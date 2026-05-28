“Ajustes” normativos fueron “avances”, pero el mercado de valores uruguayo “es chato”

Del 2024 a esta parte, el mercado de valores uruguayo tuvo varios “avances” guiados por el Banco Central (BCU); se permitió la reserva de tramos en el régimen de oferta pública simplificada, la reapertura de series en las colocaciones de valores de oferta pública y mayores montos de emisión en plataformas de financiamiento colectivo, entre otros cambios.
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Algo también “muy importante” en la actuación del regulador durante los últimos años fueron sus comunicaciones disciplinarias, que aportaron a que el mercado “vaya madurando”, destacó el abogado especializado en derecho bancario Federico Rocca, en una charla organizada por la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer, miércoles 27.
En el período 2024-2026, mientras la normativa se innovaba, contabilizó ocho emisiones en régimen de oferta pública simplificada —posampliación del monto permitido—; en algunos casos, iniciando la participación de empresas de diferentes sectores de actividad en el mercado de valores. El régimen común tuvo 17 emisiones.
A su vez, se realizaron cinco emisiones en la plataforma de financiamiento colectivo Crowder, surgieron dos nuevas sociedades administradoras de fondos de inversión y seis nuevos fondos de inversión locales y del exterior, que muestran “mayor dinamismo” luego de los cambios regulatorios. Refiriéndose al caso de Zorzal, el abogado mencionó que también hubo por primera vez una emisión de acciones en régimen simplificado; “fue un interesante desafío jurídico”.
Sin embargo, y a pesar de los “avances” que impulsó el BCU, la percepción generalizada es que “el mercado es chato” y que incluso se ha desacelerado frente a otros períodos, señaló Rocca. “Depende de qué mercado estemos viendo. Hay un mercado primario financiero de emisiones bastante potente”, especificó. En el período comentado por el abogado se operaron certificados de depósito por US$ 2.711,6 millones, que concentraron el 62,9% del mercado primario y el 44,5% del total.
Según el abogado, donde la actividad “está más pobre” es en el segmento no financiero, y especialmente el mercado secundario, que es “el gran desafío” por delante. En abril, este último contribuyó con el 29% del total del mercado, con un volumen operado de US$ 1.777 millones.
“¿Impactaron las (nuevas) normas en la visión del mercado? Creo que sí en algunas cosas”, introdujo el ponente. Los “ajustes” que se hicieron para crear un segmento de oferta pública simplificada “permitieron a ciertos sectores de la economía considerar al mercado de valores como una fuente de financiamiento”, y los cambios regulatorios a los fondos de inversión “también generaron un reimpulso de la actividad”, sostuvo. Eso convive con la realidad de que “el mercado de valores compite con otros mecanismos de financiamiento”, y de ahí la importancia de que se sumen nuevos agentes para “seguir profundizando”, postuló.