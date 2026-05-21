Alianza paramasónica critica nuevo concepto de ‘laicidad’ acordado entre el gobierno y líderes religiosos

La Gran Logia de la Masonería del Uruguay mantuvo durante décadas un perfil bajo, misterioso. Los venerables grandes maestros no solían dar entrevistas para informar sobre el trabajo de la logia. El secretismo dio paso en las últimas cuatro décadas a una apertura progresiva a los medios de comunicación y al resto de la sociedad. Pero esa tendencia se interrumpió.

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El cambio en la estrategia de la logia es reciente. En las elecciones de noviembre de 2025 hubo una disputa electoral. Compitieron José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral y gran maestro entre 2017 y 2021, y Horacio Pérez Toledo, vice gran maestro entre 2021 y 2025. Mientras que el primero había profundizado la apertura de la masonería a profanos y periodistas, el segundo, que ganó la elección , está dando pasos en el sentido contrario.

A los tres meses de asumir como gran maestro, en marzo de 2018, Garchitorena creó por decreto masónico la Unidad de Comunicación y designó como encargados a José María Goicochea y Federico García, directores de la agencia Thot Comunicación Influyente y también masones. A los dos meses de asumir, en febrero de este año, Pérez Toledo disolvió la Unidad de Comunicación. Lo hizo a través de un decreto en el que además modificó la denominación del cargo de secretario ejecutivo de la Gran Maestría, que pasó a ser secretario ejecutivo y de Comunicación. Pérez Toledo lo decretó en acuerdo con la Gran Maestría, una Comisión Directiva que integran siete masones y se encarga de “regir” y “administrar” la logia.

En el libro Conspiración República. 200 años de influencia masónica en Uruguay, su autor, Fernando Amado, cuenta que Garchitorena había desembarcado en la Gran Maestría en 2017 con una idea-fuerza: “La imagen de la institución la maneja la institución”. Semanas antes de asumir, dio una entrevista al semanario Voces que inauguró una serie de apariciones públicas que trascendieron su gestión. El gran maestro consolidó, además, que el Palacio Masónico abra sus puertas el Día del Patrimonio, una práctica que había comenzado en 2016, y logró que en febrero de 2020 fuera declarado Monumento Histórico Nacional.

Con Garchitorena como gran maestro y en los siguientes dos períodos, cuando Mario Pera condujo la institución, entre 2021 y 2025, la logia emitió varios comunicados. Por ejemplo, el 29 de abril de 2023 se realizó una misa católica en el Hospital Vilardebó con motivo de la reanudación de la actividad eucarística en ese centro. La logia comunicó al día siguiente su rechazo al “incumplimiento” del artículo 5 de la Constitución, que reza que “el Estado no sostiene religión alguna”, y exhortó a todas las dependencias del Estado a que lo cumplan.

Mario Pera 1.jpg Mario Pera. Javier Calvelo / adhocFOTOS

El acercamiento de Orsi a la logia

Como su antecesor, Pera también dio varias entrevistas. En la última, a Búsqueda, dijo que el presidente Yamandú Orsi lo había llamado por teléfono y habían conversado sobre “la posibilidad” de que masones colaboren para “tender puentes” con la oposición. Orsi había dado señales de acercamiento a la logia. La más notoria fue en la noche del balotaje, minutos después de ser electo presidente, cuando nombró los tres principios masónicos sobre un estrado en la rambla sur: “Triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad, también de la fraternidad, que es nada más ni nada menos que la solidaridad y el respeto por los demás”.

Pera dijo en aquella entrevista, en junio, que leyó en esas palabras de Orsi “un mensaje subliminal” de “aceptación del acercamiento ofrecido” por la logia. Es que, durante la campaña electoral de 2024, el gran maestro entregó a los candidatos a la presidencia un documento con la visión de la hermandad sobre la situación del país. El texto ponía énfasis en el valor de la laicidad.

En cambio, su sucesor, Pérez Toledo, no solo disolvió la Unidad de Comunicación, sino que bajó su propio perfil y el de la logia: el nombre del actual gran maestro no aparece en la página web de la masonería uruguaya, tampoco su foto, y no ha dado entrevistas a los medios ni ha emitido comunicados desde que asumió. Sí lo hizo una organización cercana a la hermandad, la Alianza por la Educación y la Laicidad (APEL), que esta semana cuestionó un evento realizado en abril en el Auditorio Nacional del Sodre denominado “Construir comunidad: diálogo entre Estado y comunidades de fe”. El encuentro fue convocado por la Junta Nacional de Drogas (JND) con el propósito de trabajar contra las adicciones. Allí hablaron representantes religiosos, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que es masón “en sueño” (no está activo en la logia) y el secretario general de la JND, Gabriel Rossi. Orsi aplaudió sus intervenciones.

Ante este acercamiento del gobierno a las organizaciones religiosas y el silencio público de la masonería, APEL, fundada en 1948, resolvió defender la laicidad y recordar el alcance del artículo 5 de la Constitución. El presidente de APEL es Ruben Correa Freitas, masón, y su director ejecutivo, Garchitorena.

Laicidad sin adjetivos

APEL apuntó contra lo que se ha dado en llamar “laicidad positiva”, un concepto que defiende el cardenal Daniel Sturla, de la Iglesia católica, quien participó del encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo. Este concepto, planteó la organización vinculada a la masonería, permite al gobierno concretar su intención de “respaldar el trabajo técnico que realizan las organizaciones religiosas” en la atención de los adictos.

En contrapartida, APEL, que no nombra a Sturla en el comunicado, recordó que la Constitución de la República consagra la libertad de cultos y establece que “el Estado no sostiene religión alguna”. Para la alianza, “estos conceptos, que perfilan nítidamente al Uruguay como un Estado liberal y laico, cimentaron la pacífica convivencia de ateos, agnósticos y creyentes de distintas religiones”.

Aunque tampoco lo nombró en el comunicado, APEL deslizó una crítica a Orsi. En línea con lo dicho por Díaz y Rossi en el encuentro con los referentes religiosos, el presidente sostuvo el miércoles 13 en el canal de streaming argentino Casillero Vacío que Uruguay “subestimó la espiritualidad” y “se fue de mambo” con la laicidad. Además, reiteró que la Iglesia “trabaja mejor” el problema de las adicciones que el Estado. Tras el encuentro organizado por la JND y este planteo del mandatario, APEL criticó la idea de “laicidad positiva” y manifestó que entiende la laicidad “sin adjetivos limitantes, tal como se la ha entendido en Uruguay”, puesto que “contempla además la dimensión espiritual del ser humano, superando la contradicción entre el dogmatismo religioso y la absoluta libertad de conciencia”.

La laicidad, consagrada en la Constitución de 1918, ha sido entendida como “garante de la neutralidad del Estado” y “nunca fue un obstáculo para que las iglesias de diversos credos” hayan desarrollado “múltiples actividades de asistencia social con el apoyo y el agradecimiento de la sociedad uruguaya”, expresa APEL. Acota que tampoco fue freno para que el Estado “apoye” estas actividades “siempre que no impliquen proselitismo religioso, ya que apoyar con recursos públicos actividades que expresa o tácitamente lo hagan sería contrario a lo preceptuado por el artículo 5 de la Constitución, que ordena al Estado abstenerse de intervenir en cuestiones religiosas”.

Apoyar actividades de proselitismo religioso “sería además injusto porque los recursos públicos se integran con los tributos que pagan todos, creyentes y no creyentes, y estos últimos no tienen por qué financiar la fe de los primeros”, agrega el comunicado.

La alianza paramasónica “espera que los necesarios esfuerzos para luchar contra las adicciones y por la rehabilitación de los adictos se realicen en el marco de lo establecido en la Constitución de la República y sin menoscabo de la laicidad del Estado en materia religiosa, logro y seña de identidad de la nación uruguaya que debe valorarse y preservarse como tal”.

Quien sí criticó explícitamente a Orsi por sus dichos en el streaming argentino fue Ope Pasquet, también masón. “Cuesta pues imaginar a qué se refiere el presidente Orsi cuando dice que el Uruguay ‘se fue de mambo’ con la laicidad o subestimó ‘la espiritualidad’”, publicó en la red social X. El exlegislador colorado sostuvo que “de lo que se trata, al final de cuentas, no es de la laicidad ni de la espiritualidad, sino del destino que puede darse lícitamente a los recursos públicos”. El diputado colorado Felipe Schipani, integrante de la hermandad, compartió en X su reflexión.

Palacio Masónico de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay durante el Dia del Patrimonio. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS Palacio Masónico de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay durante el Dia del Patrimonio. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Los hermanos argentinos

Masones veteranos repiten que la masonería uruguaya es “la más discreta del mundo”, cuenta Amado en su cuarto y último libro sobre la logia. Sin abandonar esa discreción, repasa, hubo un “destape” en la década de 1980 y un giro “en clave profesional” en el siglo XXI con el propósito de “manejar la propia imagen”. En este marco, se contrató a Goicochea y García.

Del otro lado del Río de la Plata, la masonería tiene otra impronta.

El 17 de diciembre terminó la gestión de Pera como gran maestro y comenzó la de Pérez Toledo, un licenciado que trabaja en el Círculo Católico. Al día siguiente, la Gran Logia de la Masonería Argentina publicó en su página web la noticia con un video, difundido en Instagram, sobre la instalación de las nuevas autoridades de la hermandad uruguaya. Allí se puede ver al gran maestro de la logia argentina, Pablo Lázaro, regalándoles a Pera y al flamante gran maestro de la logia uruguaya un vino que luce en su etiqueta las iniciales GM y una espada flamígera en el medio. Aparecen también dentro del Palacio Masónico varios hermanos con mandil, la prenda que usan en las tenidas, como les llaman a las reuniones de la logia. Las imágenes contrastan con el hermetismo característico del inicio de la gestión de Pérez Toledo. Una solicitud de entrevista de Búsqueda aún no fue respondida.

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El 12 de julio de 2021, la masonería conmemoró su 165º aniversario en un evento público —con restricciones por las medidas impuestas en pandemia— al que acudió el entonces presidente Luis Lacalle Pou y otras autoridades del gobierno. Cinco días después, la logia homenajeó al Grupo Asesor Científico Honorario en otro acto público. Aquella visita de Lacalle Pou a la logia no fue un hecho aislado. En 2019, durante la campaña electoral, participó con otros tres presidenciables —Daniel Martínez, Ernesto Talvi y Pablo Mieres— de un “conversatorio republicano” en el Palacio Masónico, donde respondieron sobre laicidad y otros temas. Estos eventos tuvieron cobertura mediática, lo que incluyó transmisiones en vivo en los informativos centrales de televisión.

El 17 de julio se cumplirán 170 años del reconocimiento otorgado por el Gran Oriente de Brasil al Muy Poderoso Supremo Consejo y Gran Oriente del Uruguay como Potencia Masónica, independiente y regular. En un contexto en el que las religiones ganan apoyo del Estado, la duda que cunde entre masones por estas horas es de qué manera y con quiénes celebrará la logia su aniversario.