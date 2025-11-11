  • Cotizaciones
    El Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para poner fin al cierre del gobierno y lo pasa a la Cámara Baja

    El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes 10 de noviembre un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país, que había dejado sin salario a cientos de miles de empleados públicos y afectado servicios esenciales como la asistencia alimentaria y el tráfico aéreo

    Más de 800 vuelos cancelados en Estados Unidos en “inédita” reducción de tráfico por cierre federal.

    Más de 800 vuelos cancelados en Estados Unidos en “inédita” reducción de tráfico por cierre federal.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La votación este lunes en el Senado de Estados Unidos (EE.UU.), con un resultado de 60-40, contó con el apoyo de casi todos los republicanos de la Cámara Alta y ocho demócratas, quienes intentaron, sin éxito, condicionar la financiación gubernamental a las subvenciones sanitarias que expiran a finales de año. Si bien el acuerdo establece una votación en diciembre sobre dichas subvenciones, que benefician a 24 millones de estadounidenses, no garantiza su continuidad.

    El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de gobierno, el más largo de la historia de EE.UU.

    Estos subsidios, que ayudan a los estadounidenses de bajos ingresos a pagar el seguro médico privado y que vencen a finales de año, han sido una prioridad para los demócratas durante la batalla por la financiación.

    El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha manifestado su intención de aprobarlo el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para su promulgación. El mandatario calificó previamente el acuerdo para la reapertura del gobierno de “muy bueno”.

    El compromiso bipartidista aprobado en el Senado combina tres medidas de financiación anual para distintas agencias con un proyecto de ley provisional que mantendría operativas al resto de las dependencias federales hasta el 30 de enero.

    Embed - Estados Unidos sopesa un acuerdo para poner fin al cierre federal más largo de su historia

    Las claves del proyecto de ley que apunta a reabrir el gobierno

    El proyecto de ley prohibiría a las agencias federales despedir empleados hasta el 30 de enero de 2026, una victoria, al menos temporal, para los sindicatos de trabajadores federales y sus aliados. Además, frenaría la campaña del presidente Donald Trump para reducir la plantilla federal.

    Según lo informado previamente, el acuerdo reincorporaría a los empleados federales que recibieron avisos de reducción de personal o despido y reembolsaría a los estados que utilizaron sus propios fondos para mantener en funcionamiento los programas federales durante el cierre. También los protegería contra futuras reducciones de personal hasta enero y garantizaría que los empleados federales recibieran su salario una vez finalizado el cierre.

    Según registros federales, al inicio del segundo mandato de Trump, unos 2,2 millones de civiles trabajaban para el gobierno federal. Se prevé que al menos 300.000 empleados abandonen la Administración antes de que finalice el año debido a la reducción de personal impulsada por el presidente republicano.

    Embed - ¿Cerca del fin de cierre de Gobierno? Senado de EE. UU. aprueba terminar 'shutdown'

    El proyecto de ley también contempla el pago retroactivo de salarios para todos los empleados federales, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, los agentes de la Patrulla Fronteriza y los controladores aéreos.

    Los demócratas ya habían votado 14 veces en contra de la reapertura del gobierno, exigiendo la extensión de los créditos fiscales que hacen que la cobertura médica sea más asequible bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act). Los republicanos declararon que no negociarían en materia de salud, pero los líderes del Partido Republicano habían estado trabajando discretamente con el grupo de moderados a medida que se perfilaban los contornos de un acuerdo.

    El acuerdo también incluye proyectos de ley bipartidistas elaborados por el Comité de Asignaciones del Senado para financiar diversas áreas del gobierno: ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras. El resto de la financiación se extenderá hasta finales de enero, lo que dará a los legisladores más de dos meses para finalizar proyectos de ley de gastos adicionales.

    Con Reuters, AP y EFE

    FUENTE:FRANCE24

