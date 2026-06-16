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    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    El senador convocante dijo que “todos los movimientos” del MSP se hicieron para favorecer a la anestesista sancionada

    La oposición en la Comisión de Salud del Senado.

    La oposición en la Comisión de Salud del Senado.

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    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Luego de casi cuatro horas de comparecencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Senado, las partes se retiraron tal como vinieron.

    La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en su decisión de rebajarle la sanción a Inés Miralles, la anestesista condenada por la Justicia por mala praxis, motivo de su comparecencia. El miembro convocante, el senador nacionalista Martín Lema, calificó en rueda de prensa posterior las respuestas de la jerarca como “decepcionantes”, dijo que “siguen las interrogantes” y que esto desembocó en una “pérdida de la confianza” en su gestión.

    Por la reducción de la sanción a la anestesista renunciaron 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que había dispuesto la sanción original. Aunque la citación era ante la Comisión de Salud del Senado, participaron como invitados los integrantes de la comisión de Diputados.

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    “La expectativa era que se reconociera el error y los problemas del proceso”, dijo Lema en rueda de prensa. Según el legislador, aún “no se sabe por qué” la ministra tomó una decisión “que desacreditó a la academia”, en referencia a los miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

    “Todos los movimientos que se hicieron favorecieron a la anestesista”, subrayó Lema, enumerando tanto la baja de la sanción como la entrega fuera de plazo, por parte del MSP, de su respuesta a un recurso presentado por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

    “Claramente hay una pérdida de confianza en el accionar de la ministra”, dijo Lema, aunque precisó que eso no equivalía a pedirle la renuncia. “Es mucho más importante todavía”, aseguró.

    Relato ministerial

    Al principio de la comparecencia, iniciada poco antes de las 14 horas de este martes 16, la ministra había historiado el proceso que llevó a reducir la inhabilitación a la anestesista Miralles de cinco años a tres. Aseguró “que no hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido” a la médica, con quien dijo no tener “ningún vínculo”.

    En lugar de eso, señaló aspectos jurídicos, citó antecedentes de sanciones similares y apuntó a las fallas del sistema. Por ejemplo, indicó que este caso recién comenzó a investigarse cuando fue denunciado en el MSP en diciembre de 2023. La mutualista donde ocurrió el episodio, SMI, no había iniciado una investigación interna, resaltaron desde la cartera.

    Había rumores sobre la adicción de Miralles al fentanilo que databan, al menos, desde marzo y abril de 2023, según investigaciones internas de la mutualista a las que accedió Búsqueda.

    Miralles presentó una acción de nulidad ante el TCA contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que se encuentra en trámite, indicó Lustemberg. En rueda de prensa posterior, la subdirectora de Jurídica del MSP, Fabiana Alonso, admitió que la cartera presentó la contestación “un día después” del plazo. “Fue un error humano”, indicó, por “la cantidad de juicios y procedimientos, tanto en el TCA como amparos que se presentan en el MSP”. Sin embargo, aclaró que el expediente administrativo completo se encuentra dentro del juzgado. “Lo que quedó fuera del expediente es el relato de los hechos, pero la prueba y las actuaciones administrativas ya están incorporadas al proceso”.

    En la Comisión del Senado se afirmó que hay una investigación administrativa en el MSP por esa contestación fuera de plazo al TCA.

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