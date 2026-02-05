¡Hola !

El Louvre podrá restaurar la corona que resultó dañada en el espectacular robo del museo

Los ladrones la dejaron caer al huir del Museo del Louvre del que se llevaron un botín con ocho joyas del siglo XIX. Hasta ahora no se sabía si iba a poder ser restaurada o tendría que ser reconstruida

El Museo del Louvre asegura que las 56 esmeraldas de la corona siguen en su sitio y sólo faltan una decena de los 1.354 diamantes que decoraban la joya.

FOTO

AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

Esta joya que había sido encargada por Napoleón III para su esposa Eugenia en 1855 había quedado medio aplastada en el suelo de la galería Apolo. Según el Museo del Louvre, la corona resultó dañada al ser extraída por una ranura estrecha del escaparate donde se exponía y luego sufrió un “duro golpe”, al caer al suelo.

La corona está deformada y hay cuatro ramas que originalmente estaban unidas, ahora separadas. La institución asegura que las 56 esmeraldas siguen en su sitio y sólo faltan una decena de los 1.354 diamantes que decoraban la joya.

“El globo de diamantes y esmeraldas permanece intacto”, precisó el museo, que explicó además que únicamente una de las ocho águilas de oro que coronaban la joya se ha perdido de manera definitiva. Es por ello, la institución indica que la restauración podrá realizarse sin necesidad de reconstruir ni reponer elementos, limitándose a una reparación de la estructura original.

Corona dañada de la emperatriz Eugenia, Louvre
El robo provocó un revuelo en Francia por la falta de seguridad del Museo del Louvre.

Los ladrones se llevaron ocho joyas del siglo XIX en este espectacular robo de película que dio la vuelta al mundo. Entre las joyas se llevaron la diadema de la emperatriz Eugenia con 2.000 diamantes. El botín está valorado en 88 millones de euros.

Cuatro presuntos miembros del comando de ladrones está en prisión preventiva, pero las joyas no se han encontrado.

El robo provocó un revuelo en Francia por la falta de seguridad del Museo del Louvre, el más visitado del mundo, al que los ladrones accedieron por un balcón a través de una grúa de alquiler a la vista de todos. (con AFP)

FUENTE:RFI

