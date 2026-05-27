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    Directorio de ANP dividido sobre la gestión de dragado del Puerto de Montevideo

    En un mensaje dirigido al personal, el oficialismo en el ente defendió sus decisiones en el área y acusó al sindicato de tomar “de rehén” al país; el director opositor tomó distancia del contenido del texto

    Sede de la ANP.

    Sede de la ANP.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    En una comunicación dirigida este miércoles 27 a todo el personal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), los representantes del oficialismo en el directorio del ente defendieron las decisiones relacionadas con el dragado y respondieron al sindicato portuario (Supra), que días atrás acusó a los funcionarios encargados del área de entregar la “soberanía” por el contrato firmado con el consorcio chino con el que se prevé iniciar las tareas en varias zonas de la terminal capitalina.

    El mensaje, enviado por correo electrónico, fue cuestionado públicamente por el director blanco en la ANP, Jorge Gandini. El representante de la oposición señaló que el texto acordado por el directorio para enviar al personal fue modificado.

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    Agregó que tampoco se le dio a conocer el comunicado de prensa sobre la situación del dragado y que “tiene una clara intención política de responsabilizar injustamente a la administración anterior sin asumir responsabilidades y omisiones” de la actual.

    En la comunicación al personal, el presidente del ente, Pablo Genta, y el vice, Constante Mendiondo, explican en un documento adjunto que un turno de trabajadores de la draga 7 se negó a trabajar en los últimos meses por la falta de un cocinero o de un ayudante de cocina, pero toda la tripulación sigue cobrando el “salario base y las partidas especiales”.

    Detallan que esas partidas, en promedio, representan aproximadamente $ 100.000 mensuales nominales y ascienden hasta $ 250.000 para el personal de mayor jerarquía. Eso, explicita, surge del convenio vigente para el sector, que está siendo renegociado a pedido de las autoridades del ente tras su denuncia, en setiembre del año pasado.

    El convenio salarial fue acordado por el directorio de la anterior administración y “opera como un desincentivo al trabajo” al desvincular la remuneración extrasalarial de la obligación de trabajar, apunta el directorio.

    Advierte que antes del próximo 9 de agosto, de no llegar a firmarse un nuevo acuerdo colectivo para el sector, el actual “caerá definitivamente”.

    El ente portuario considera que las obras de profundización dentro y fuera de la terminal montevideana “son imprescindibles” y dice que “pretender detenerlas o postergarlas para mantener condiciones salariales abusivas es la mejor forma de atentar contra el dragado nacional”.

    Hacia un nuevo modelo de trabajo

    La propuesta de la administración, señala la comunicación, es “sustituir” el actual modelo de trabajo para el Área de Dragado por un “sistema de incentivos reales vinculados al cumplimiento de metas y objetivos”. Y considera que el cobro de partidas por encima del salario regular “debe estar estrictamente ligado al cumplimiento de las tareas correspondientes”.

    El directorio de la ANP añade que se busca “asegurar que cada peso que los uruguayos invierten en dragado se traduzca en metros de profundidad”.

    “No es justo tomar de rehén al país para cobrar sobresueldos sin cumplir con las tareas” ni es “honesto apelar a la defensa de la soberanía nacional para defender un convenio injusto y abusivo que atenta contra el interés” general, señalan las autoridades.

    Agregan que “no es lógico apelar a la defensa del dragado nacional y al mismo tiempo negarse a dragar con pretextos menores, sabiendo que los ingresos salariales y por encima del salario regular están asegurados”.

    El directorio también expresó el respaldo a la gestión de la gerencia de Dragado y convocó a todos los portuarios a “promover una cultura de trabajo comprometida con la eficiencia, competitividad y sostenibilidad” de los puertos nacionales.

    El Observador informó el lunes 25 sobre la discrepancia del Supra con las decisiones tomadas por el directorio de la ANP en torno al dragado del Puerto de Montevideo y sobre la difusión de un video en las redes sociales en el que acusaba a los encargados del Área de Dragado de “entregar la soberanía a multinacionales”.

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