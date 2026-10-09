La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay gana el premio Nobel de la Paz

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

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A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

El Comité Nobel Noruego dijo que decidió premiar a la jurista sudafricana con el galardón de la Paz en un momento en que la justicia internacional "está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque".

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"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Navi Pillay el viernes, tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz. Esta reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg y publicada en la red social X.

El año pasado, el presidente Donald Trump expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz. Este le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien después de recibirlo le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía, sin recibir sin embargo su apoyo político a cambio.

"Trump y sus aliados quieren un mundo donde la fuerza esté por encima del derecho. Navi Pillay ha dedicado su vida a demostrar que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Trump quería el Premio Nobel de la Paz y el Comité Nobel ha decidido premiar precisamente lo que Trump está tratando de destruir: la justicia internacional. Esta mujer ha luchado contra el apartheid, ayudó a condenar el genocidio en Ruanda, contribuyó a crear la Corte Penal Internacional, denunció el genocidio en Gaza. Es toda una vida dedicada a una misma idea: que la ley debe aplicarse a todos", reaccionó ante los micrófonos de RFI Red Brody, abogado y miembro del grupo de expertos de derechos humanos de la ONU para Nicaragua.

El presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, afirmó que se está observando actualmente un giro hacia un poder que se ejerce "en detrimento de los marcos legales y el respeto global al derecho y la justicia".

Actualmente Navi Pillay ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

Más allá de su labor en los tribunales internacionales, la jurista sudafricana alcanzó notoriedad mundial por sus contundentes denuncias contra la represión ejercida por distintos gobiernos frente a movimientos de protesta en el mundo árabe, especialmente en Libia y Siria.

Entre 2021 y 2025 presidió además una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar las causas profundas del conflicto israelí-palestino. Ese panel concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"La responsabilidad recae en el Estado de Israel", declaró Pillay a la AFP en 2025. La propia jurista reconoció posteriormente que aquella misión fue probablemente la más difícil de toda su carrera.

Acusada de "odio contra Israel"

Israel criticó la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista Navi Pillay, afirmando que legitimaba el "odio contra Israel" y que el propagandista nazi Joseph Goebbels debía estar "aplaudiendo desde el infierno".

Netanyahu, por su parte, la tildó de "sectaria" contra los judíos

Pillay presidió la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU sobre los territorios palestinos, que no habla en nombre del organismo mundial y que el año pasado concluyó que Israel cometió un "genocidio" en Gaza.

"Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels sin duda estará aplaudiendo desde el infierno", publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X.

Defensora del derecho internacional

Por su parte afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que "la concesión del Premio Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay rinde homenaje a quienes luchan por defender y hacer cumplir el derecho internacional",

"Durante décadas, ha sido una defensora del derecho internacional y los derechos humanos, y una voz firme e independiente en favor de la justicia en algunos de los casos jurídicos internacionales más históricos de nuestro tiempo", dijo Guterres sobre Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza de la CPI Navi Pillay, Estados Unidos emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional y prometió paralizar las actividades de ese tribunal,

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibiría las transacciones con la CPI, a la que calificó de "deshonesta", en una escalada de la campaña de Donald Trump contra ese tribunal con sede en La Haya.

"O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI", declaró Rubio en un comunicado.

Carrera brillante

Nacida en 1941 en Durban, en el seno de una familia de origen tamil, Pillay creció bajo el régimen de segregación racial del apartheid y construyó una trayectoria marcada por la lucha contra la discriminación. Fue la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en Durban y ganó reconocimiento por la defensa de opositores al apartheid. En 1973 consiguió que los presos políticos de Robben Island, donde estaba encarcelado Nelson Mandela, tuvieran acceso a abogados.

Tras el fin del apartheid, se convirtió en la primera mujer perteneciente a una minoría en integrar un Tribunal Superior sudafricano. Más tarde, por recomendación de Mandela, fue nombrada jueza de un tribunal internacional encargado de juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda. En 1998 participó en una decisión histórica que estableció por primera vez que la violación podía constituir un acto de genocidio. Entre 2008 y 2014 ocupó además el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pillay ha atribuido buena parte de su compromiso a la experiencia de haber crecido en una sociedad profundamente desigual. "Sufrimos los peores insultos y la discriminación racial; nos maltrataron y nos trataron como si no fuéramos nada", recordó en una entrevista con la AFP.

Su trabajo sobre el conflicto israelí-palestino también le valió acusaciones de antisemitismo, una imputación que rechaza categóricamente. "Sería gracioso si no fuera tan absurdo", respondió cuando fue interrogada al respecto.

FUENTE:RFI