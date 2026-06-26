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    El ultimátum de De la Espriella: un mes de plazo a los grupos armados para someterse a la justicia

    El abogado ultraderechista, que asumirá el 7 de agosto, recibió las credenciales que lo proclaman como el presidente electo luego de la segunda vuelta de las elecciones, descartó negociaciones de paz como las del gobierno saliente de Gustavo Petro y advirtió que su Administración solo aplicará "el imperio de la ley" contra el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir su credencial oficial en la sede del Registro Nacional del Estado Civil en Bogotá, el 25 de junio de 2026.

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir su credencial oficial en la sede del Registro Nacional del Estado Civil en Bogotá, el 25 de junio de 2026.

    FOTO

    Luis ACOSTA / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este jueves 25 de junio la credencial que lo consagra como ganador de las elecciones y, en su primer discurso oficial, lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales, a los que dio un mes para someterse a la justicia.

    “A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó.

    Con esas palabras, el mandatario electo dejó entrever que no mantendrá negociaciones de paz con las organizaciones criminales, a diferencia de la política de “paz total” del presidente saliente Gustavo Petro.

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    Colombia

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    Por France 24

    De la Espriella aseguró que “la connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, prometió que bajo su gestión regirá “la ley y solo la ley” y advirtió que, en lo que llamó la “era de El Tigre” (como lo apodan sus seguidores), quienes persistan en el narcotráfico, la extorsión, el terrorismo y otras formas de violencia enfrentarán “toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable” de la fuerza pública.

    Una ceremonia entre gritos y saludos militares

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a De la Espriella y a su vicepresidente, el exministro José Manuel Restrepo, en una ceremonia celebrada en el recinto ferial Corferias, en Bogotá. El acto oficializó la elección de ambos para el periodo 2026-2030.

    Acompañado por su familia y decenas de simpatizantes, el mandatario electo fue recibido con gritos de “Presidente, presidente”. Al recibir la credencial, alguien del público gritó el lema de campaña, “Firmes por la patria”, y De la Espriella se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que utilizó durante la campaña presidencial.

    El abogado de ultraderecha obtuvo 12,9 millones de votos (49,66%) en la segunda vuelta del pasado domingo 21 de junio, frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70%) del senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

    Cepeda reconoció su derrota el miércoles, el mismo día en que el CNE proclamó oficialmente al ganador.

    La transición y el reacomodo político

    Un día después de su proclamación, De la Espriella aseguró que ya trabaja con Restrepo en la conformación del gabinete.

    “No improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias”, señaló.

    El presidente electo se reunió además de manera informal con magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, a quienes anticipó algunos de sus planes, entre ellos revivir la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños.

    En el Congreso, el mapa comenzó a reacomodarse.

    El Pacto Histórico, que será la mayor bancada con 26 senadores y 43 representantes, anunció una “oposición firme, democrática y movilizada” frente a cualquier intento de desmontar las reformas del actual gobierno. En contraste, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y el derechista Cambio Radical se declararon partidos de gobierno y ofrecieron respaldar las iniciativas en seguridad, economía y empleo.

    De la Espriella recibió también felicitaciones de mandatarios de izquierda como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina.

    En el plano económico, De la Espriella ha prometido un fuerte ajuste fiscal, reducir el tamaño del Estado y reactivar la producción de petróleo y gas. Tendrá seis meses tras la toma de posesión para presentar su Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso.

    Embed - Colombia: Consejo Nacional Electoral declara presidente electo a Abelardo de la Espriella

    Perfil y contexto

    Abogado de 47 años, De la Espriella se declara admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, y donante del Partido Republicano.

    Hizo gran parte de su fortuna defendiendo a clientes polémicos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal del país.

    Creó su movimiento en julio de 2025 con el objetivo de frenar la continuidad de la izquierda y unió a buena parte de la derecha que provenía del uribismo.

    Su llegada a la Casa de Nariño coincide con el desgaste de la “paz total” de Petro, golpeada por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el estancamiento de las negociaciones con las disidencias de las FARC y la dificultad para lograr el sometimiento de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país.

    Con EFE

    FUENTE:FRANCE24

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