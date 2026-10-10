Palacio Taranco, tres historias por descubrir

El Museo de Artes Decorativas invita a descubrir su renovado subsuelo, donde el patrimonio, la arquitectura y el arte contemporáneo se encuentran en un recorrido que propone mirar el pasado con otros ojos
Imágenes tomadas del sitio web del Ministerio de Educación y Cultura.
Detrás de la elegancia del Palacio Taranco hay mucho más que salones señoriales y obras de arte. El Museo de Artes Decorativas invita a descubrir su renovado subsuelo, donde el patrimonio, la arquitectura y el arte contemporáneo se encuentran en un recorrido que propone mirar el pasado con otros ojos.
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Una de las propuestas es Palacio Taranco: arquitectura, afecto, espacio y memoria, una exposición que reconstruye la historia del edificio y del terreno que ocupa a través de planos, fotografías, cartas, acuarelas, documentos y objetos. El recorrido sigue las huellas de la familia Taranco, la transformación de la antigua residencia en museo y los cambios que fueron dando forma a su entorno urbano. A ese relato se suman obras contemporáneas de Fernando Foglino, que dialogan con la historia del lugar y abren nuevas maneras de pensar nuestra relación con los espacios que habitamos.
La visita se completa con otras dos propuestas: la colección de arte antiguo, que reúne piezas de las colecciones Luigi Andreoni y María Spangenberg de Pearson, y ¡Estereomanía! Imágenes tridimensionales del/en Uruguay (1860–2025), dedicada a la historia de la fotografía y el cine estereoscópico en el país.
Una buena excusa para volver a la Ciudad Vieja, recorrer uno de sus edificios más emblemáticos y descubrir cómo las historias que guardan sus paredes siguen encontrando nuevas formas de contarse.