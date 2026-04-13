Panorama económico mundial se oscurece a medida que se calcula costo de guerra en Irán

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se espera ampliamente que el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebaje las perspectivas para la economía mundial esta semana, a medida que los responsables políticos calculan el costo creciente de la guerra entre Estados Unidos (EE.UU) e Israel contra Irán .

Banqueros centrales y figuras económicas clave de las principales economías se están preparando para congregarse en Washington en los próximos días en las “Reuniones de Primavera” del FMI y del Banco Mundial, que se celebran dos veces al año. Los analistas han advertido que, incluso si se mantiene el actual alto el fuego , es probable que los daños económicos causados por el conflicto perduren.

La economía mundial se ha “desviado de su rumbo” y la perturbación “casi con certeza provocará un repunte de la inflación”, advirtió Eswar Prasad, de la Institución Brookings.

Una investigación realizada para el Financial Times (FT) por la Institución Brookings reveló que la economía mundial había estado mostrando su mayor dinamismo desde las secuelas de la pandemia de Covid-19, hasta que estalló el conflicto.

Los Índices de Seguimiento de la Recuperación Económica Global (TIGER, por sus siglas en inglés), elaborados conjuntamente por Brookings y el FT, comparan los indicadores de actividad real, los mercados financieros y la confianza de los inversores con sus promedios históricos, tanto para la economía mundial en su conjunto como para países individuales.

Los datos previos a la guerra mostraban que “la economía mundial parecía resiliente y preparada para un año de crecimiento decente; los mercados financieros estaban en auge en muchos países y la confianza del sector privado estaba experimentando un cambio de tendencia”, afirmó Prasad.

“Si el crecimiento se verá mermado sustancialmente dependerá de cuán prolongada sea la guerra”, añadió. “La falta de una resolución en las próximas semanas, así como la posibilidad de que la guerra se extienda a zonas más amplias del Medio Oriente, representan un peligro considerable para las perspectivas económicas mundiales”.

Para agravar el problema, los bancos centrales “se encuentran atrapados en una difícil encrucijada”, señaló Prasad. “Las finanzas públicas de muchas de las principales economías avanzadas ya están bajo presión; los elevados niveles de déficit público y de deuda dejan poco margen de maniobra”.

Kristalina-Georgieva La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso durante su acto inaugural en la sede del FMI en Washington, D.C., EE. UU., el 9 de abril de 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, declaró a principios de la semana pasada que el FMI hubiera revisado al alza sus previsiones para la economía mundial de no haber sido por la guerra. Ahora, sin embargo, debido a los daños infraestructurales resultantes, las interrupciones en el suministro, la pérdida de confianza y otras consecuencias, “incluso nuestro escenario más optimista contempla una rebaja en las previsiones de crecimiento”, afirmó.

Ajay Rajadhyaksha, presidente global de investigación en Barclays, señaló en una nota a sus clientes que los precios más altos del petróleo, un giro hacia una postura más restrictiva por parte de los bancos centrales occidentales y un “colchón más delgado” para los consumidores son el costo perdurable del conflicto. “Incluso si la guerra realmente se termina, la factura no se ha finalizado y el recibo aún se está redactando”, añadió.

Beata Manthey, jefa de estrategia de renta variable europea y global en Citi, afirmó: “Incluso un alto el fuego no revierte por completo lo que ya ha sucedido: mayores costos de los insumos, ciertas presiones inflacionarias y cierta presión sobre los consumidores. El entorno que esperábamos a principios de año ha desaparecido; no es algo que se pueda revertir”.

La firma de asesoría económica Independent Economics señaló en una nota a sus clientes que el aumento de los riesgos y de los costos “persistirá” y que tomará tiempo “restablecer los flujos energéticos. Al igual que en la década de 1970, estos acontecimientos conducirán a una profunda reestructuración económica, financiera y geopolítica”.

Wall-Street Un letrero de Wall Street cuelga cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Stefano Scarpetta, economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), comentó al FT que, si se reanudaran las exportaciones a través del estrecho de Ormuz, la organización con sede en París podría mantener las previsiones a la baja que publicó el mes pasado para las principales economías, en lugar de cambiar a “un escenario de riesgo a la baja más dramático”.

Sus proyecciones más recientes “se mantienen por el momento”, dijo, añadiendo que aún se desconoce la magnitud de los daños sufridos por la infraestructura energética en el Golfo. “La incertidumbre sigue siendo muy elevada. Debemos conocer las condiciones del alto el fuego y determinar si conduce a una paz más estable”.

Ricardo Amaro, economista de Oxford Economics, señaló que el alto el fuego “mitiga el riesgo de un desenlace mucho más disruptivo a corto plazo”, pero que “el acuerdo parecía frágil desde el principio, y los acontecimientos posteriores sólo han reforzado esta percepción”.

En una carta dirigida a sus clientes, los responsables de economía de Bank of America, Claudio Irigoyen y Antonio Gabriel, declararon: “Incluso si el alto el fuego se mantiene, es poco probable que regresemos al escenario previo a la guerra. Persistirán ciertas disrupciones en los mercados energéticos, las cuales seguirán frenando el crecimiento y elevando la inflación. Al mismo tiempo, los escenarios de escalada del conflicto siguen planteando riesgos significativos que podrían desembocar en una recesión global”.

El banco de Wall Street ha revisado su previsión de crecimiento global para 2026, reduciéndola del 3.5% al 3.1%, mientras que sus proyecciones de inflación global han pasado del 2.4% al 3.3% para el año. “Este choque estanflacionario tendrá un impacto más rápido sobre la inflación que sobre el crecimiento, y prevemos que las tasas de política monetaria se endurezcan”, señalaba la carta.

Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan, afirmó: “Los grandes shocks en el suministro energético lastran el crecimiento global y elevan la inflación de los precios al consumo”. Señaló que lo más probable es que las repercusiones de la guerra conduzcan a “una inclinación estanflacionaria modesta y transitoria a nivel global”, pero que los riesgos derivados de un cierre prolongado del estrecho “se ciernen amenazantes” sobre la economía mundial.

Copyright The Financial Times Limited 2026

© 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.