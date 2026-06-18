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    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    La adquisición incluye 32 partidos y fue realizada a TyC International B.V., propietaria de la distribución del torneo en Uruguay

    Uruguay inició el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita.&nbsp;

    Uruguay inició el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. 

    FOTO

    Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El gobierno adquirió los derechos de transmisión de 32 partidos del Mundial 2026, así como los de la ceremonia del sorteo, por un total de US$ 4,1 millones, según una resolución publicada esta semana por Presidencia.

    La resolución, a la que accedió Búsqueda, lleva la firma del presidente Yamandú Orsi y establece que la adquisición fue necesaria porque “constituye un contenido de alto valor simbólico, identitario y social, cuya difusión masiva forma parte de los objetivos estratégicos de acceso universal, integración y promoción cultural”.

    El lunes 15, casi un millón de personas vieron de forma gratuita por transmisión pública el debut de Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026, que finalizó en empate 1-1 ante Arabia Saudita. Según cifras proporcionadas por el Poder Ejecutivo, Canal 5 tuvo una audiencia estimada de 855.232 personas durante el partido inaugural de la selección, y más de 130.000 siguieron el encuentro por streaming a través de la plataforma Antel TV.

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    Información-Canal 5-Estudio Televisión-Mundial 2026-Presidencia de la República
    El estudio del Secan en el Latu para transmitir el Mundial 2026.

    El estudio del Secan en el Latu para transmitir el Mundial 2026.

    “Estas cifras consolidan al partido de Uruguay-Arabia Saudita como el evento deportivo más visto de los últimos años en televisión abierta y como el récord de audiencia de Canal 5 en lo que va de 2026”, destacó Presidencia en un comunicado de prensa.

    El alto rating que genera cada selección en el Mundial 2026 no es exclusivo de Uruguay: la FIFA informó esta semana que el partido inaugural del campeonato, disputado el jueves 11 entre México y Sudáfrica por el Grupo A, alcanzó en México una audiencia promedio de 23,4 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido de un Mundial más visto en ese país en lo que va del siglo XXI. El triunfo mexicano 2-1 en el Estadio Azteca de Ciudad de México fue seguido por tres de cada cuatro personas que tenían el televisor encendido en ese momento.

    Por su parte, el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay reunió un total combinado de 27,5 millones de espectadores, convirtiéndose en el encuentro de fútbol más visto jamás transmitido en ese país. El encuentro terminó en goleada local 4-1 por el Grupo D, disputado en Los Ángeles.

    “Lo que estamos presenciando aquí es verdaderamente histórico”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre las cifras.

    Streaming por suscripción, por delante de Canal 5 y Antel

    En noviembre, el gobierno adquirió los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos del torneo, mediante un contrato suscrito entre Torneos y Competencias —TyC International B.V.— y el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), a través del Ministerio de Educación y Cultura. El acuerdo incluye todos los partidos que dispute Uruguay así como el partido inaugural, en el que México derrotó 2-0 a Sudáfrica, y la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

    TyC International B.V. es una sociedad constituida conforme a las leyes de los Países Bajos e integra la estructura corporativa del grupo Torneos, de origen argentino. Para el Mundial 2026, actúa como proveedora exclusiva de los derechos de transmisión audiovisual en Uruguay.

    Deporte-México-Jugadores-Festejo Mundial 2026-FIFA
    Los futbolistas mexicanos celebran el triunfo 2-0 ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026.

    Los futbolistas mexicanos celebran el triunfo 2-0 ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026.

    La directora de Canal 5, Erika Hoffmann, señaló que la compra contó con el respaldo de la población, citando una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que reveló que el 82% de los uruguayos estuvo de acuerdo con la decisión. El estudio, realizado en abril, mostró que 65% de los consultados estaba “totalmente de acuerdo” con la iniciativa y otro 17% “de acuerdo”. El apoyo fue mayor entre votantes del Frente Amplio que de la oposición.

    El sábado 13, la diaria informó sobre otro análisis de la Usina de Percepción Ciudadana, llevado a cabo en mayo, según el cual el 28% de los uruguayos mirará el Mundial 2026 a través de plataformas de streaming por suscripción, mientras que 20% lo seguirá por televisión por cable, un 20% por canales privados de televisión abierta y otro 20% por la transmisión pública de Canal 5 y Antel.

    Para la transmisión del campeonato por los canales públicos, el Secan instaló en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) un centro de producción que ocupa unos 280 metros cuadrados e incluye un estudio principal equipado con un switcher 4K, cámaras robóticas y consolas de sonido.

    De acuerdo a un artículo publicado en abril por el periódico británico The Guardian, la venta de los derechos televisivos del torneo en todo el mundo es la principal fuente de ingresos de la FIFA para el Mundial 2026, con ingresos proyectados que superan los US$ 3.400 millones recaudados en Catar 2022.

    El crecimiento se explica en gran parte por la decisión de la FIFA de expandir el torneo de 32 a 48 equipos y pasar de 64 a 104 partidos, con más contenido para vender a los broadcasters. Además, la FIFA monetizó las redes sociales al vender derechos para transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en TikTok y YouTube.

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