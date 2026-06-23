  • Cotizaciones
    martes 23 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ante críticas de la oposición, el oficialismo defendió el “rumbo económico” y respaldó a Oddone

    El ministro de Economía rechazó el pedido de la oposición de recortar el gasto público: “la economía uruguaya no atraviesa ningún escenario sobre el cual sea crucial que no haya un incremento del gasto”

    Senador oficialista Eduardo Brenta saluda al ministro Gabriel Oddone.

    Senador oficialista Eduardo Brenta saluda al ministro Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tras más de 12 horas de un debate por momentos áspero, la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, terminó con un desenlace previsible. El Frente Amplio hizo valer su mayoría en la Cámara de Senadores para aprobar una moción de respaldo al jerarca y a la política económica del gobierno de Yamandú Orsi.

    La declaración final sostiene que el “rumbo económico” es “claro y consistente” y que pese a la “creciente incertidumbre y reiterados shocks externos”, la gestión permitió “combinar un manejo macroeconómico responsable con mejoras concretas para la gente”. Los senadores frenteamplistas subrayaron que la economía “está en buenas manos”.

    “Si bien persisten aún importantes desafíos de cara a construir un país más próspero y justo, los resultados del primer año de gestión de gobierno sientan las bases sólidas que renuevan la confianza en el rumbo trazado”, dice la resolución aprobada con los votos del oficialismo. En el último punto, recoge algunos de los planteos de Oddone en cuanto a cuáles son los objetivos de las reformas que se plantea el gobierno: “fortalecer y reenfocar el Estado de bienestar, mejorar la matriz de protección social, acelerar el crecimiento económico y asegurar los recursos necesarios para atender los desafíos relativos a la seguridad pública, la infancia y las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

    Leé además

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Política económica

    Poder Ejecutivo envió proyecto de competitividad, que ataca “desafíos” microeconómicos para el crecimiento
    frases de la semana
    Política

    Frases de la semana

    Por Redacción Búsqueda

    Al cierre de la interpelación, el ministro respondió a varias críticas de la oposición y rechazó la idea de profundizar en el recorte de gastos. “La economía uruguaya no atraviesa ningún escenario sobre el cual sea crucial que no haya un incremento del gasto. La literatura económica tiene evidencia empírica amplia en decir que existe riesgo frente a un exceso de austeridad fiscal y eso puede inducir a la economía a ingresar en fase recesiva”, dijo Oddone. El economista puso como ejemplo los problemas que enfrentó Grecia casi una década atrás debido a las medidas de austeridad que le impuso el Banco Central Europeo.

    Botana interpelacion
    El senador Sergio Botana lideró la interpelación al ministro Gabriel Oddone

    El senador Sergio Botana lideró la interpelación al ministro Gabriel Oddone

    “Muy preocupante”

    La necesidad de contener el gasto había sido uno de los ejes de la intervención del senador interpelante, Sergio Botana. “La deuda va en un camino que será bastante difícil de superar en el futuro. Hubiésemos querido que el gobierno dijera lo que tenía que decir: que va a bajar el gasto y no va a correr este peligro. Si se mantiene el gasto, lo que va a hacer es aumentar el déficit y la deuda”, dijo el legislador del Partido Nacional.

    La oposición representada en el Senado presentó una moción, que contó con sus 13 votos, en la que consideró “muy preocupante” la situación económica por “su debilidad y marcada incertidumbre”. Sostuvo que la economía crece a tasas bajas, que hay pérdida de competitividad y que la “presión fiscal es alta y ahoga al ciudadano para llegar a fin de mes”. Incluso, la nota dice que “el aumento del gasto del gobierno en 2025 ha sido el mayor en la última década, muy por encima del crecimiento potencial de la economía, que se considera como un techo razonable en la evolución de las finanzas públicas”.

    Ante esto, la oposición propuso “eliminar el crecimiento del gasto público” y planteó que es necesario “impulsar la mejora de la competitividad”, “no crear nuevos impuestos” y no “tocar el régimen previsional”.

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Los Mamba MK7, durante su presentación en 2024 en el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. 

    Vehículos del Ejército en barrios de Montevideo: Interior y Defensa definen si los militares irán armados

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Antel Arena, en Montevideo.

    El Antel Arena busca aumentar la actividad y reducir costos en su primera etapa bajo la gestión de ITC

    Por José Frugoni
    Manifestación por el caso Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales en Montevideo.

    Conexión Ganadera: “inédito” acuerdo de acreedores “destraba la distribución de fondos”

    Por Ana Morales
    Senador oficialista Eduardo Brenta saluda al ministro Gabriel Oddone.

    Ante críticas de la oposición, el oficialismo defendió el “rumbo económico” y respaldó a Oddone

    Por Redacción Búsqueda