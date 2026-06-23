Ante críticas de la oposición, el oficialismo defendió el “rumbo económico” y respaldó a Oddone

El ministro de Economía rechazó el pedido de la oposición de recortar el gasto público: “la economía uruguaya no atraviesa ningún escenario sobre el cual sea crucial que no haya un incremento del gasto”

Tras más de 12 horas de un debate por momentos áspero, la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, terminó con un desenlace previsible. El Frente Amplio hizo valer su mayoría en la Cámara de Senadores para aprobar una moción de respaldo al jerarca y a la política económica del gobierno de Yamandú Orsi.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La declaración final sostiene que el “rumbo económico” es “claro y consistente” y que pese a la “creciente incertidumbre y reiterados shocks externos”, la gestión permitió “combinar un manejo macroeconómico responsable con mejoras concretas para la gente”. Los senadores frenteamplistas subrayaron que la economía “está en buenas manos”.

“Si bien persisten aún importantes desafíos de cara a construir un país más próspero y justo, los resultados del primer año de gestión de gobierno sientan las bases sólidas que renuevan la confianza en el rumbo trazado”, dice la resolución aprobada con los votos del oficialismo. En el último punto, recoge algunos de los planteos de Oddone en cuanto a cuáles son los objetivos de las reformas que se plantea el gobierno: “fortalecer y reenfocar el Estado de bienestar, mejorar la matriz de protección social, acelerar el crecimiento económico y asegurar los recursos necesarios para atender los desafíos relativos a la seguridad pública, la infancia y las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Al cierre de la interpelación, el ministro respondió a varias críticas de la oposición y rechazó la idea de profundizar en el recorte de gastos. “La economía uruguaya no atraviesa ningún escenario sobre el cual sea crucial que no haya un incremento del gasto. La literatura económica tiene evidencia empírica amplia en decir que existe riesgo frente a un exceso de austeridad fiscal y eso puede inducir a la economía a ingresar en fase recesiva”, dijo Oddone. El economista puso como ejemplo los problemas que enfrentó Grecia casi una década atrás debido a las medidas de austeridad que le impuso el Banco Central Europeo.

Botana interpelacion El senador Sergio Botana lideró la interpelación al ministro Gabriel Oddone Mauricio Zina / Adhoc FOTOS “Muy preocupante” La necesidad de contener el gasto había sido uno de los ejes de la intervención del senador interpelante, Sergio Botana. “La deuda va en un camino que será bastante difícil de superar en el futuro. Hubiésemos querido que el gobierno dijera lo que tenía que decir: que va a bajar el gasto y no va a correr este peligro. Si se mantiene el gasto, lo que va a hacer es aumentar el déficit y la deuda”, dijo el legislador del Partido Nacional.