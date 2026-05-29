Puerto: “no se puede responsabilizar a los trabajadores” de la “crisis” por la falta de dragado, dice sindicato

El sindicato portuario (Supra) se refirió a las dificultades del dragado del Puerto de Montevideo y al debate que en los últimos días tuvieron las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en torno al tema.

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“No se puede responsabilizar a los trabajadores“ de la “crisis“ por la falta de dragado, afirma el Supra en un boletín publicado este viernes 29.

Puerto de Montevideo Directorio de ANP dividido sobre la gestión de dragado del Puerto de Montevideo

Logística Puerto de Montevideo: “sin dogma”, ANP iniciará dragado con privados y en un año se llegaría a 14 metros

Ese mensaje fue emitido pocos días después de que en el directorio de la ANP surgieran discrepancias sobre la redacción de un comunicado, enviado a todo el personal del ente, así como por el contenido de un comunicado de prensa emitido sin conocimiento del director de la oposición, Jorge Gandini. Más allá de las formas, en el fondo las autoridades portuarias defienden las decisiones que esta administración viene tomando en el área (al contratar a un consorcio chino para iniciar la profundización del canal de acceso y renegociar el convenio salarial con los trabajadores) y acusaron al sindicato de tomar “de rehén al país para cobrar sobresueldos sin cumplir con las tareas” . Esa argumentación contenida en el comunicado enviado al personal provocó la reacción del Supra.

“El debate sobre el dragado público no puede reducirse a una discusión salarial ni transformarse en un ataque hacia los trabajadores y trabajadoras. El verdadero problema no está en la operativa ni en el convenio: el problema es de gestión y de decisión política“, afirma el sindicato en su boletín fechado hoy.

Describe que “desde el primer día” el Supra planteó a las autoridades del ente la necesidad de conocer cuánto sedimento debe extraerse para mantener y alcanzar la meta de llegar a los 14 metros de profundidad en el canal de acceso y demás áreas comprometidas de la terminal montevideana.

Sobre la “productividad” del dragado, el boletín sindical señala que “sin planificación, sin un plan de dragado claro y operando con un ‘Ford T’, resulta imposible competir en tiempos y volúmenes de extracción con empresas privadas” que tienen mayor tecnología y recursos.

El sindicato agrega que “está de acuerdo en que las partidas por encima del salario regular deben estar vinculadas al cumplimiento efectivo de las tareas”, pero considera que ese criterio debe alcanzar a los responsables de “la gerencia y estructura de conducción del dragado”, no solo a los trabajadores operativos.

Afirma que la actual situación de la flota de dragado “demuestra claramente que el problema es de gestión”, y alude a la falta de mantenimiento de las dragas de la ANP por falta de inversión, de personal operativo para garantizar un régimen operativo de 24 horas, de planificación y de una “conducción responsable”.

Cuestiona que las autoridades adviertan que si no se llega a un nuevo convenio salarial, el mismo caerá, cuando “no se ha conformado una comisión de trabajo” para renegociarlo, habiendo transcurrido 50 días de los 120 estipulados para ese fin.

El Supra señala que en la “crisis provocada” por la falta de dragado “no se puede responsabilizar a los trabajadores”.

“El dragado público necesita conducción responsable, inversión y planificación estratégica; no discursos que intenten ocultar los verdaderos problemas de gestión”, concluye.