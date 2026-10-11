Punta del Este Food & Wine llega a las diez ediciones

El sábado 17 de octubre, Punta del Este Food & Wine celebrará su décima edición por primera vez en Narbona . Desde las 12.30, el encuentro reunirá a más de 15 chefs de Uruguay, Argentina y Brasil, que presentarán platos creados especialmente para el festival que estarán acompañados de una selección de vinos nacionales e internacionales.

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El encuentro mantiene así una de las características que lo han acompañado desde sus comienzos, la combinación de gastronomía con distintos escenarios de Punta del Este y sus alrededores. A lo largo de sus diez ediciones pasó por lugares como Pueblo Garzón, Playa Vik, La Susana, Fasano y el MACA, entre otros. “Seguimos moviéndonos y respetando el ADN de Food & Wine”, explica Gabriel Bialystocki, fundador del festival, quien cuenta que Narbona era una locación que tenían “en carpeta hace mucho tiempo”.

Este año, además, la mirada estará especialmente puesta en la región, con cocineros de Uruguay, Argentina y Brasil. Río de Janeiro tendrá una presencia destacada con Katia Barbosa, de Aconchego Carioca; Jéssica Trindade, de Madame Olympe; y Monique Gabiatti, de Polvo Marisquería.

Barbosa, que participa por cuarta vez del festival, preparará un bolinho de Oswaldo Aranha, mientras que Trindade presentará ravioli en tinta de calamar con cabutiá y velouté de almejas, y Gabiatti una feijoada de mariscos con arroz y farofa de dendê.

Desde Buenos Aires llegarán Juan Gaffuri, de Elena Four Seasons, con un asado dry-aged a la estaca; Félix Babini, de Mad Pasta House y Casa Cavia, con cappellacci de espárragos, crema ahumada y morillas; y Maru Botana, que preparará su torta rogel.

Entre los representantes de la gastronomía uruguaya estarán Majo Cuello, de Franca; Mauricio Eraso, de Fasano; Astrid Acuña, de Late; Facundo Lodeiro, de HUMA; Marco Díaz Brady, de Harvest; Jonathan Amarilla, de El Popu; Pilar Illarraga, de 1921 Sofitel Montevideo; e Ita Pereyra Goday.

El vino también tendrá un lugar central, con bodegas uruguayas y una presencia internacional reforzada. Habrá etiquetas de Argentina, Chile, España, Italia y Francia. Bialystocki destaca especialmente la participación, por primera vez en el festival, de importantes bodegas argentinas. “Vamos a tener una selección de bodegas tremenda”, adelanta sobre una edición que busca celebrar los diez años del encuentro.

La propuesta se completa con un espacio VIP limitado a 200 personas, con bocados de Black River Caviar, hand rolls preparados en el momento por Norimoto y una experiencia de asado a cargo de Santiago Inzaurralde, acompañados por una selección especial de vinos y champagne.

La entrada incluye los platos, vinos y bebidas disponibles durante el evento, y cuenta con . Los menores de hasta 8 años inclusive ingresan sin costo. También habrá servicios de traslado desde Montevideo y Punta del Este.

Punta del Este Food & Wine. Sábado 17 de octubre, a partir de las 12:30 h en Narbona, Punta del Este. Entradas a US$ 180 (beneficios para clientes Itaú) por Redtickets.