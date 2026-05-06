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Receta de la sopa de Lucía Soria que resuelve cualquier comida

Sopa de zanahoria con gremolata de naranja; receta fácil, aromática y perfecta para salir de un apuro

Sopa de calabaza de Lucía Soria.&nbsp;&nbsp;

Sopa de calabaza de Lucía Soria.  

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Es otoño y comienza la época de las sopas. Me gusta mucho tener sopas listas, en porciones individuales, en el freezer. Te ayudan a resolver rápido cualquier almuerzo o cena. Les podés sumar cositas para que sean más llenadoras y potentes, como quinoa, arroz y cebada. Y también podés agregarles en la cocción alguna legumbre, como lentejas, garbanzos o porotos.

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Ingredientes

Para 4 personas

1 cebolla blanca cortada en cubos

1 rama grande de apio cortada en cubos

2 zanahorias medianas peladas y cortadas en cubos

2 dientes de ajo pelados y aplastados

1 pedacito de jengibre en láminas

1 cda. de cúrcuma

Sal

Ají molido

1 hoja de laurel

Aceite de oliva o mezcla

Para la gremolata de naranja

1 puñado de perejil deshojado

½ diente de ajo picado

½ cda. de miel

1 naranja en ralladura y jugo

Aceite de oliva

Sal y pimienta recién molida

Para acompañar

Crocantes de pan

Queso crema o yogur

Procedimiento

Colocamos una olla amplia al fuego y cuando está caliente agregamos un poco de aceite, la cebolla, el ajo y el apio, junto con el laurel. Doramos bien hasta que esté todo caramelizado. Agregamos las zanahorias y el jengibre, y seguimos cocinando para dorar un poco más. Agregamos sal, ají molido, la cúrcuma y cubrimos con agua. Dejamos cocinar a fuego bajo hasta que todas las verduras estén bien blandas. Retiramos la hoja de laurel y mixeamos hasta que la mezcla quede bien lisa y homogénea. Chequeamos el sabor y, de ser necesario, corregimos.

Para la gremolata

Picamos el perejil en chiffonade, agregamos el ajo picado bien finito o rallado con el microplane. Agregamos la ralladura de naranja, el aceite de oliva, la miel y al final el jugo de naranja. Añadimos sal y pimienta.

Servimos la sopa en un bowl o plato hondo con la gremolata por encima, crocantes de pan y, si queremos, un poco de queso crema o yogur.

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