Dolarizados: los uruguayos siguen más de cerca el precio del dólar que la inflación, según encuesta

Hace pocos días, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, reactivó la campaña que lleva adelante para fomentar el uso de la moneda nacional en sustitución del dólar y mantuvo conversaciones con actores del sector bancario, del comercial y de medios de comunicación. Hizo una “arenga por el peso” que, sin embargo, choca con una realidad de larga data: los uruguayos piensan en dólares muchas decisiones económicas.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Una encuesta contratada por el BCU a Equipos Consultores, efectuada entre enero y marzo pasado, indagó sobre este asunto.

A más de 700 personas mayores de 18 años se les preguntó: “¿Qué sigue más de cerca?”, con las opciones de señalar “la cotización del dólar”, “la inflación”, “ambos por igual” o “ninguno”. El 40% respondió que presta mayor atención al valor de la divisa estadounidense, frente a un 11% que mencionó que atiende sobre todo la evolución de los precios al consumo. Otro 32% indicó que sigue ambos con la misma atención, mientras que el 16% restante aseguró que se desentiende tanto del tipo de cambio como de la inflación.

El sondeo, cuyos resultados fueron publicados este viernes 29 por el BCU, expuso que aproximadamente uno de cada cuatro (26%) de los encuestados “conoce o escuchó hablar de la campaña que está desarrollando el BCU que promueve la desdolarización de la economía mediante diferentes medidas para incentivar el ahorro en pesos”; dentro de ese grupo, la mayoría comparte esos objetivos. El otro 74% aseguró desconocer esa campaña.

Equipos también encuestó a 160 “líderes de opinión” y actores institucionales vinculados a la gestión del banco (ejecutivos del sistema financiero y sistema de pagos, analistas y académicos económicos, cámaras empresariales, políticos, jerarcas de Estado, usuarios organizacionales, entre otros). Entre ellos, el 85% conoce la campaña de desdolarización del BCU.

Agenda de desdolarización

El intento por reforzar la confianza de la población en el peso uruguayo lo habían hecho también autoridades y técnicos bancocentralistas del gobierno anterior, sin resultados muy notorios.

Tolosa se reunió hace pocos días con las autoridades del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Autoservicistas y Afines (Cambadu) y conversó sobre la situación del comercio y la orientación de la política monetaria. Luego dio una charla a ejecutivos de los bancos privados y, por separado, a integrantes del directorio y del área comercial del Banco República, a quienes pidió un asesoramiento más enérgico desde el sistema financiero a los clientes en materia de opciones de ahorro en moneda nacional, contaron a Búsqueda asistentes al encuentro.

En mayo, y pese al alza que registró esta semana, el dólar terminó el mes con una mínima depreciación frente al peso uruguayo (el tipo de cambio bajó 0,2% respecto a fin de abril).

La agenda de desdolarización impulsada por las actuales autoridades del BCU incluyó modificaciones en los depósitos que los bancos comerciales deben mantener inmovilizados en la autoridad monetaria (encajes).

Otra medida anunciada por Tolosa, vista con preocupación por los bancos, es empezar a exigir que los ahorristas firmen un “consentimiento” al depositar en dólares, como advertencia sobre la “volatilidad” que supone invertir en esa divisa; lo asimiló al mensaje que dan los octógonos referido a que un alimento puede ser perjudicial para la salud por contener exceso de grasas o de sal. El jerarca bancocentralista sostiene que, en los últimos años, los uruguayos han perdido capital por mantener posiciones en dólares.

Guillermo Tolosa, presidente del BCU Guillermo Tolosa, presidente del BCU. Mauricio Zina-adhocFOTOS

Paralelamente, en un trabajo conjunto con el BCU, el Ministerio de Economía prepara un decreto que exigirá a los establecimientos comerciales informar al público los precios en pesos, cuando vendan productos o servicios en moneda extranjera.

El Observador informó esta semana que en el equipo económico se ve con buenos ojos que los precios de las viviendas nuevas se expresen en unidades indexadas a la inflación. Según ese portal, la apuesta sería comenzar por el mercado de obra nueva para que funcione como un faro: entre las ideas que se han manejado, la normativa estaría acotada únicamente a la primera venta de inmuebles realizada por desarrolladores o constructores, no alcanzaría a las operaciones entre particulares y abarcaría hasta un determinado umbral de precios.

El trabajo de la consultora, que va por su cuarta edición, busca conocer la imagen pública general del BCU: siete de cada diez personas tienen una opinión positiva sobre el organismo, es neutra para un 20% y negativa para el 6% restante.