Yorugua Cocina: recetas, 'trucazos' y crítica social
Popular por su cuenta de Instagram Yorugua Cocina (en la que mientras mezcla ingredientes puede hacer hasta crítica social), Gabo Ares publicó Cuaderno de cocina pa enchastrar, un libro con todas sus recetas imprescindibles y con espacio para agregar las propias
Las más de 500.000 personas que siguen a Gabriel Ares en Instagram —con su alias Yorugua Cocina— saben que del otro lado hay un cocinero multifacético, que enseña a hacer desde un guiso de lentejas hasta un gateau de riz, desde onigiri hasta polenta “polenteada”. Saben que está comprometido con la economía doméstica y que muchos de sus contenidos apuntan a “comer dignamente en situaciones adversas” (como los “canelones para tiempos jodidos”), pero también con el buen comer.
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Hijo de padres separados, de niño vivía la mayor parte del tiempo con su padre, que, aunque tenía sus “caballitos de batalla”, la cocina no era su fuerte. Eso lo llevó a involucrarse en la cocina desde muy chico. Más tarde estudiaría panadería y repostería, y también realización audiovisual: todas facetas que explota en sus videos.
Yorugua Cocina es una cuenta que a vuelo de pájaro se diría que es de recetas, pero es mucho más. Mientras arma una lasaña de zucchini y carne Ares, habla de todas las decisiones políticas que interfieren en lo que consumimos: el porcentaje de grasa permitido en cada tipo de carne picada, la bolsa de nailon que la contiene (que por ley debería ser biodegradable y no lo es), los octógonos que advierten sobre los excesos y la letra chica de los productos envasados que nadie nos enseña a leer: es ahí donde “nos comemos el piñazo”.
Mientras espolvorea semillas o golpea un pan sobre la mesada, mientras enseña a hacer tahini o un volcán de chocolate, puede hablar del perfil nutricional de un alimento, del rol del Estado en la salud mental, de la discriminación a los gordos, de la adicción a los videojuegos, de la resiliencia y del desamparo. Se puede decir que la información se da en varios niveles, y cada quien toma lo que le sirve, lo que puede y quiere. Algunos se irán con la receta de la “socotroco burger” (suculenta y tentadora), otros con otra cosa.
Cuaderno de cocina pa enchastrar, editado por Planeta, es el libro que Ares hubiera comprado. Un libro que ya va por su segunda edición y rinde homenaje al cuaderno con manchas de aceite o de chocolate, a las recetas anotadas en servilletas. Por eso intercala hojas en blanco para anotar las “recetas necesarias” de cada uno. Las imprescindibles de Ares ya vienen incluidas y se dividen en bloques temáticos: Todas las masas salvadoras; Desayunos y meriendas dulces y salados; Ideas con carnes, con pollo, con pescados y mariscos, vegetarianas e Ideas veganas; Postres; Salsas y cremas dulces y saladas; y Arroces y pastas. Además, dedica unas páginas a los “trucazos”, incluye un Manual para conservas caseras en escabeche, y suma un apartado especial para la famosa sección de su Instagram: Fin de mes rabioso.
Cuaderno de cocina pa enchastrar, de Yorugua Cocina. Planeta, 282 páginas, 990 pesos.
Pan integral
Ingredientes
300 g de harina integral (molienda fina)
100 g de harina blanca
4 g de levadura seca
15 g de miel
1 cda. de azúcar
300 ml de agua tibia
30 ml de aceite
50 g de mix de semillas
5 g de sal
Procedimiento
Disolvé la levadura en el agua tibia con la miel y el azúcar, y dejá reposar por 10 minutos.
Mezclá las harinas con las semillas y la sal. Hacé un hueco en el centro de la mezcla de harinas y agregá la preparación de la levadura y los demás ingredientes. Por último, agregá el aceite.
Amasá bien hasta que esté todo integrado y dejá reposar por 30 minutos o hasta que duplique su tamaño.
Dale forma al pan y tapá con un nailon hasta que duplique su tamaño. Cociná en un horno medio fuerte (180-220 °C) hasta que se dore.
Medallones o milanesas de legumbres
Medallones o milanesas de legumbres.
Yorugua Cocina
Ingredientes
2 latas de legumbres (o 2 tazas de legumbres cocidas)
½ cebolla
½ morrón
½ zanahoria
6 cdas. de avena instantánea
Pimienta y sal
Condimentos: pimentón, curry, comino, adobo, orégano, ajo (en polvo o en grano), perejil fresco
Opcional:
½ berenjena
Opción milanesa
Ingredientes
3 cdas. de harina de garbanzos
1 taza de agua
Pan rallado (cantidad necesaria)
Procedimiento
Cortá todos los vegetales en cubitos pequeños y saltealos con un poco de aceite hasta que estén bien tiernos y dorados.
Condimentá como más te guste, pero es importante que tengas claro que el éxito rotundo de esta receta depende de que las hamburguesas (o milanesas) estén bien condimentadas.
Con un pisapapas, un mixer o un tenedor, triturá parte de las legumbres y agregales el sofrito anterior.
Triturá también un poco la avena instantánea en una licuadora (o directamente utilizá harina de avena) y añadila a la mezcla anterior.
Uní todo muy bien y dejá reposar por 1 hora en la heladera. Va a tomar una consistencia mucho más firme.
Hacé bolitas con la masa y achatalas hasta que adquieran forma de hamburguesa, ya sea con las manos o usando un molde de hamburguesas. Las podés dorar directamente en una sartén antiadherente con un poco de aceite u hornear para que tomen color.
Yo prefiero transformarlas en milanesas, me gustan mucho más por su textura crocante. Si a vos te pasa lo mismo, prepará un pan rallado con condimentos. Opcionalmente también podés agregar semillas. Mezclá en un bol la harina de garbanzos con un poco de agua, para que quede con una textura similar al huevo batido. Pasá los medallones por pan rallado, luego por la mezcla de garbanzo, y por último otra vez por pan rallado.
Suelo hacer esta receta en cantidad (doble o triple) para tenerla siempre disponible en el frízer. Son un viaje de ida.
Budín de banana integral
Budín de banana integral.
Yorugua Cocina
Esta receta rinde para un budín grande o dos chicos.
Ingredientes
420 g de bananas maduras (pesadas con cáscara)
2 huevos
70 g de azúcar
1 cdta. de vainilla
80 ml de aceite
1 cda. de polvo de hornear
180 g de harina integral (molienda fina)
90 g de harina 0000
80 g de nueces picadas
Procedimiento
Pelá y pisá las bananas. Agregá los huevos, el azúcar, la vainilla y el aceite. Mezclá todo con batidor de mano o tenedor.
Integrá las harinas con el polvo de hornear. Agregalas a la preparación anterior. Uní todo y añadí las nueces.
Cociná en un horno bajo (150-160 °C) hasta que, al pincharlo con un cuchillo, este salga completamente limpio, o sea, sin masa cruda. Tené en cuenta que al ser una mezcla pesada va a demorar alrededor de 40 minutos.
Crackers integrales con avena y semillas
Crackers integrales con avena y semillas.
Yorugua Cocina
Ingredientes
200 g de harina integral (molienda fina)
200 g de harina blanca
120 g de avena instantánea o harina de avena
120 g de mix de semillas
5 g de sal
½ cdta. de polvo de hornear
125 ml de aceite
320 ml de agua
Procedimiento
En un bol, poné todos los ingredientes secos y mezclalos.
Agregá el agua y el aceite. Integrá primero todo con cuchara y luego amasá con las manos.
Estirá bien fino con palote, pasá la masa para una bandeja aceitada o enmantecada y en la misma bandeja cortalas de la forma que más te guste (no precisa que las separes). Queda muy cómodo hacerlo con una ruedita cortadora de pizza.
Cociná en un horno medio bajo (150-170 °C) hasta que comiencen a tomar color. Quedate atento al horno: al ser muy finitas se pueden pasar de un momento para el otro.