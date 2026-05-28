Oposición hace un “seguimiento” del episodio de la camioneta de Orsi, pero no tiene previsto tratar el tema orgánicamente

Sobre el mediodía del martes 26, casi a la misma hora en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se enfrentaba a los micrófonos para responder sobre varios asuntos vinculados a su gestión —entre los que estaba incluido el descuento de US$ 25.000 que obtuvo de una automotora para la compra de una camioneta a pocos días de asumir como mandatario— los integrantes del Directorio del Partido Nacional estaban reunidos en sesión extraordinaria para hablar del agua y el saneamiento.
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Y a medida que el episodio de la camioneta de Orsi fue escalando en intensidad y acaparando la conversación pública en la tarde del martes, algunos dirigentes blancos se empezaron a cuestionar si no habían estado faltos de reflejos, flojos de reacción, para meterse de lleno en el tema del día. “Se podría haber agregado como un asunto a tratar. A veces estamos con agendas diferentes”, dijo a Búsqueda un integrante del directorio. Otro dirigente blanco agregó que quizás no “calibraron” bien el alcance y las consecuencias que podría llegar a tener un episodio del que se empezó a hablar en el lunes 25, con un primer informe periodístico en el programa Así nos va, de Radio Carve.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo a Búsqueda que “por ahora” no está previsto tratar el asunto de la camioneta. El directorio se reúne el próximo lunes 1º de junio con un solo tema en el orden del día: la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado. El secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, se limitó a decir que están “siguiendo” el episodio. Un integrante del directorio blanco comentó a Búsqueda que todo este asunto le resulta “muy menor”. “Capaz alguien quiere hacer algo con esto, a mí me parece innecesario e intrascendente”, dijo. Hay legisladores de alto perfil que ni siquiera se pronunciaron tras el informe periodístico.
En la red social X, sin embargo, hay voces de alarma e indignación de dirigentes de la oposición que revelan distintas miradas sobre un mismo tema. “El episodio de la camioneta del presidente y sus explicaciones son éticamente muy reprochables. No basta subirse al pedestal moral que nos tienen acostumbrados los frentistas. Hay que reaccionar acorde a la autopercepción. Nadie puede recibir prebendas de esas características de una empresa con RUPE (Registro Único de Proveedor del Estado) siendo presidente electo”, publicó el senador blanco Sebastián da Silva. “Les dejamos una Ferrari y la cambiaron por una Hyundai con descuento. Son datos y hay que darlos”, ironizó en otro de los tantos artículos dedicados al tema. En otro impulso aislado de la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes a Presidencia de la República para saber quién tomó la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai —misma marca que la camioneta en cuestión— para la ceremonia de asunción.
Una oposición desaprobada
Frente a una oposición que no logra actuar orgánicamente, que luce desarticulada y no se organiza para ganar centralidad en el ring, para marcar la cancha, en el oficialismo se apela a dejar al desnudo su ineficacia. En la noche del miércoles 27, varios integrantes del gobierno empezaron a difundir entre periodistas una encuesta de la empresa Factum que concluye que un 46% de la población desaprueba la actuación de la oposición durante esta administración.
Durante una entrevista en Cinco sentidos, de Canal 5, el senador Ojeda se quejó por estas mediciones que viene haciendo Factum. “Mirá qué loco, es la primera vez que yo escucho que se miden las oposiciones. Me encantaría poder compararlo con un período anterior. Es algo nuevo esto. Me encantaría saber cuánto medía el Frente Amplio en el período anterior”.
Entrevistado por ese mismo programa, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, admitió que nunca se había hecho esa pregunta y argumentó que se están buscando nuevas formas de entender lo que está pasando en la opinión pública. “Es una forma de acercarnos al descreimiento y al descontento” en la política, dijo. Y explicó que la oposición tiene “problemas para lograr una identificación entre sus propios votantes sobre cómo está actuando”.
Lo cierto es que la pregunta que se hacen dirigentes de la oposición consultados por Búsqueda es cuánto se puede capitalizar después, sobre las próximas elecciones, del momento actual del gobierno. Y quizás por eso no hay una actuación en bloque y ordenada. ¿Quién centraliza la oposición? Eso no está claro para ninguno de los altos dirigentes de la coalición republicana. Lo que esperan es la vuelta al ruedo político del hombre que logró articularla para ganar las elecciones de 2019, el expresidente Luis Lacalle Pou, de sabático hasta nuevo aviso.
En la última rueda de prensa, Orsi, a su modo, sugirió un malestar con el rol de la oposición. Y advirtió: “Eso de que al gobierno ni un vaso de agua, no, ¿eh?”. Y dirigentes opositores consultados por Búsqueda descartaron que exista cualquier atisbo de “desestabilización”, pero recordaron que de alguna manera el propio oficialismo “voló los puentes” con la judicialización de algunos temas de la administración anterior. Por ejemplo, con la rescisión del contrato y la denuncia de la compra de dos buques patrulleros oceánicos al astillero español Cardama.