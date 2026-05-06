Receta de la sopa de Lucía Soria que resuelve cualquier comida

Es otoño y comienza la época de las sopas. Me gusta mucho tener sopas listas, en porciones individuales, en el freezer. Te ayudan a resolver rápido cualquier almuerzo o cena. Les podés sumar cositas para que sean más llenadoras y potentes, como quinoa, arroz y cebada. Y también podés agregarles en la cocción alguna legumbre, como lentejas, garbanzos o porotos.
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Colocamos una olla amplia al fuego y cuando está caliente agregamos un poco de aceite, la cebolla, el ajo y el apio, junto con el laurel. Doramos bien hasta que esté todo caramelizado. Agregamos las zanahorias y el jengibre, y seguimos cocinando para dorar un poco más. Agregamos sal, ají molido, la cúrcuma y cubrimos con agua. Dejamos cocinar a fuego bajo hasta que todas las verduras estén bien blandas. Retiramos la hoja de laurel y mixeamos hasta que la mezcla quede bien lisa y homogénea. Chequeamos el sabor y, de ser necesario, corregimos.
Para la gremolata
Picamos el perejil en chiffonade, agregamos el ajo picado bien finito o rallado con el microplane. Agregamos la ralladura de naranja, el aceite de oliva, la miel y al final el jugo de naranja. Añadimos sal y pimienta.
Servimos la sopa en un bowl o plato hondo con la gremolata por encima, crocantes de pan y, si queremos, un poco de queso crema o yogur.