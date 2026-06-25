  • Cotizaciones
    jueves 25 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

    El Consejo Nacional Electoraldeclaró oficialmente presidente electo de Colombia al ultraderechista Abelardo de la Espriella

    Abelardo de la Espriella.

    Abelardo de la Espriella.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue proclamado oficialmente este miércoles 24 de junio presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

    Horas antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había informado la conclusión del escrutinio del 100% de las mesas de votación de la segunda vuelta presidencial y confirmado la victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje del domingo 21 de junio

    De esta forma, las autoridades electorales ratificaron los resultados anticipados del preconteo y De la Espriella podrá arrancar el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

    Leé además

    Iván Cepeda reconoce el triunfo de De la Espriella en Colombia.
    Video
    Colombia

    Cepeda reconoce la victoria de De la Espriella, “nuevo presidente de la República”
    Abelardo de la Espriella llega a votar en la segunda vuelta que elegirá quien gobernará al país en el periodo 2026-2030, en Barranquilla (Colombia)
    Video
    Colombia

    Colombia: formar alianzas en el Congreso no será difícil para De la Espriella

    De acuerdo con los resultados finales, De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, obtuvo 12.956.941 votos, equivalentes al 49,66 % del total, mientras que Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.707.117 sufragios, correspondientes al 48,70 %. La diferencia consolidó la ventaja que ya había mostrado el preconteo divulgado la noche de las elecciones.

    Embed - Colombia: Consejo Nacional Electoral declara presidente electo a Abelardo de la Espriella

    El escrutinio es la fase que sella la legitimidad del proceso electoral y en la que participan jueces, con el objetivo de corregir posibles errores humanos o responder a reclamaciones. Este año, ese paso tomó una relevancia especial.

    De la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, ha prometido "mano dura" contra los grupos armados ilegales y terminar con la llamada política de “Paz total” de Petro.

    Se prevé que tendrá una fuerte oposición en el Congreso y un estrecho margen de maniobra para ejecutar sus iniciativas.

    Cepeda admite su derrota y anuncia oposición desde el Congreso

    Cepeda, que se presentó a estas elecciones con el partido Pacto Histórico, del presidente Petro, reconoció este mismo miércoles los resultados que dieron la victoria al derechista.

    “El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que, en el caso del Pacto Histórico y la Alianza, han participado en posición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral”, aseveró Cepeda en una declaración.

    La aceptación de la derrota llega tres días después del balotaje, en un país donde el denominado preconteo y que se conoce pocos minutos después del cierre de urnas ha servido históricamente para conocer el nombre del ganador de las elecciones.

    Embed - Abelardo de la Espriella en France 24: "Tengo experiencia en ser exitoso" • FRANCE 24 Español

    Sin embargo, ese proceso no es jurídicamente vinculante y este año, por primera vez en la historia moderna, ni Petro ni el candidato del oficialismo reconocieron el preconteo y anunciaron que esperarían a que culminara el escrutinio.

    “Como candidato del Pacto Histórico y por la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, agregó.

    Qué pasó con las "irregularidades" señaladas por Petro

    Petro y Cepeda instaron el mismo domingo del balotaje a esperar el escrutinio oficial, al apuntar a presuntas irregularidades.

    El resultado de la primera vuelta, que dio como más votado a De la Espriella, también fue cuestionado por el presidente saliente. Y en la segunda vuelta, Cepeda pidió la impugnación de miles de mesas.

    No obstante, los observadores internacionales de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral (MOE) catalana y los observadores de Transparencia Electoral y un centenar de veedores la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) confirmaron la inexistencia de pruebas sobre un fraude.

    Embed - Abelardo de la Espriella: el "outsider" de extrema derecha que quiere ser presidente de Colombia

    Cepeda subrayó que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

    Asimismo, el político de izquierda–que al quedar en segundo lugar en el balotaje tiene asegurado un escaño en el Senado–advirtió que su bancada política no permitirá que el nuevo gobierno recorte o amenace “las transformaciones sociales que conquistó el pueblo colombiano”, lo que anticipa una fuerte oposición desde el Legislativo al nuevo Ejecutivo de De la Espriella.

    Con Reuters, EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Mercado cambiario

    El dólar se valoriza frente al peso; la “competitividad” medida por el tipo de cambio real mejoró en mayo

    Por Redacción Búsqueda
    Tratamientos

    Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

    Puerto

    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    Por Ana Morales
    Panamá

    La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    El ministro Castillo y el presidente Yamandú Orsi.

    Malestar en Presidencia con el ministro Castillo; Orsi había pedido que no lo contradigan

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente Yamandú Orsi junto a un niño en el lanzamiento del programa Más Barrio en el barrio Corfrisa en la ciudad de Las Piedras, Canelones.

    Gobierno se inclina por mantener el 80% de las transferencias monetarias a la infancia aunque no se asista a clase

    Por  Nicolás Delgado  y Santiago Sánchez
    Juan Labraga.

    Un jerarca del MEF afirma que el proyecto de competitividad puede tener un impacto similar a la apertura comercial hecha por Lacalle Herrera en los años 90

    Por Ismael Grau
    Mario Lubetkin tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur Unión Europea en el Anexo del Palacio Legislativo, febrero de 2026.

    El canciller Lubetkin ordena restringir gastos ante “difícil coyuntura” económica y prohíbe “la provisión” de algunas vacantes generadas

    Por Redacción Búsqueda