de Trump, había ideado un proceso mediante el cual EE.UU. y Qatar tendrían el control de los fondos iraníes una vez descongelados; y ese dinero podría gastarse en maíz, soja y trigo estadounidenses. “Así que el dinero que recaudemos irá a parar a nuestros agricultores”, dijo Trump a los periodistas.

Sin embargo, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, afirmó que no existía tal obligación y que al menos parte de los fondos congelados restantes podrían utilizarse para comprar otros bienes no sancionados, según informó la agencia de noticias iraní 'Tasnim'.

Embed - Trump amenaza a Hezbolá y tensa los diálogos con Irán en Suiza • FRANCE 24 Español

Paran los combates en Líbano

El acuerdo de paz provisional exige el cese de todas las hostilidades, incluso en el Líbano, país que Israel invadió en marzo después de que Hezbolá disparara a través de la frontera.

El pasado viernes por la tarde entró en vigor una tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá.

Israel no formó parte del acuerdo entre EE.UU. e Irán y afirma que no retirará sus tropas del Líbano, pero el viernes acordó ese nuevo alto el fuego. Aunque los intensos combates continuaron un día más, las autoridades libanesas indicaron que habían disminuido desde la noche del sábado.

Israel y Líbano tienen previsto iniciar una nueva ronda de conversaciones en Washington el martes, y Beirut estaba decidido a seguir adelante con las negociaciones directas, a pesar de que estas parecen verse eclipsadas por la decisión de Irán de incluir a Líbano en sus negociaciones con EE.UU..

Hassan Wazni, director de un hospital en la ciudad de Nabatieh, fuertemente bombardeada, dijo a la agencia Reuters que eran los dos primeros días completos de calma desde que comenzó la guerra. “Estoy siguiendo la situación día a día, y la mayor parte del tiempo duermo en el hospital. Este es el alto el fuego más largo que se ha mantenido”, declaró por teléfono.

Más de un millón de libaneses han sido desplazados por la guerra y, aunque algunos han comenzado a regresar a sus hogares, muchos aún se muestran demasiado cautelosos.

En Qennarit, una ciudad del sur, dolientes trasladaban los cuerpos de cuatro mujeres que murieron en la oleada de ataques israelíes del sábado. Los ataúdes estaban cubiertos con banderas amarillas de Hezbolá con el logotipo verde del grupo: un brazo que sostiene un fusil de asalto.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24