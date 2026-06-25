El ultraderechista Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue proclamado oficialmente este miércoles 24 de junio presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

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Horas antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había informado la conclusión del escrutinio del 100% de las mesas de votación de la segunda vuelta presidencial y confirmado la victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje del domingo 21 de junio

De esta forma, las autoridades electorales ratificaron los resultados anticipados del preconteo y De la Espriella podrá arrancar el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro .

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De acuerdo con los resultados finales, De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, obtuvo 12.956.941 votos, equivalentes al 49,66 % del total, mientras que Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.707.117 sufragios, correspondientes al 48,70 %. La diferencia consolidó la ventaja que ya había mostrado el preconteo divulgado la noche de las elecciones.

El anuncio se produjo luego de que el oficialista Pacto Histórico, el partido de Petro, desistiera de las reclamaciones que había anunciado sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral. La decisión fue comunicada durante la Audiencia de Escrutinio Nacional, después de que el izquierdista Iván Cepeda reconociera públicamente los resultados y aceptara la victoria de su contendor .

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El escrutinio es la fase que sella la legitimidad del proceso electoral y en la que participan jueces, con el objetivo de corregir posibles errores humanos o responder a reclamaciones. Este año, ese paso tomó una relevancia especial.

De la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, ha prometido "mano dura" contra los grupos armados ilegales y terminar con la llamada política de “Paz total” de Petro.

Se prevé que tendrá una fuerte oposición en el Congreso y un estrecho margen de maniobra para ejecutar sus iniciativas.

Cepeda admite su derrota y anuncia oposición desde el Congreso

Cepeda, que se presentó a estas elecciones con el partido Pacto Histórico, del presidente Petro, reconoció este mismo miércoles los resultados que dieron la victoria al derechista.

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que, en el caso del Pacto Histórico y la Alianza, han participado en posición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral”, aseveró Cepeda en una declaración.

La aceptación de la derrota llega tres días después del balotaje, en un país donde el denominado preconteo y que se conoce pocos minutos después del cierre de urnas ha servido históricamente para conocer el nombre del ganador de las elecciones.

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Sin embargo, ese proceso no es jurídicamente vinculante y este año, por primera vez en la historia moderna, ni Petro ni el candidato del oficialismo reconocieron el preconteo y anunciaron que esperarían a que culminara el escrutinio.

“Como candidato del Pacto Histórico y por la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, agregó.

Qué pasó con las "irregularidades" señaladas por Petro

Petro y Cepeda instaron el mismo domingo del balotaje a esperar el escrutinio oficial, al apuntar a presuntas irregularidades.

El resultado de la primera vuelta, que dio como más votado a De la Espriella, también fue cuestionado por el presidente saliente. Y en la segunda vuelta, Cepeda pidió la impugnación de miles de mesas.

No obstante, los observadores internacionales de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral (MOE) catalana y los observadores de Transparencia Electoral y un centenar de veedores la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) confirmaron la inexistencia de pruebas sobre un fraude.

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Cepeda subrayó que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

Asimismo, el político de izquierda–que al quedar en segundo lugar en el balotaje tiene asegurado un escaño en el Senado–advirtió que su bancada política no permitirá que el nuevo gobierno recorte o amenace “las transformaciones sociales que conquistó el pueblo colombiano”, lo que anticipa una fuerte oposición desde el Legislativo al nuevo Ejecutivo de De la Espriella.

Con Reuters, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24