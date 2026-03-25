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Lucía Soria enseña su cuadrado de duraznos, limón y almendras

Los duraznos de temporada se lucen en este cuadrado irresistible, que también se puede adaptar con frutas según la estación

Lucia soria cuadrado durazno
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Todavía quedan los últimos duraznos de la temporada y está buenísimo aprovecharlos en preparaciones como este cuadrado, ideal para merienda, vianda o para disfrutar con un rico té.

Se puede cambiar la fruta que le ponemos por arriba para poder hacerlo según la temporada en la que estemos. Con pera, manzana, ciruelas, higos o uvas queda delicioso también.

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Ingredientes

400 g de manteca

400 g de azúcar

6 huevos

400 g de harina 0000

½ cdta. de polvo de hornear

½ cdta. de sal

Ralladura de 3 limones

3 duraznos

100 g de almendras laminadas

Procedimiento

En batidora, batir la manteca en pomada y el azúcar hasta que quede en punto blanco.

Incorporar los huevos de a uno y la ralladura de limón a lo último.

Añadir de a poco la mezcla de secos en la batidora, previamente cernidos.

Disponer en placa rectangular enmantecada y enharinada.

Por encima, ir esparciendo gajos de durazno hasta cubrir toda la superficie. Terminar con almendras fileteadas crudas.

Llevar a un horno precalentado a 170-180º y cocinar por unos 20-25 minutos hasta que pinchemos y el cuchillo salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar y luego porcionar en cuadrados.

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