Oposición hace un “seguimiento” del episodio de la camioneta de Orsi, pero no tiene previsto tratar el tema orgánicamente

En el Partido Nacional hay distintas miradas sobre el asunto; en el oficialismo aprovechan a difundir una encuesta que señala una alta desaprobación del rol de la coalición republicana

Sobre el mediodía del martes 26, casi a la misma hora en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se enfrentaba a los micrófonos para responder sobre varios asuntos vinculados a su gestión —entre los que estaba incluido el descuento de US$ 25.000 que obtuvo de una automotora para la compra de una camioneta a pocos días de asumir como mandatario— los integrantes del Directorio del Partido Nacional estaban reunidos en sesión extraordinaria para hablar del agua y el saneamiento.

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Y a medida que el episodio de la camioneta de Orsi fue escalando en intensidad y acaparando la conversación pública en la tarde del martes, algunos dirigentes blancos se empezaron a cuestionar si no habían estado faltos de reflejos, flojos de reacción, para meterse de lleno en el tema del día. “Se podría haber agregado como un asunto a tratar. A veces estamos con agendas diferentes”, dijo a Búsqueda un integrante del directorio. Otro dirigente blanco agregó que quizás no “calibraron” bien el alcance y las consecuencias que podría llegar a tener un episodio del que se empezó a hablar en el lunes 25, con un primer informe periodístico en el programa Así nos va, de Radio Carve.

La falta de una respuesta orgánica, articulada, institucional, no es aislada. Ya había quedado en evidencia apenas días atrás, cuando dos consultoras de opinión pública presentaron informes que daban cuenta de una notoria caída en la aprobación de gestión del gobierno de Orsi. Lo que ocurrió en ese momento fue lo mismo que está ocurriendo ahora con la camioneta del presidente: impulsos individuales de dirigentes políticos de la oposición, declaraciones en distintos medios, chicanas por las redes sociales. Y nuevamente la misma pregunta: ¿hay una estrategia común de la oposición para hacer caudal político con el temporal que atraviesa el gobierno? La respuesta es no.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo a Búsqueda que “por ahora” no está previsto tratar el asunto de la camioneta. El directorio se reúne el próximo lunes 1º de junio con un solo tema en el orden del día: la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado. El secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, se limitó a decir que están “siguiendo” el episodio. Un integrante del directorio blanco comentó a Búsqueda que todo este asunto le resulta “muy menor”. “Capaz alguien quiere hacer algo con esto, a mí me parece innecesario e intrascendente”, dijo. Hay legisladores de alto perfil que ni siquiera se pronunciaron tras el informe periodístico.

En la red social X, sin embargo, hay voces de alarma e indignación de dirigentes de la oposición que revelan distintas miradas sobre un mismo tema. “El episodio de la camioneta del presidente y sus explicaciones son éticamente muy reprochables. No basta subirse al pedestal moral que nos tienen acostumbrados los frentistas. Hay que reaccionar acorde a la autopercepción. Nadie puede recibir prebendas de esas características de una empresa con RUPE (Registro Único de Proveedor del Estado) siendo presidente electo”, publicó el senador blanco Sebastián da Silva. “Les dejamos una Ferrari y la cambiaron por una Hyundai con descuento. Son datos y hay que darlos”, ironizó en otro de los tantos artículos dedicados al tema. En otro impulso aislado de la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes a Presidencia de la República para saber quién tomó la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai —misma marca que la camioneta en cuestión— para la ceremonia de asunción.