Gala de ‘Time’: la broma de Nikki Glaser a Victoria Beckham, su reacción y los mejores ‘looks’ de la alfombra roja
Tras publicar su aclamada lista, buena parte de las personalidades elegidas se encontraron en la gala de Time, que tiene esa particularidad de hacer convivir en un mismo espacio a personas que rara vez coincidirían en la vida cotidiana
La comediante y presentadora Nikki Glaser, que usó un diseño de silueta fluida de Andrew Kwon, fue elegida por Chris Rock para estar entre los 100 más influyentes.
La revista Time volvió a publicar su esperada lista de las 100 personas más influyentes del mundo, que destaca a aquellos que están dando forma al futuro de los negocios, el entretenimiento, los deportes, la política, la ciencia, la salud y más. Como siempre, Time aclara que los elegidos —nominados por los antiguos integrantes de la lista, con una selección final de los editores— son reconocidos por generar cambios, sin importar las consecuencias de sus acciones.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Este año, nombres como Donald Trump, el papa León XIV, Benjamin Netanyahu y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartieron lista con actores como Wagner Moura, Zoe Saldaña, Ethan Hawke y Dakota Johnson; con cantantes como Hilary Duff y Rauw Alejandro; con figuras como Victoria Beckham y con deportistas como la patinadora Alysa Liu.
Tras publicar su aclamada lista, buena parte de las personalidades elegidas se encontraron en la gala de Time, que tiene esa particularidad de hacer convivir en un mismo espacio a personas que rara vez coincidirían en la vida cotidiana.
Celebrada el 23 de abril en el Lincoln Center, la ceremonia fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien también integra la lista y no se guardó nada en su monólogo. Primero dijo que la gala homenajea no solo a actores, sino a científicos, líderes, atletas, o sea, “a las personas que los actores interpretarán en versiones más atractivas”, remató.
Si en los Globos de Oro se burló de Leonardo DiCaprio por sus elecciones de pareja, esta vez sus chistes apuntaron a Victoria Beckham: “Era una estrella del pop mundial, ahora es una diseñadora de moda de renombre. Está casada con David Beckham. Es rica, exitosa, deslumbrante. ¿Qué hace falta para que sonrías? En serio, ¡sonreí! Sos de los pocos británicos que deberían hacerlo”, le dijo a la empresaria, que, sentada al lado de su esposo, le devolvió una risa contenida y le tiró un beso.
Embed
Después, centró su atención en la invitada Gayle King, bromeando sobre su ida al espacio con Blue Origin —empresa de Jeff Bezos— en 2025. “Tuviste el valor de hacer algo que mucha gente no se atrevería a hacer: pasar 12 minutos a solas con Katy Perry”, disparó.
“Pasen bien, diviértanse y, lo más importante, beban lo suficiente para olvidar que estamos en la misma lista que criminales de guerra”, finalizó.
Como siempre, la alfombra roja tuvo su puesta en escena paralela, una en la que el poder se expresó a través de looks entre audaces y clásicos, con Kate Hudson, Dakota Johnson y Anok Yai como referentes de estilo.
Dakota Johnson
Fiel a su estilo elegante, Dakota Johnson lució un vestido y una capa de la última colección de Maison Valentino.
AFP
Kate Hudson
Kate Hudson, elegida por la comediante Mindy Kaling, lució un vestido negro midi de Khaite.
AFP
Ben Stiller
Ben Stiller, que asistió a la gala de Time junto con su esposa Christine Taylor, fue elegido por el actor y comediante Bob Odenkirk.
AFP
Anok Yai
La modelo egipcia Anok Yai forma parte de la lista de los 100 más influyentes de Time.