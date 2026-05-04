Políticas de Trump impulsan la energía verde a nivel mundial

A Donald Trump no le gustan las energías renovables. Ha recortado los créditos fiscales y las regulaciones que favorecen las inversiones ecológicas, ha afirmado que los parques eólicos marinos vuelven “un poco locas” a las ballenas y ha retirado a Estados Unidos (EE.UU.) del Acuerdo de París sobre el clima (otra vez). Y, sin embargo, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, las acciones del presidente han aumentado inadvertidamente el atractivo a largo plazo de las energías verdes en todo el mundo.

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Tomemos, por ejemplo, la guerra con Irán. Ha interrumpido los flujos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, ha elevado los precios de los combustibles fósiles y ha reiterado el riesgo de depender de los suministros importados de combustibles tradicionales.

Los consumidores están respondiendo al aumento de los precios de la gasolina y el gas doméstico. En marzo, Europa registró su mejor mes de ventas de vehículos eléctricos de la historia, según datos de Benchmark Mineral Intelligence. Las instalaciones solares en el Reino Unido también alcanzaron su nivel más alto desde 2012.

Los responsables políticos también están reaccionando. Por ejemplo, Corea del Sur —que importa alrededor del 70% de su petróleo crudo del Medio Oriente— se ha comprometido a acelerar la expansión de las energías renovables. A finales del mes pasado, en Colombia, más de 50 países que representan aproximadamente una quinta parte de la producción mundial de combustibles fósiles y un tercio del consumo lograron un avance poco común al acordar planes viables y con plazos concretos para abandonar los combustibles fósiles, en lugar de limitarse a debatir si hacerlo o no.

Con la idea de que el conflicto impulsaría un impulso mundial hacia la autonomía y la soberanía energéticas, los inversionistas también se lanzaron a invertir en fondos de energía limpia en abril, al ritmo más rápido de los últimos cinco años.

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En EE.UU., las búsquedas de vehículos eléctricos aumentaron un 20% durante la primera semana del conflicto. Los analistas estiman que el precio de la gasolina a US$4 por galón representa un punto de inflexión, a partir del cual, los compradores de automóviles se pasarán a los vehículos eléctricos en masa. Los precios en las gasolineras estadounidenses se mantienen muy por encima de este nivel y son los que más han subido entre los países del G7 desde el inicio de la guerra.

En medio de la creciente preocupación por el costo de vida, a finales del mes pasado los republicanos estadounidenses presentaron la Ley de Dominio Energético de EE.UU., un proyecto de ley que tiene como objetivo revertir la eliminación de varios incentivos fiscales para la energía limpia de la era Biden, tal como se describe en la Ley Grande y Hermosa de Trump (OBBBA, por sus siglas en inglés).

Pero más allá de la guerra, el despliegue de las energías renovables en EE.UU. ha sido más resistente a las políticas antiecológicas de Trump de lo que muchos pensaban inicialmente. El año pasado, las empresas de servicios públicos estadounidenses generaron una cantidad récord de electricidad a partir de fuentes verdes. Ese impulso ha continuado. Se espera que el 93% de la capacidad eléctrica de EE.UU. que se añadirá en 2026 provenga de la energía solar, eólica y de las baterías. Y en marzo, por primera vez, EE.UU. generó más electricidad a partir de energías renovables, como la solar y la eólica, que a partir del gas.

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Hay varias razones para ello. La primera es que, incluso sin subsidios, los avances tecnológicos en celdas solares, turbinas eólicas y baterías hacen que las energías renovables sigan siendo la “forma de generación más competitiva en términos de costos” en EE.UU., según un análisis de Lazard. Las infraestructuras de energía verde, como los proyectos solares a gran escala, también pueden construirse más rápido que las plantas de gas. (Se ha producido una aceleración de la inversión de capital ante los plazos de la OBBBA para los créditos fiscales verdes, aunque algunos incentivos a la inversión en energías limpias sobrevivieron a la legislación).

Al mismo tiempo, el auge de la IA, que la administración Trump ha impulsado mediante acuerdos de inversión y desregulación, ha provocado un aumento en la demanda de energía de todo tipo. Se prevé que los centros de datos consuman hasta el 12% de la electricidad total de EE.UU. para 2028.

“La expansión de los centros de datos ha elevado el costo de construcción de las plantas de gas natural. Esto ha hecho que el argumento a favor de las tecnologías verdes, de menor costo y más rápidas de implementar, resulte aún más atractivo”, dice Jigar Shah, un empresario del sector de la energía solar que supervisó el programa de préstamos para energía verde de la administración Biden.

La eliminación de los subsidios también ha obligado a los fabricantes de tecnología renovable a seguir una “trayectoria más eficiente en términos de costos” de lo que lo habrían hecho de otra manera, añade Shah.

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De no haber sido por los aranceles de la Casa Blanca y el retroceso en las medidas climáticas de la era Biden, es probable que la implementación de las energías renovables hubiera avanzado aún más rápidamente en EE.UU.. Pero dado que las compañías de inteligencia artificial están construyendo centros de datos que consumen enormes cantidades de energía a un ritmo imparable y que los estadounidenses se ven cada vez más afectados por los costos, el presidente estadounidense podría verse obligado a relajar algunas de esas restricciones.

En cualquier caso, el enfoque caprichoso de Trump hacia la política exterior y el comercio ha dado un impulso a la transición energética mundial. Durante años, el cambio hacia fuentes más ecológicas ha dependido en exceso de los subsidios y de discursos moralizantes sobre el cambio climático. Ahora, los responsables políticos y los consumidores de energía lo ven más como una cuestión de costo, seguridad y abundancia. Eso podría hacer que sea mucho más duradero.

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