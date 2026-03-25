Lucía Soria enseña su cuadrado de duraznos, limón y almendras

Todavía quedan los últimos duraznos de la temporada y está buenísimo aprovecharlos en preparaciones como este cuadrado, ideal para merienda, vianda o para disfrutar con un rico té.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

* Podés cancelar el plan en cualquier momento

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se puede cambiar la fruta que le ponemos por arriba para poder hacerlo según la temporada en la que estemos. Con pera, manzana, ciruelas, higos o uvas queda delicioso también.

Receta La receta de Lucía Soria para hacer pan de hamburguesas casero

400 g de harina 0000

½ cdta. de polvo de hornear

½ cdta. de sal

Ralladura de 3 limones

3 duraznos

100 g de almendras laminadas

Procedimiento

En batidora, batir la manteca en pomada y el azúcar hasta que quede en punto blanco.

Incorporar los huevos de a uno y la ralladura de limón a lo último.

Añadir de a poco la mezcla de secos en la batidora, previamente cernidos.

Disponer en placa rectangular enmantecada y enharinada.

Por encima, ir esparciendo gajos de durazno hasta cubrir toda la superficie. Terminar con almendras fileteadas crudas.

Llevar a un horno precalentado a 170-180º y cocinar por unos 20-25 minutos hasta que pinchemos y el cuchillo salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar y luego porcionar en cuadrados.