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    China tiene una gran ventaja comparativa: su política industrial

    Los intentos de Occidente por imitar el modelo de financiación estatal de Beijing son imprudentes

    Autos de la empresa BYD descargados de un buque el 19 de enero de 2026 en Zárate, Argentina.

    Autos de la empresa BYD descargados de un buque el 19 de enero de 2026 en Zárate, Argentina.

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    AFP
    Búsqueda | Tej Parikh
    Por Tej Parikh
    Redactor principal de temas económicos

    A medida que ha crecido la cuota de China en la manufactura global, Occidente ha intentado cada vez más emular la estrategia económica de Beijing mediante subsidios y proteccionismo. Al fin y al cabo, resulta difícil seguir siendo competitivo frente a empresas que se benefician del apoyo estatal.

    Sin embargo, intentar jugar el juego de China por alto una verdad incómoda: el país posee una ventaja comparativa en la propia política industrial.

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    Gráfico 1: China lideró en subsidios, pero Occidente se está poniendo al día. Gráfico 2: La UE y EE. UU. han ampliado el uso de políticas industriales.

    La capacidad de China para fabricar una amplia gama de productos en masa a bajo costo se deriva del sistema de gobernanza que lo hace posible. El control centralizado permite que Beijing pueda movilizar recursos y coordinar medidas con facilidad — a través de los gobiernos provinciales, los bancos estatales y los organismos reguladores — para alcanzar sus objetivos políticos. La limitada rendición de cuentas democrática también le otorga al Partido Comunista de China (PCCh) la capacidad de aplicar políticas industriales a largo plazo y sortear la oposición, como por ejemplo en las disputas relativas a la planificación.

    China combina este poder central con una intensa competencia descentralizada. Los funcionarios regionales y las empresas compiten por el respaldo estatal, el cual suele estar condicionado a su desempeño, lo que genera fuertes incentivos para priorizar la producción y la innovación por encima de los beneficios.

    Este modelo de capitalismo dirigido por el Estado se ha perfeccionado a lo largo de décadas y ha sustentado la capacidad del país para fomentar industrias enteras, ganar escala y desarrollar cadenas de suministro densas y verticalmente integradas. (También ha generado una gran cantidad de desperdicios).

    Por el contrario, las democracias de mercado liberales operan con una mayor rendición de cuentas ante los votantes y los accionistas. La toma de decisiones está más descentralizada, lo que dificulta la coordinación de las operaciones industriales o la ejecución rápida de proyectos de infraestructura. E incluso si los gobiernos occidentales adquirieran la potencia fiscal y la competencia burocrática necesarias, replicar la envergadura de China seguiría siendo una operación costosa que requeriría varias décadas.

    Como referencia, se estima que menos del 15% de la ventaja de costos por vehículo de la empresa china de vehículos eléctricos BYD —en comparación con Tesla— proviene de subsidios y condiciones preferenciales, según datos del Rhodium Group. El resto se debe al control de la cadena de suministro, la concentración industrial y las economías de escala.

    Las naciones occidentales necesitan implementar una mejor forma de asignar sus recursos finitos. Una opción consiste en apoyarse en sus propias ventajas comparativas institucionales.

    “A lo largo de la historia, las estructuras burocráticas centralizadas han demostrado ser las más aptas para liderar la convergencia tecnológica“, me comentó el economista e historiador económico Carl Benedikt Frey. “Sin embargo, los sistemas políticos descentralizados son más eficaces a la hora de explorar nuevas trayectorias tecnológicas, en ámbitos donde nadie sabe aún cuál será la tecnología ganadora“.

    Esto implica priorizar la innovación de vanguardia —como la inteligencia artificial (IA), la biotecnología y la computación avanzada— la cual prospera en entornos de investigación abierta y capital riesgo. ¿Cómo podría materializarse esto en la práctica?

    Mercados-Liberales-Reformas-Estructurales
    Gr&aacute;fico 1: Las democracias de mercado liberales siguen superando a China en innovaci&oacute;n comercial. Gr&aacute;fico 2: Las reformas estructurales benefician m&aacute;s a los sectores ineficientes que las pol&iacute;ticas industriales.

    Gráfico 1: Las democracias de mercado liberales siguen superando a China en innovación comercial. Gráfico 2: Las reformas estructurales benefician más a los sectores ineficientes que las políticas industriales.

    En primer lugar, en lugar de dispersar subsidios y medidas proteccionistas a través de una amplia gama de industrias, estas medidas —que resultan distorsionadoras y costosas— podrían orientarse específicamente a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y a desarrollar capacidades en sectores considerados críticos para la seguridad nacional.

    En segundo lugar, la ventaja manufacturera de Beijing se percibiría menos como una amenaza y más como una fuente de insumos de bajo costo para la innovación interna y para la transición energética. (Incentivar a las empresas chinas a establecer fábricas en los países occidentales —siempre y cuando compartan tecnología y contraten mano de obra local— contribuiría también a mitigar la pérdida de conocimientos técnicos clave en el sector manufacturero).

    Esto permitiría, a su vez, que los gobiernos occidentales destinen más recursos a la recalificación de los trabajadores desplazados por la competencia de las importaciones, al tiempo que impulsan las reformas necesarias para reforzar la competitividad de sus respectivos países. Entre dichas reformas se incluye la reducción de las barreras a la inversión, la innovación y el emprendimiento.

    China se está convirtiendo, por supuesto, en un actor innovador cada vez más formidable por mérito propio. Sin embargo, este hecho no hace más que reforzar el argumento de que Occidente debería evitar distraerse con el afán de recuperar su antiguo dominio manufacturero.

    Beijing no siempre respeta las reglas del libre comercio. No obstante, presionar para que lo haga, responder con medidas proteccionistas o intentar fomentar el desarrollo de industrias enteras no son estrategias viables. Por el contrario, tal vez resulte más beneficioso para Occidente limitarse a aprovechar las ventajas que ofrece la escala de la economía china, centrándose al mismo tiempo en sus propias fortalezas.

    Tal como afirma Frey: “El riesgo para Occidente reside en que, si intenta replicar el modelo de crecimiento de China, estará librando una guerra con estrategias y armas anticuadas“.

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