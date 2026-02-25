  • Cotizaciones
    miércoles 25 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La hija de Nancy Guthrie ofrece US$ 1 millón por información sobre el paradero de su madre

    La presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie anunció que su familia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al rescate de su madre, de quien se desconoce el paradero desde hace 24 días

    Rachel Navarro (izq.) y Lidia Hernández, de las Madres Buscadoras de Sonora, colocan un cartel con una fotografía de la desaparecida Nancy Guthrie cerca de su casa en Tucson (Arizona) el 24 de febrero de 2026.

    Rachel Navarro (izq.) y Lidia Hernández, de las Madres Buscadoras de Sonora, colocan un cartel con una fotografía de la desaparecida Nancy Guthrie cerca de su casa en Tucson (Arizona) el 24 de febrero de 2026.

    FOTO

    Joe Raedle / Getty Images North America/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, el 1 de febrero. A pesar de una intensa búsqueda, la policía aún no ha identificado a ningún sospechoso en el caso.

    Leé además

    Gabriela Cabezón Cámara posando durante una entrevista con EFE en Ciudad de México.
    Libros

    La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara integra la 'longlist' del International Booker Prize 2026

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente estadounidense, Donald J. Trump, pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, el 24 de febrero de 2026.
    Video
    Discurso Estado de la Unión

    Trump usa el Estado de la Unión para marcar su agenda global con señales hacia América Latina

    Por France 24

    Con la voz entrecortada, Guthrie dijo en una publicación en Instagram que ella y sus hermanos aceptan que su madre podría estar muerta. “Sabemos que puede estar perdida”, dijo Guthrie. “Puede que ya se haya ido”.

    Pero la familia necesita cerrar este capítulo, añadió.

    “Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a encontrarla”, dijo la presentadora.

    “Alguien allá afuera sabe algo que puede hacer que vuelva a casa”, añadió.

    Embed - EE. UU.: madre de la presentadora Savannah Guthrie, desaparecida misteriosamente • FRANCE 24

    Investigadores federales están ofrecieron 100.000 dólares por información que conduzca a la localización de la mujer o al arresto de sus captores.

    El FBI difundió fotos y un video de una persona enmascarada acercándose a la casa de Guthrie la noche del secuestro, pero no ha identificado a ningún sospechoso.

    El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo la semana pasada que los investigadores habían descartado que los familiares de Nancy Guthrie tuvieran alguna participación en su desaparición.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Uruguay y Argentina con gripe aviar: los dos países activan protocolos sanitarios.

    Uruguay y Argentina con gripe aviar: los dos países activan protocolos sanitarios

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Suscribite a nuestras newsletters

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    El presidente estadounidense, Donald J. Trump, pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, el 24 de febrero de 2026.
    Video

    Trump usa el Estado de la Unión para marcar su agenda global con señales hacia América Latina

    Por France 24
    Cisne.

    El Ministerio de Ganadería declaró emergencia sanitaria ante casos de influenza aviar

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage