Yorugua Cocina: recetas, 'trucazos' y crítica social

Popular por su cuenta de Instagram Yorugua Cocina (en la que mientras mezcla ingredientes puede hacer hasta crítica social), Gabo Ares publicó Cuaderno de cocina pa enchastrar, un libro con todas sus recetas imprescindibles y con espacio para agregar las propias

Las más de 500.000 personas que siguen a Gabriel Ares en Instagram —con su alias Yorugua Cocina— saben que del otro lado hay un cocinero multifacético, que enseña a hacer desde un guiso de lentejas hasta un gateau de riz, desde onigiri hasta polenta “polenteada”. Saben que está comprometido con la economía doméstica y que muchos de sus contenidos apuntan a “comer dignamente en situaciones adversas” (como los “canelones para tiempos jodidos”), pero también con el buen comer.

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Hijo de padres separados, de niño vivía la mayor parte del tiempo con su padre, que, aunque tenía sus “caballitos de batalla”, la cocina no era su fuerte. Eso lo llevó a involucrarse en la cocina desde muy chico. Más tarde estudiaría panadería y repostería, y también realización audiovisual: todas facetas que explota en sus videos.

Yorugua Cocina es una cuenta que a vuelo de pájaro se diría que es de recetas, pero es mucho más. Mientras arma una lasaña de zucchini y carne Ares, habla de todas las decisiones políticas que interfieren en lo que consumimos: el porcentaje de grasa permitido en cada tipo de carne picada, la bolsa de nailon que la contiene (que por ley debería ser biodegradable y no lo es), los octógonos que advierten sobre los excesos y la letra chica de los productos envasados que nadie nos enseña a leer: es ahí donde “nos comemos el piñazo”.

Mientras espolvorea semillas o golpea un pan sobre la mesada, mientras enseña a hacer tahini o un volcán de chocolate, puede hablar del perfil nutricional de un alimento, del rol del Estado en la salud mental, de la discriminación a los gordos, de la adicción a los videojuegos, de la resiliencia y del desamparo. Se puede decir que la información se da en varios niveles, y cada quien toma lo que le sirve, lo que puede y quiere. Algunos se irán con la receta de la “socotroco burger” (suculenta y tentadora), otros con otra cosa.

Cuaderno de cocina pa enchastrar, editado por Planeta, es el libro que Ares hubiera comprado. Un libro que ya va por su segunda edición y rinde homenaje al cuaderno con manchas de aceite o de chocolate, a las recetas anotadas en servilletas. Por eso intercala hojas en blanco para anotar las “recetas necesarias” de cada uno. Las imprescindibles de Ares ya vienen incluidas y se dividen en bloques temáticos: Todas las masas salvadoras; Desayunos y meriendas dulces y salados; Ideas con carnes, con pollo, con pescados y mariscos, vegetarianas e Ideas veganas; Postres; Salsas y cremas dulces y saladas; y Arroces y pastas. Además, dedica unas páginas a los “trucazos”, incluye un Manual para conservas caseras en escabeche, y suma un apartado especial para la famosa sección de su Instagram: Fin de mes rabioso.