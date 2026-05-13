La empresa militar que administra un “Estado paralelo” en Cuba

Si te alojas en un hotel en el centro de La Habana o en las playas del norte de Cuba , es muy probable que sea propiedad de una empresa llamada Gaesa. Si visitas una tienda en la isla, especialmente una que acepte dólares estadounidenses, probablemente esté administrada por Gaesa. Si envías dólares a amigos o familiares cubanos, es probable que el banco que procese el pago sea de Gaesa.

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En la Cuba comunista, la mayoría de los caminos conducen finalmente al Grupo de Administración Empresarial S.A., el nombre oficial de Gaesa.

El conglomerado dirigido por militares, que adquirió notoriedad con el respaldo de Raúl Castro, quien sigue siendo el líder supremo de Cuba, es una caja negra. No tiene sitio web y no publica detalles sobre sus finanzas ni sobre qué ganancias se transfieren al Estado. Incluso su estructura de propiedad es un secreto. Pero según economistas cubanos, documentos filtrados y el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), representa hasta el 40% del producto interno bruto (PIB) del país.

Una posición tan dominante significa que Gaesa es uno de los temas más importantes en las conversaciones entre el gobierno cubano y la administración de Donald Trump , que está utilizando un bloqueo petrolero casi total para presionar a La Habana a fin de que liberalice su economía, reforme su sistema de gobierno y libere a los presos políticos. EE.UU. también busca una compensación por las propiedades confiscadas tras la revolución de Fidel Castro en 1959.

Algunos también ven las nuevas sanciones de EE.UU. a las actividades mineras, que provocaron la semana pasada la retirada de la empresa minera canadiense de cobalto y níquel Sherritt, como un intento de tomar el control de minerales clave.

Cuba ha dicho que está dispuesta a discutir sobre democracia, derechos humanos, posibilidades de negocio y cooperación con EE.UU. en materia de migración y tráfico de drogas, pero insiste en que sus sistemas políticos, legales, sociales y económicos no están — ni estarán — sujetos a negociación.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha criticado especialmente a Gaesa. “Tienen una empresa holding controlada por el ejército llamada Gaesa, que controla el 40% del PIB, y nada del dinero que genera va a las arcas del gobierno”, dijo en marzo. Insistió en que las ganancias del grupo no se destinaban a escuelas, carreteras o a alimentar a la población.

El jueves, EE.UU. impuso nuevas sanciones a Gaesa, lo que en la práctica les da a las compañías extranjeras un mes para liquidar cualquier negocio que tengan con el grupo. También impuso sanciones a la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien dirige Gaesa y es miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Ania Guillermina Lastres Morera Ania Guillermina Lastres Morera. PCC

Las sanciones forman parte de un tono más duro que EE.UU. ha adoptado en las últimas semanas respecto a las conversaciones con Cuba, lo que, según algunos analistas, podría formar parte de un impulso para justificar una acción militar.

Rubio afirmó la semana pasada que los actuales dirigentes de La Habana eran incapaces de revertir el rumbo de la economía de la isla. “Las reformas económicas serias son imposibles con estas personas al mando”.

Según algunos economistas cubanos, Gaesa se ha convertido en un poderoso interés particular para las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia — un complejo militar-industrial cubano — que se utiliza para afianzar el poder de los miembros del régimen y es una fuente potencial de corrupción.

“Se han involucrado en muchos de los sectores más rentables de la economía que operan en divisas, pero además funcionan sin ningún tipo de supervisión pública”, dijo Pavel Vidal, quien trabajó en el banco central cubano. “Son una especie de Estado paralelo”.

Los expertos en Cuba dicen que cualquier negociación que busque impulsar el sector privado en la isla tendrá que enfrentarse a la enorme influencia política y económica de Gaesa.

La empresa se creó durante lo que los cubanos denominan el “Período Especial”, tras el colapso de la Unión Soviética, cuando Castro decidió que no le quedaba más remedio que abrir el país al turismo y a las remesas procedentes del extranjero. Las propiedades militares situadas en la costa se convirtieron en hoteles, mientras que dos aviones rusos se reacondicionaron para transportar turistas.

Se expandió rápidamente cuando Raúl Castro, hermano de Fidel, asumió la presidencia en 2008: el exministro de Defensa creía que el ejército era mejor que otras ramas del Estado para administrar negocios.

Gaesa tomó el control de un número significativo de hoteles del país, así como de empresas de importación y exportación, supermercados y gasolineras. Sus operaciones también incluyen una zona económica especial, que alberga industrias manufactureras y un puerto de contenedores, y uno de los principales bancos comerciales del país.

Como resultado, Gaesa domina muchos de los sectores de la economía que generan divisas, algo que Cuba necesita desesperadamente, en medio del colapso de los ingresos por turismo y la campaña de “máxima presión” de EE.UU..

Inversiones-Cuba-FT La caída de las inversiones en Cuba ha priorizado el turismo sobre la energía

Algunos economistas creen que la influencia de Gaesa es una de las principales explicaciones de la grave crisis energética en Cuba, que ha sufrido una serie de apagones en todo el país.

Según una investigación de Ricardo Torres Pérez, un economista cubano que ahora reside en EE.UU., la inversión en turismo ha superado ampliamente a la inversión en energía durante la última década, lo que refleja, en parte, el ritmo frenético de construcción hotelera impulsado por Gaesa.

Entre 2019 y 2024, un período en el que la economía se encontraba en crisis, el 40% de la inversión en el país se destinó al turismo, incluyendo la construcción de hoteles. Mientras tanto, en varios años de ese mismo período, la inversión en infraestructura básica, como energía y agua, fue inferior al 10% del total.

Entre las inversiones se encuentra el hotel K23 Tower, de 42 pisos y propiedad de Gaesa, que es el edificio más alto de Cuba y abrió sus puertas el año pasado justo cuando las cifras del turismo comenzaron a desplomarse.

Torre-K23 El hotel Iberostar Selection La Habana está ubicado en la K23 Tower, propiedad de Gaesa, en La Habana. Entre 2019 y 2024, el 40% de la inversión en Cuba se destinó al turismo. Yamil Lage/AFP/Getty Images

La combinación de riqueza y secretismo convierte a la empresa en un blanco fácil para los críticos del régimen cubano con sede en Florida. “Gaesa es una cleptocracia”, dijo Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group en Miami, “el gran agujero negro que ha destruido la economía cubana”.

Los analistas señalaron que la estructura secreta del grupo podría haber sido diseñada, en parte, como una forma de eludir las sanciones. Pero muchos expertos en Cuba creen que la empresa se ha convertido ahora en un medio para financiar al ejército y a los servicios de inteligencia al margen del presupuesto oficial. También se ha convertido en una importante red de clientelismo entre militares y otros funcionarios, especialmente en un momento en que el idealismo revolucionario de Cuba es cada vez más difícil de justificar.

“Gaesa crea enormes oportunidades para la corrupción”, dijo Emily Morris, de Universidad Colegio de Londres (UCL). “La pregunta es si la empresa se administra como un conducto para enriquecer a unos pocos o como un instrumento del Estado para eludir las sanciones”.

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