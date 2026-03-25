Lucía Soria enseña su cuadrado de duraznos, limón y almendras

Todavía quedan los últimos duraznos de la temporada y está buenísimo aprovecharlos en preparaciones como este cuadrado, ideal para merienda, vianda o para disfrutar con un rico té.
Los duraznos de temporada se lucen en este cuadrado irresistible, que también se puede adaptar con frutas según la estación
Todavía quedan los últimos duraznos de la temporada y está buenísimo aprovecharlos en preparaciones como este cuadrado, ideal para merienda, vianda o para disfrutar con un rico té.
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Se puede cambiar la fruta que le ponemos por arriba para poder hacerlo según la temporada en la que estemos. Con pera, manzana, ciruelas, higos o uvas queda delicioso también.
400 g de manteca
400 g de azúcar
6 huevos
400 g de harina 0000
½ cdta. de polvo de hornear
½ cdta. de sal
Ralladura de 3 limones
3 duraznos
100 g de almendras laminadas
En batidora, batir la manteca en pomada y el azúcar hasta que quede en punto blanco.
Incorporar los huevos de a uno y la ralladura de limón a lo último.
Añadir de a poco la mezcla de secos en la batidora, previamente cernidos.
Disponer en placa rectangular enmantecada y enharinada.
Por encima, ir esparciendo gajos de durazno hasta cubrir toda la superficie. Terminar con almendras fileteadas crudas.
Llevar a un horno precalentado a 170-180º y cocinar por unos 20-25 minutos hasta que pinchemos y el cuchillo salga limpio.
Retirar del horno, dejar enfriar y luego porcionar en cuadrados.