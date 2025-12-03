Del ‘matcha’ al ‘boba tea’: la tendencia de la pastelería asiática se abre paso en Montevideo

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Primero fue el sushi. Después llegó el ramen. Ahora, la nueva ola de gastronomía asiática en Montevideo apunta hacia lo dulce. El matcha, los mochis y los hodus quizá sigan siendo curiosidades para muchos, pero ya empezaron a abrirse camino en el vocabulario culinario local.

Caracterizada por su enfoque en la estética y el minimalismo, la pastelería asiática se ha popularizado en las redes sociales por su apariencia instagrameable: postres de formas tiernas —o kawaii, como se dice en japonés— y colores suaves que invitan tanto a fotografiar como a probar.

Esta tendencia llega a la ciudad de la mano de nuevos emprendimientos que reinterpretan los platos para el paladar local. Desde una casona en Punta Carretas hasta un punto de pick up en el Centro, las delicias asiáticas se abren paso en la gastronomía montevideana.

Tsubo significa “vasija” en japonés. Sus postres dan la misma sensación de delicadeza que los jarrones que decoran el lugar.

Ubicada en una casona en Juan Benito Blanco y Solano Antuña, es la primera cafetería de estilo asiático en Uruguay. Detrás del proyecto está el mismo equipo de Pez Globo, el restaurante de sushi que hoy suma cinco locales, desde el Prado hasta Punta del Este.

Enzo Salvetto es el encargado de traer los sabores dulces de la otra parte del mundo e incorporarlos al universo de Tsubo. “Vimos que la cafetería asiática estaba en su mejor momento en Buenos Aires”, cuenta. Y con Tsubo, ese boom cruzó el río.

El resto lo hicieron las redes. Ya en sus primeros días, influencers y usuarios que visitaron la cafetería y grabaron su experiencia con los postres coloridos convirtieron a Tsubo en una especie de fenómeno digital que, en la práctica, se traduce en mesas llenas incluso en días de semana. “Nuestro pico más fuerte es de 3 a 8” de la noche, señala Salvetto.

_VAL_9291 Valentina Weikert

Pero el camino no resultó tan simple: fueron varios meses de investigar y curar una carta que, en sus primeros bocetos, era mucho más extensa que la actual. Prefirieron acotarla para poder renovarla y así invitar a que la gente regrese a descubrir sabores nuevos.

Para Salvetto, el mayor desafío son los ingredientes. “Muchos de los ingredientes no se consiguen en Uruguay, entonces tenemos que importarlos o buscar sustitutos”, explica. Esa limitación también define la propuesta: “Hay cosas que no podemos hacer directamente porque no tenemos los ingredientes”.

Aun así, la carta logra ser diversa e innovadora: para los almuerzos, por ejemplo, incluyen opciones como katsu y okonomiyaki, platos tradicionales japoneses. Por las noches cuenta con una propuesta de tragos.

Pero, en redes sociales, lo que más capta la atención son los postres y las bebidas, donde el matcha es protagonista absoluto. Aparece como relleno, en ganache, espolvoreado sobre la superficie o batido en versiones frías y calientes de tés y cafés.

Sin embargo, el producto más pedido es un flan de chocolate con forma de capibara o carpincho, como le decimos en esta parte del mundo. Con su textura suave y brillosa, llega a la mesa meneándose en el plato. Y enseguida aparecen los celulares para registrar el momento antes de la primera cucharada.

Tsubo está ubicado en Benito Blanco 708, esquina Solano Antuña, y abre de miércoles a lunes de 12.30 a 0 h.

_VAL_9854 Valentina Weikert

Hodu

Para llegar al origen de Hodu Dessert House hay que viajar unos 19.700 kilómetros, hasta Corea del Sur. Allá, hace cuatro años, Camila Echeverría —ecuatoriana pero de madre canaria— estudiaba en la Universidad de Corea cuando conoció a Taeho Hwang.

Durante un invierno, cuando la relación transcurría a la distancia, con Camila en Sauce junto con su madre y Taeho todavía en Corea, ella tenía antojo de un dulce coreano tradicional: los hodus. El hodu gwaja es un bizcocho horneado en forma de nuez con una masa hecha de nueces peladas y machacadas y harina de trigo. Su relleno tradicional es de pasta de porotos rojos, pero con los años han surgido distintas variaciones, desde Nutella hasta crema pastelera.

_VAL_9913 Hodus de Nutella, mozzarella y dulce de leche. Valentina Weikert

Entonces, durante un mes entero, Taeho paseó por locales de hodus para preguntarles su receta y así perfeccionar su técnica. Finalmente, cuando empacó sus valijas para venir a vivir a Uruguay, incluyó entre sus pertenencias una máquina para hacer hodus.

Fue así como la primera semana de junio de este año el emprendimiento vio la luz. Además de los hodus, su menú incluye puddings de matcha y Oreo y mochis de frutas. Sin embargo, según Taeho, decidieron centrarse en los hodus porque son un emblema de la cocina coreana: “A veces las personas piensan que todas las comidas asiáticas son de Japón. Pero los hodus son 100% coreanos”.

Después de varias pruebas dentro de la familia de Camila, a Taeho se le ocurrió incluir una versión uruguayizada de este bizcocho coreano: uno relleno de dulce de leche. Al día de hoy es el más popular entre sus clientes.

mochi-colorido-japones-aislado-sobre-fondo-blanco Mochis.

Camila y Taeho encontraron en Uruguay una comunidad inesperadamente curiosa por la cultura coreana. “Vamos a muchos eventos de las embajadas y siempre hay gente interesada en hacer amigos coreanos”, cuenta Camila. Ese interés, dice, terminó convirtiéndose en una especie de familia. Incluso, entre risas, admiten que Taeho ya reúne su propia manada de fans uruguayas.

Para ellas, y para los curiosos que se siguen sumando, planean armar en su departamento del Centro un espacio de workshops de gastronomía coreana, empezando por el clásico kimchi. Taeho, además, quiere aprovechar para ofrecer clases del idioma coreano.

Mientras tanto, la pareja encontró en la feria de Tristán Narvaja, transformada con el tiempo en un punto de encuentro de sabores y culturas, el escenario ideal para dar a conocer sus productos.

Se los puede encontrar en la feria de Tristán Narvaja los domingos y ofrecen retiro en su pick up del Centro (Eduardo Acevedo y Colonia). Para conocer más sobre sus productos se los puede contactar a través de Instagram, @hodudesserthouse, y WhatsApp, 091 092 724.

_VAL_2559 (1)

Boba Tea Bar

El té de burbujas tuvo ese recorrido propio de las tendencias actuales: un día lo escuchás al pasar y no sabés bien qué es; al siguiente, parece que todos hablan de lo mismo.

Impulsado por TikTok, el bubble tea pasó de curiosidad asiática a fenómeno global. Yelp registra que, solo en Estados Unidos, el número de locales especializados aumentó casi un 50% en los últimos años.

La bebida taiwanesa —a base de té, leche o jugos— también llegó a Uruguay, aunque con un poco más de delay. Uno de los proyectos que apuesta por acercar este nuevo sabor al paladar local es Boba Tea Bar, de Matilde Ballón, boliviana radicada en Uruguay desde hace tres años.

“Esta bebida nació en Taiwán en los años 80 y se expandió por todo el mundo. Llegó a Bolivia hace más de 10 años y es bastante popular allí”, señala Matilde, que conoció la preparación en el Chinatown de Nueva York y quedó encantada.

Es que el bubble tea tiene todos los ingredientes para reclamar su propio lugar en las ofertas culinarias locales: un pequeño ritual —el instante de perforar la tapa con la pajita—, infinita variedad de sabores y las perlas de tapioca, que aportan una textura completamente distinta a la que estamos acostumbrados y son el corazón de la preparación.

_VAL_2552 Valentina Weikert

Boba Tea Bar abrió en el Mercado Ferrando en febrero y, de a poco, se va haciendo su lugar entre las propuestas del espacio. “Cuando abrimos se notaba que había un grupo de gente que ya lo conocía y estaba esperando una propuesta del estilo. Pero también hay otro grupo muy grande que no tiene idea de qué es”, cuenta Matilde.

Pero abrir el local también la enfrentó a una realidad: buena parte de los ingredientes del boba tea no llegan al país. Por eso empezó a replicarlos en su propia cocina hasta dominar versiones caseras y sin conservantes de las perlas de tapioca y los jarabes.

Hoy, cuenta con 12 sabores que van desde el tradicional té negro, leche y perlas de tapioca hasta opciones más frutales como el de mango o frutos rojos. El más popular, según Matilde, es el de tiramisú, un sabor que incorporó luego de tomar un curso en línea sobre la bebida.

Otro aprendizaje que se llevó de ese curso fue entender cómo la tradición incorpora influencias de todos lados. “Adoptan sabores de donde sea; incluso hay una versión de horchata, la bebida tradicional mexicana”, cuenta.

Ese cruce es, justamente, una de las aristas que más le interesa: el intercambio cultural como parte central de la propuesta. Por eso, también incorporó a su menú una versión de la bebida con dulce de leche.

Por ahora, el boba tea sigue siendo una novedad para buena parte del público uruguayo. Matilde lo sabe y no le molesta, pero espera que con el tiempo deje de percibirse como algo extraño. “Me gustaría que se vuelva parte de la cultura, que no quede como lo raro”, explica.

Boba Tea Bar está en Mercado Ferrando (Chaná 2120) y abre todos los días de 12 a 0 h.