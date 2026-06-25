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    El “Tigre” de Colombia busca seguir los pasos de los referentes de la derecha Javier Milei y Nayib Bukele

    El presidente electo Abelardo de la Espriella quiere usar una motosierra para reducir el Estado y construir megacárceles en la Amazonía

    Abelardo de la Espriella.

    Abelardo de la Espriella.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Joe Daniels
    Por Joe Daniels y Geoff Dyer

    Abelardo de la Espriella, el impetuoso presidente electo de Colombia, quiere modelar su gobierno basado en los dos líderes de derecha más destacados de América Latina.

    Al igual que Nayib Bukele de El Salvador, ha prometido construir megacárceles para hacer frente al aumento de la delincuencia. Y al igual que el argentino Javier Milei, promete usar una motosierra para reducir el tamaño del Estado colombiano.

    “Hoy comienza la Nación Milagro”, rugió De la Espriella — que se hace llamar “El Tigre” — durante su discurso de victoria el domingo por la noche en la ciudad costera de Barranquilla. “¡Colombia, aquí está su tigre y aquí está su presidente!”

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    Sin embargo, es probable que el multimillonario exabogado defensor enfrente obstáculos de aquí en adelante. Su mandato es escaso, sus planes no están claros y no tiene experiencia en gobernar.

    De la Espriella, un neófito político, ganó las elecciones más ajustadas en la historia moderna de Colombia, con unos 250,000 votos (un 0.9 por ciento) que lo separaban del senador Iván Cepeda, el candidato de continuidad del presidente saliente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro.

    El presidente electo De la Espriella no tiene un partido importante que lo apoye en el Congreso, donde la coalición de Petro tiene el mayor número de escaños, pero carece de una mayoría clara. Por eso tendrá que llegar a acuerdos con los partidos tradicionales del país.

    La principal preocupación de los votantes en las elecciones, según los encuestadores, fue la seguridad. La violencia y la producción de cocaína han aumentado a través del país, 10 años después de que el gobierno firmó un acuerdo de paz con el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    De la Espriella ha prometido desplegar al ejército para luchar directamente contra las guerrillas y los narcotraficantes, lo contrario de la política de Petro de buscar el desarme de los grupos armados a través de negociaciones. De la Espriella, un ciudadano estadounidense, se ha comprometido a profundizar las relaciones militares de Colombia con Washington e Israel, en otra reprimenda a las políticas de Petro.

    Siguiendo el ejemplo Bukele, ha dicho que construirá megacárceles en la selva amazónica para hacer frente al creciente crimen. El autócrata salvadoreño ha supervisado el encarcelamiento masivo, encerrando a alrededor del 2% de la población adulta para reducir las tasas de homicidio a mínimos históricos.

    El-Salvador-Carcel
    El megacentro penitenciario de El Salvador, el Centro de Confinamiento para Terroristas, en Tecoluca. De la Espriella afirma que quiere establecer prisiones similares en Colombia y entregarlas a operadores privados.

    El megacentro penitenciario de El Salvador, el Centro de Confinamiento para Terroristas, en Tecoluca. De la Espriella afirma que quiere establecer prisiones similares en Colombia y entregarlas a operadores privados.

    En declaraciones al Financial Times (FT) a principios de este año, De la Espriella reconoció que vigilar a Colombia (un país 50 veces el tamaño de El Salvador con una población de más de 50 millones) requeriría un enfoque complejo. “Quiero implementar esas cárceles en Colombia y entregarlas a operadores privados en concesión a largo plazo, ubicadas en lo profundo de la selva, en medio de la nada”.

    Pero muchos de los anuncios políticos de De la Espriella son poco detallados e “inviables”, según Óscar Naranjo, exvicepresidente y general retirado que dirigió la policía nacional de Colombia.

    “Ojalá el nuevo gobierno empiece a introducir una dosis de realismo en un tema donde no existe una solución mágica”, dijo Naranjo.

    De la Espriella también enfrenta desafíos económicos, ya que heredó un déficit fiscal que el año pasado alcanzó el 6.4% del producto interno bruto (PIB) después de que Petro abandonó la regla fiscal del país, destinada a controlar la deuda. El gasto público también se disparó bajo Petro, quien gastó mucho en programas sociales y aumentó el salario mínimo en un 23% en enero.

    Bukele-Milei
    Nayib Bukele de El Salvador, izquierda, y Javier Milei de Argentina.

    Nayib Bukele de El Salvador, izquierda, y Javier Milei de Argentina.

    Imitando a Milei de Argentina, quien ha recortado los subsidios desde que ganó las elecciones en 2023, De la Espriella ha dicho que reducirá el tamaño del Estado en un 40% mediante la fusión de ministerios, la eliminación gradual de agencias redundantes y la revisión de la nómina del gobierno.

    Marcela Meléndez, directora ejecutiva del grupo de expertos económico Fedesarollo, dijo que si bien “es bueno que el nuevo gobierno tenga claro que tiene que haber un ajuste fiscal, el desafío es enorme porque el gasto público en Colombia es increíblemente inflexible. Si alguien piensa que hay cosas que son superfluas y que simplemente se pueden recortar, eso no va a funcionar”.

    También es probable que De la Espriella enfrente una feroz resistencia de la base de Petro, que incluye áreas rurales empobrecidas y barrios de clase trabajadora de las grandes ciudades. Petro emergió como una importante figura de las protestas a nivel nacional en 2021 y, en el cargo, llamó periódicamente a sus partidarios a salir a las calles cuando sus reformas enfrentaron rechazo en el Congreso.

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