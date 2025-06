Inés Arrosa: “Los 50 de ahora no son los mismos que hace 20 o 40 años”

Sos testigo de los cambios en la moda vinculados a la mujer…

Es increíble lo que hemos cambiado todas, la moda, nosotras. Somos un vivo ejemplo de que todo está en constante movimiento. Los 50 de ahora no son los mismos que hace 20 o 40 años.

Tu hija Sol te pide ropa prestada, algo que jamás hubieras hecho a tu edad con tu madre, ¿verdad?

Con mis hermanas jamás fuimos al placard de mi madre porque no había nada que nos sedujera. La moda tampoco estaba tan presente en ese momento, no existía tanto consumo. Por ejemplo, mi madre no usaba jean. Ella tiene 80 y empezó a usar hace unos cinco años. Y ahora, cuando saca ropa para ella (de la tienda), presto atención para no andar vestidas iguales porque tendemos a elegir lo mismo. También me sucede con mis hijas. Ese es un cambio muy notorio.

Hoy se prioriza mucho la comodidad, ¿no?

Sí, se busca la comodidad, obviamente, sin perder la elegancia, el estar canchera. Desde Margara­ Shaw, al momento de diseñar, le metemos a cada prenda varios ingredientes. Buscamos que llegue a un rango etario bastante amplio, que sea cómoda, versátil; tiene que tener un montón de cualidades para que una quiera seguir usándola para el día, el trabajo, la noche, un fin de semana con amigas o un viaje. ¡Y que perdure en el tiempo!

Cuando cumpliste 50, o en el transcurso de estos años, ¿has hecho cosas que antes no hacías o que pensabas que nunca ibas a hacer?

Sí, un montón, y muchas asociadas al trabajo. Cumplí 50 años en la pandemia, por lo que casi ni cuenta me di de que los cumplí, pero están y de hecho estoy por cumplir 55. Hace unos años, comenzamos con un podcast en Spotify, algo que nunca imaginé hacer. Se llama La vida misma­, de Margara Shaw. Me enteré de que en la pandemia mucha gente conocida estaba haciendo obras sociales increíbles y aproveché nuestra clientela, que sabemos que es supergenerosa y estaba detrás del celular aburrida. Invité a charlar a casa a quienes lideran esas obras y transmitimos las conversaciones. Fueron cinco o seis entrevistas que ayudaron a dar a conocer iniciativas y a recaudar fondos.

Pasaron los años y la gente me seguía diciendo que les habían gustado aquellas charlas, me comentaban que querían seguir ayudando. Ahí se me ocurre: ¿por qué no un podcast? Se llama La vida misma porque trata temas de la vida misma, supervariados. He entrevistado a gente muy interesante y hemos ayudado.

¿Cómo ves el cambio de la venta por internet?

Para nosotros, fue todo un aprendizaje porque era un mundo nuevo. Creíamos que Margara Shaw no era una marca para lo online­ porque apuntamos a la exclusividad, hacemos pocas cantidades y nuestro público no es la chica joven que compra por internet­. A la clienta le gusta venir, probarse. Pero la pandemia nos empujó a dar el salto y nos sorprendimos. Hoy todo sigue hacia ahí, por más que a la gente le encanta venir a nuestra casa. Vendemos al interior y hacemos envíos al mundo entero.

Otro gran logro de tus 50 años fue la internacionalización de la marca.

Sí, la internacionalizamos, en plural. Hay detrás un gran equipo, yo sola no hago nada. Hace tres años comenzamos este camino. El primer año trabajamos con un asesor para aprender de qué se trataba esto porque nosotros intentamos siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. Nos preparamos bien, aprendiendo de impuestos, precios y, de la mano de Uruguay XXI, surgió el primer viaje, que compartimos en un video.

¿La marca está hoy en Estados­ Unidos?

Sí, está en multimarcas en Estados Unidos.

¡Cuántas oportunidades surgieron después de los 50!

Tengo más tiempo, tiempo para pensar y hacer cosas. Hace poco grabé un podcast en el que fui entrevistada y me preguntaban cómo me daba el tiempo para todo. La realidad es que mis hijos hoy son grandes, tengo un montón de energía y un equipo en Margara que me respalda, que me ayuda a hacer realidad mis ideas. Hoy vivimos mucho más, si Dios quiere, por lo que tenemos que seguir haciendo cosas. No podemos quedarnos la mitad de la vida mirando el techo. Tengo el ejemplo de una amiga, a la que entrevisté en el podcast, que se reinventó a los 40. Durante años fue secretaria y trabajaba en una oficina, aunque no le gustaba. Lo de ella era estar afuera, es deportista nata. A los cuarenta y pico se animó, y mientras trabajaba hizo un curso de personal trainer. Diez años después, hoy vive de eso y le cambió la vida. Es realmente importante escucharse. Las mujeres somos complejas en el buen sentido, tenemos muchas aristas y es importante escucharnos, y más a los 50. Si tenemos tiempo, no está bueno llenarnos de cosas, sino realmente pensar si eso que hacemos nos genera algo en la panza. Hay que buscar aquello que nos hace felices.

¿Cómo es un día en tu vida?

Amanezco temprano, soy madrugadora. Me acuesto temprano y me levanto antes de las seis de la mañana sin despertador. Me gusta tener la mañana para mí y aprovecho para pensar, escribir ideas.

¿Hacés deportes?

Juego al tenis, lo agarré de grande. Es un deporte increíble. He formado un grupo de amigas de tenis que es fantástico. Hemos viajado juntas, nos une la pasión. El deporte reúne diversión con amistad y aire libre. Cuando estoy lesionada y no lo tengo, lo extraño.

Qué mensaje le dejarías a otra mujer respecto a los 50 años.

Agradecer que estamos y poder tejer esa red de aliadas, amigas, de contención. Es una época de muchos cambios en la vida, hormonales y en el cuerpo; hay muchas que incluso sufren de depresión. Hay que buscar el poder estar lo más en armonía y en equilibrio posible en toda nuestra integridad.