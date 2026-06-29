Los robots, más que los chatbots, aprovecharán el potencial de la inteligencia artificial

Desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI hace tres años y medio, el mundo se ha familiarizado con los grandes modelos de lenguaje, (LLM, por sus siglas en inglés). Esta tecnología está acelerando y mejorando actividades que abarcan desde la gestión de la vida cotidiana y la investigación hasta los diagnósticos médicos. Sin embargo, el verdadero potencial de la inteligencia artificial (IA) va mucho más allá de los chatbots inteligentes.

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Más allá de generar contenido digital, las máquinas equipadas con IA pueden realizar acciones físicas de manera independiente en el mundo real utilizando cámaras y sensores. Entre sus aplicaciones se incluyen equipos inteligentes, vehículos autónomos y humanoides. Estos utilizan “modelos del mundo” —sistemas que comprenden cómo se mueven, interactúan y responden los objetos, a diferencia de los LLM, que se asemejan más a motores de texto predictivo— y se entrenan con datos reales y simulados.

En las economías basadas en los servicios del mundo desarrollado, quizás no sea sorprendente que gran parte de la atención y la inversión se haya centrado en la aplicación de la IA a tareas cognitivas. Pero aprovechar la tecnología en el mundo físico —especialmente en las fábricas— probablemente represente el mayor beneficio económico.

En primer lugar, las mejoras potenciales en la productividad podrían ser significativas. “Aunque los LLM pueden generar beneficios más rápidos a corto plazo, en teoría la IA física puede ofrecer un mayor potencial de aumento de la productividad a largo plazo, ya que se enfoca en los cuellos de botella físicos”, dice Daniela Rus, directora del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “Después de todo, la mayor parte de las horas de trabajo aún se dedican a mover átomos, no bits”.

Los países desarrollados de Europa y Asia ya han dado pasos importantes en la integración de robots en las líneas de ensamblaje para impulsar un mayor crecimiento. Pero la IA permite que los robots también aprendan y se adapten en entornos complejos de producción, construcción y logística, lo que puede aumentar la eficiencia y la calidad, y reducir drásticamente los tiempos de cambio entre diferentes productos.

Las primeras implementaciones ilustran este potencial. Foxconn, que fabrica dispositivos electrónicos complejos, incluyendo los iPhone, descubrió que los brazos robóticos autoajustables y guiados por visión artificial mejoraron los tiempos de sus ciclos de ensamblaje hasta en un 30%, al tiempo que redujeron las tasas de error en un 25%.

Iphone-Robotica

La adopción de esta tecnología por parte de Amazon en un almacén de Estados Unidos reveló que las flotas de robots transportadores de paquetes equipados con IA han aprendido a eludir a las personas en movimiento y los obstáculos, reduciendo su tiempo de recorrido en un 10%.

Por otra parte, la robótica impulsada por la IA podría aliviar la escasez de mano de obra en los países ricos. Existe una amplia oferta de talento con formación universitaria para puestos de trabajo en servicios intensivos en conocimiento, los cuales ahora parecen estar en la primera línea de la disrupción provocada por los LLM. Sin embargo, los fabricantes suelen mencionar la falta de mano de obra como un obstáculo para la producción.

En una encuesta realizada en 2026 por la consultora Capgemini, más del 50% de los ejecutivos industriales dijeron que la escasez de mano de obra, los costos y la regulación figuraban entre sus cinco razones principales para adoptar la IA física. (Las máquinas autónomas también pueden realizar reparaciones a medida en entornos y condiciones que son peligrosos para los seres humanos.)

Las tensiones políticas en torno a la política migratoria, el envejecimiento demográfico y los cambios en las actitudes hacia el trabajo físico refuerzan los argumentos a largo plazo a favor de invertir en robótica mejorada con IA.

Aunque la tecnología desplazará algunos empleos, también creará puestos de mayor valor agregado en las fábricas, donde aún se necesita conocimiento de los procesos de fabricación para supervisar, reconfigurar y entrenar a los robots. (En los países ricos, donde está creciendo la inquietud por el impacto de la IA en el empleo entre los trabajadores de oficina, un cambio hacia la integración de la tecnología en la manufactura podría ser relativamente menos conflictivo desde el punto de vista político.)

Por último, la IA física complementa los esfuerzos de los gobiernos por impulsar la resiliencia de la cadena de suministro nacional en industrias críticas. De hecho, las máquinas multitarea podrían reducir la necesidad de grandes líneas de ensamblaje, lo que significa que la producción podría llevarse a cabo dentro del propio país a un costo marginal menor.

Existe, por lo tanto, un claro argumento económico y político para que los responsables políticos del mundo rico pongan mayor énfasis en apoyar la adopción de la IA física en la industria. China ha logrado avances significativos en la aplicación de esta tecnología al mundo real, y el último plan quinquenal de Beijing incluye un giro estratégico hacia la "IA física".

La transición llevará tiempo en Occidente. Se requiere capital, nuevos avances en los modelos del mundo y grandes cantidades de datos de entrenamiento. Las cadenas de suministro necesarias para fabricar hardware robótico también son esenciales. Además, es necesario rediseñar las fábricas y los almacenes. Sin embargo, los inversionistas de capital de riesgo buscan cada vez más oportunidades de inversión en robótica.

Robotaxi

Por supuesto, existen aplicaciones más amplias de la IA física. El uso de vehículos autónomos, como los robotaxis, está en aumento. A menudo se promociona a los humanoides como el futuro de la atención social y las tareas domésticas. Y las aplicaciones de la robótica quirúrgica parecen prometedoras.

Sin embargo, es probable que la manufactura ofrezca la vía más rápida para alcanzar una escala mayor. En comparación con las carreteras, los hogares o los hospitales, las fábricas son áreas más delimitadas que pueden diseñarse en torno a las máquinas. En lugar de desarrollar tecnología que imite a los humanos, las empresas pueden crear robots especializados para alcanzar niveles de velocidad, precisión y resistencia que superen con creces los límites humanos.

Los LLM han demostrado la capacidad de la IA para procesar información. Pero para las naciones ricas que buscan un mayor crecimiento y resiliencia económica, la mayor oportunidad radica en aplicar esa inteligencia a la producción. Después de todo, las mayores transformaciones tecnológicas no suelen replicar lo que los humanos ya saben hacer, sino que lo que no pueden hacer.

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