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Una nueva cita para los amantes del vino llega a Punta del Este

Más de 20 bodegas, etiquetas premium y gastronomía se reunirán el 19 de setiembre en la primera edición de Grand Wine Experience

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Punta del Este suma una nueva cita a su agenda enológica. El sábado 19 de setiembre, desde las 19 h, The Grand Center será escenario de la primera edición de Grand Wine Experience, un encuentro organizado por The Grand Hotel junto con Catadores que reunirá vinos, gastronomía y referentes del sector vitivinícola.

La propuesta contará con 22 bodegas, con etiquetas de Uruguay, Argentina y Chile. El público podrá recorrer libremente los diferentes espacios para conocer y degustar una selección de vinos premium a lo largo de la noche.

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El vino será el eje del encuentro, pero no estará solo. Las degustaciones estarán acompañadas por una propuesta gastronómica creada especialmente para la ocasión por el equipo de Alimentos y Bebidas del hotel, pensada para acompañar el recorrido por las distintas etiquetas.

Una selección especial en la sala vip

Entre las 20.30 y las 22.30 h funcionará además un espacio vip, donde cada una de las bodegas participantes presentará una de sus etiquetas destacadas. La propuesta estará acompañada por una selección gastronómica especial y apunta a quienes quieran detenerse en algunos de los vinos más relevantes de la noche y profundizar en su degustación.

Grand Wine Experience nace con la intención de convertirse en una cita estable dentro del calendario de Punta del Este. De hecho, sus organizadores ya proyectan una segunda edición para la segunda quincena de enero, en plena temporada de verano.

Esta primera edición funcionará así como presentación de un formato que busca reunir en un mismo lugar a bodegas, profesionales, especialistas y aficionados, con el vino como punto de partida para descubrir nuevas etiquetas y productores.

Grand Wine Experience. Sábado 19 de setiembre, desde las 19 h, en The Grand Center, Punta del Este. Entrada general: US$ 150. Vip: US$ 200. Clientes Itaú tienen descuentos especiales. Entradas a través de Passline.

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