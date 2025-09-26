  • Cotizaciones
    viernes 26 de septiembre de 2025

    Estados Unidos: El exdirector del FBI James Comey, acusado de “graves delitos”

    Duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, el exdirector del FBI James Comey fue acusado de obstrucción de la justicia y falso testimonio. Una decisión inmediatamente bienvenida por el presidente estadounidense, cuya presión sobre sus oponentes políticos está comenzando a dar sus frutos

    James Comey.

    James Comey.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El exdirector del FBI James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, fue inculpado el jueves por “graves delitos”, informó el departamento de Justicia. Comey es acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.

    “Uno de los peores seres humanos”

    “Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el departamento de Justicia en un comunicado.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a bordo de su avión oficial.
    Conflicto en Medio Oriente

    Benjamín Netanyahu modifica su ruta de vuelo a Estados Unidos para evitar un posible arresto por crímenes de guerra

    Por France 24
    TikTok.
    Tecnología

    Donald Trump firma orden que habilita la venta de TikTok en Estados Unidos y garantiza su continuidad

    Por France 24

    La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos. “¡Justicia en Estados Unidos!”, escribió Trump en su red Truth Social, al celebrar la acusación. “Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, añadió.

    A su turno, la fiscal general Bondi escribió en X: “Nadie está por encima de la ley”, aunque sin mencionar a Comey. “La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”, añadió.

    “No tengo miedo”

    Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia. “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”, dijo Comey en un video publicado en Instagram. “No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan”, añadió.

    Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump y designada por él hace pocos días. Halligan trabajaba bajo una intensa presión por parte de Trump debido al plazo de prescripción de cinco años sobre el testimonio de Comey ante el Congreso, que expira el martes.

    La fiscal ocupa la plaza de Erik Siebert, quien dimitió como fiscal federal del distrito Este de Virginia bajo presión de Trump tras informar al Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusar a Comey o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

    Medidas punitivas contra sus enemigos

    “Durante mucho tiempo, el anterior liderazgo corrupto y sus cómplices utilizaron agencias federales de aplicación de la ley como armas”, dijo por su parte el actual director del FBI Kash Patel. “En ninguna parte esta politización de la aplicación de la ley fue más evidente que durante el engaño de Russiagate, un capítulo vergonzoso en la historia que seguimos investigando y exponiendo”, añadió.

    Trump despidió a Comey en 2017, durante su primer periodo presidencial, en medio de la investigación sobre si miembros de su campaña habían coludido con Moscú para influir en las elecciones de 2016.

    Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.

    FUENTE:RFI

