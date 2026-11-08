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    “Estamos sin nada, esperando”: jubilados, futbolistas, extranjeros...la angustia de los ahorristas en Paraguay

    La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros; aunque el Estado devolvió los depósitos a 1,2 millones de clientes, crece la incertidumbre y el rechazo a la clase política

    Una persona sostiene un cartel durante una manifestación contra Santiago Peña en Asunción (Paraguay).&nbsp;

    Una persona sostiene un cartel durante una manifestación contra Santiago Peña en Asunción (Paraguay). 

    FOTO

    EFE/ Juan Pablo Pino
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Giovanni llora desconsolado. Se agarra la cabeza. Había renunciado a su trabajo después de 16 años para emprender un negocio junto a su esposa. Depositaron unos 16.000 dólares en Ueno Bank y hoy no saben si van a poder recuperarlos.

    La escena tiene lugar en la Fiscalía General de Paraguay, en Asunción. Giovanni es uno de los casi tres millones de clientes afectados por la caída del banco, un caso vinculado con Santiago Peña, quien hasta este viernes era el presidente de Paraguay - el 6 de noviembre fue destituido- y ahora ha sido imputado y se encuentra bajo prisión preventiva.

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    Paraguay: la tormenta de Ueno Bank arrastró a Santiago Peña, destituido, detenido y sustituido

    Un presidente destituido y detenido

    La debacle se desató el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. Dos días después, Peña presentó su renuncia para evitar un juicio político (lo que le quitaría la inmunidad), pero el Congreso no la aceptó y el viernes el Senado lo destituyó.

    Peña fue detenido ese mismo día, imputado por "lesión de confianza y administración en provecho propio". Su sucesor, Pedro Alliana (antiguo vicepresidente de Peña), prometió que los afectados serán “compensados plenamente”, con prioridad para los sectores más vulnerables.

    Según el Banco Central, unos 2,94 millones de ahorristas, el 60% de la población adulta, quedaron sin acceso a sus cuentas.

    Desde el 5 de noviembre, el Estado comenzó a devolver depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos y hasta este sábado unos 1,2 millones de clientes habían recuperado su dinero. Para el resto, todavía no hay fechas claras.

    “Estamos sin nada, esperando”

    En las calles de Asunción, una joven madre resume el enojo de muchos: “Hay tanta injusticia, tanto robo. Esto no puede quedar así. Santiago Peña perjudicó a muchísimos paraguayos, familias, empresarios, microempresarios… Incluso a mi hijo, que tenía su pequeño ahorro en Ueno Bank. Estamos sin nada, esperando. Dijeron tres días, pero por ahora no pasa nada”.

    “Es una pérdida muy grande. No esperaba esto de Peña”, dice otra mujer.

    “No tienen ni para comprar comida”

    Antonella es venezolana y tenía depositado en Ueno el dinero para los siguientes 15 días: comida, alquiler y la remesa que envía a sus padres en Venezuela. “Por fortuna, justo la noche antes había pagado el alquiler y la luz. El resto del dinero quedó atrapado unas horas más tarde”, cuenta a France 24.

    Se enteró de la situación apenas se despertó, por un mensaje de su marido. Desde entonces siguió con detalle todo lo que comunicaba el Banco Central. Esperaba recuperar su dinero en dos semanas, pero el jueves por la noche se lo acreditaron en otra cuenta.

    “Fui una de las primeras y soy afortunada”, dice. Pero no todos tuvieron la misma suerte: “Tengo amigos cercanos para quienes era su única cuenta y hoy no tienen ni para comprar comida, porque todo su dinero sigue ahí”.

    El fútbol, otra víctima de la crisis bancaria

    El deporte no ha quedado al margen de esta crisis.

    La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Luque, cerca de Asunción, tiene unos 13 millones de dólares en el banco en un certificado de depósito de ahorro a plazo fijo, explicó a la AFP una fuente de la entidad.

    La cifra representa un 2,3% de los ingresos del organismo rector del fútbol sudamericano en 2025 y "no afecta en absoluto la operatividad de Conmebol", agregó la fuente.

    Ueno Bank, además, patrocina desde mediados de 2024 a la Copa Sudamericana, organizada por la Conmebol. El contrato vence en diciembre y no se renovará, sostuvo la fuente.

    “No hay gran afectación” para el torneo o la final del certamen, que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, aseguró.

    Auspiciante del fútbol local

    La situación es distinta para el fútbol local, dado que Ueno Bank había extendido su marca por todo el campeonato paraguayo.

    “Hay muchos jugadores afectados”, dijo el presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay, Rogelio Delgado, al diario argentino Olé.

    En pocos años, el banco se convirtió en auspiciante de varios de los equipos más importantes de la primera división paraguaya: Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu.

    Su marca llegó incluso a incorporarse a los nombres de dos estadios emblemáticos: el Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y La Nueva Olla, de Cerro Porteño.

    También alzaron la voz los jugadores de la selección, idolatrados desde que llevaron a Paraguay a un Mundial tras 16 años de ausencia.

    “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación. Compartimos la misma indignación, preocupación y dolor que afecta a tantos compatriotas”, dijeron en un comunicado publicado en las redes sociales del capitán, Gustavo Gómez.

    “Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción (...) no es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay”.

    “Que se vayan todos”

    “Que se vayan todos” fue el grito que se repetía el viernes en las afueras del Congreso mientras se desarrollaba el juicio político contra Peña. Los manifestantes expresaban su descontento con toda la gestión del Partido Colorado, fuerza preponderante de la política paraguaya.

    “Nosotros estamos cansados, Ueno fue solamente una manifestación de los millones y millones de sacadas (de dinero) del bolsillo que nos hicieron a nosotros como ciudadanos”, dijo a la agencia EFE una manifestante, Andrea Gutiérrez.

    Por su parte, Milda Cuevas, también en declaraciones a EFE, exigió que Peña "sea juzgado" y "vaya a la cárcel", pero lamentó que "el Gobierno que viene es más de lo mismo".

    Muchos manifestantes, sobre todo jóvenes, permanecieron en vigilia tras la destitución. Cecilia Lugo, que considera que Peña y Alliana “son lo mismo”, lo resumió de esta manera: “El pueblo sigue acá hasta que se vayan todos”.

    Con EFE, AFP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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