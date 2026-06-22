Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que en los próximos días vehículos del Ejército Nacional comenzarán a desplegarse, con supervisión de la Policía Nacional, en ciertas zonas de Montevideo afectadas por los mayores guarismos de delitos, enfrentamientos entre bandas y violencia.

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“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”, explicó Negro la semana pasada en el Parlamento. “Son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”, añadió.

Según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales, los vehículos serán conducidos por personal militar, debido a la complejidad de su operación y a la necesidad de entrenamiento y capacitación especializada.

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Negro especificó que los vehículos se utilizarán para operativos como Atenea y Dominio, dos procedimientos policiales iniciados semanas atrás por el Ministerio del Interior. Atenea se basa en la aplicación de inteligencia para la prevención y disuasión de homicidios, mientras que Dominio es una nueva estrategia de intervención territorial.

El 8 de junio, como parte de Dominio, numerosas direcciones y unidades policiales confluyeron en operativos focalizados en distintos puntos de Montevideo, entre ellos el barrio Marconi, donde se identificaron a 555 personas, se registraron 174 motos y 204 autos, se detuvieron a tres personas, se recuperaron tres autos —uno de ellos requerido por hurto y otro por estafa— y se incautaron tres motos y droga.

Del despliegue, al que ahora se sumará el transporte militar, participa la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo, el Centro de Comando Unificado, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección Nacional de Aviación, entre otras.

Parte de los vehículos Mamba con los que cuenta actualmente el Ejército Nacional fueron donados por Estados Unidos en 2024, en el marco de un programa de cooperación valorado en aproximadamente US$ 14 millones. Se trata de vehículos blindados de transporte de personal Mamba MK7, destinados a integrar una Fuerza de Rápida Respuesta para las misiones operativas de paz que Uruguay desarrolla bajo mandato de las Naciones Unidas.

El Mamba MK7 fue diseñado para operar en entornos con amenaza de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, combinando altos niveles de protección con movilidad y capacidad operativa. Además de brindar mayor seguridad a sus ocupantes, ha sido probado en combate y es empleado en distintos escenarios donde se requiere protección blindada para el transporte de personal.

La comparecencia de Negro en el Parlamento

Negro concurrió el jueves 18 a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Cuestionado por un aumento de los homicidios en los últimos días, acudió con una amplia delegación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Información-Operativo Dominio-2026-Policía-Ministerio del Interior Miembros de la Policía Nacional durante el Operativo Dominio, iniciado en junio en algunos de los barrios más complejos de Montevideo. Ministerio del Interior

Además de criticar políticamente a la oposición por sus planteos contra el gobierno en seguridad pública, Negro dio a conocer datos sobre los índices delictivos, fundamentó los recientes cambios de mando en la Policía Nacional, detalló avances en la incorporación de tecnología y en la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Pública, y anunció nuevas medidas que el gobierno proyecta poner en marcha.

Mencionó, respecto a la colaboración entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que existe “un permanente intercambio” con el Ministerio de Defensa Nacional “para buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan la participación cada vez más activa” de recursos militares. “Perfectamente, pueden ser colaboradores de la gestión de la seguridad del ministerio; estamos en plena tratativa en estos días”, sostuvo.

En esa línea, el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado en marzo, prevé extender el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera.