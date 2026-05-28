“Ajustes” normativos fueron “avances”, pero el mercado de valores uruguayo “es chato”

Las bolsas compiten con “otros mecanismos de financiamiento”, y de ahí la importancia de que se sumen nuevos agentes, afirmó el especialista en derecho bancario Federico Rocca

Del 2024 a esta parte, el mercado de valores uruguayo tuvo varios “avances” guiados por el Banco Central (BCU); se permitió la reserva de tramos en el régimen de oferta pública simplificada, la reapertura de series en las colocaciones de valores de oferta pública y mayores montos de emisión en plataformas de financiamiento colectivo, entre otros cambios.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Algo también “muy importante” en la actuación del regulador durante los últimos años fueron sus comunicaciones disciplinarias, que aportaron a que el mercado “vaya madurando”, destacó el abogado especializado en derecho bancario Federico Rocca, en una charla organizada por la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer, miércoles 27.

En el período 2024-2026, mientras la normativa se innovaba, contabilizó ocho emisiones en régimen de oferta pública simplificada —posampliación del monto permitido—; en algunos casos, iniciando la participación de empresas de diferentes sectores de actividad en el mercado de valores. El régimen común tuvo 17 emisiones.

A su vez, se realizaron cinco emisiones en la plataforma de financiamiento colectivo Crowder, surgieron dos nuevas sociedades administradoras de fondos de inversión y seis nuevos fondos de inversión locales y del exterior, que muestran “mayor dinamismo” luego de los cambios regulatorios. Refiriéndose al caso de Zorzal, el abogado mencionó que también hubo por primera vez una emisión de acciones en régimen simplificado; “fue un interesante desafío jurídico”.

Sin embargo, y a pesar de los “avances” que impulsó el BCU, la percepción generalizada es que “el mercado es chato” y que incluso se ha desacelerado frente a otros períodos, señaló Rocca. “Depende de qué mercado estemos viendo. Hay un mercado primario financiero de emisiones bastante potente”, especificó. En el período comentado por el abogado se operaron certificados de depósito por US$ 2.711,6 millones, que concentraron el 62,9% del mercado primario y el 44,5% del total.