Elogios del Directorio del FMI al aprobar revisión anual de Uruguay: manejo fiscal y monetario “encomiable”

El organismo completó el proceso de monitoreo de la marcha de la economía del país y ratificó sus proyecciones

El Directorio Ejecutivo del FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobó ayer, miércoles 4, la revisión anual de Uruguay e incluyó en su pronunciamiento algunos mensajes elogiosos a la gestión económica del gobierno.

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El organismo reiteró que proyecta que la economía del país crezca 1,3% en 2026, “debido al impacto de la sequía del año pasado en la producción agrícola, mientras que el resto de la economía crece en torno a su nivel potencial”. Para 2027 la estimación es que el Producto Interno Bruto aumente 2,4%, respaldado por el consumo privado y la inversión.

Según el FMI, los riesgos macroeconómicos “presentan un sesgo a la baja” y provienen, principalmente, de unas condiciones financieras globales más restrictivas, posibles shocks en los precios del petróleo, la fragmentación geoeconómica y fenómenos meteorológicos adversos.

“Los sólidos fundamentos de Uruguay, sus amplias reservas y su favorable acceso a los mercados constituyen importantes mecanismos de protección”. Como factores que podrían incidir en un sentido positivo, el directorio del organismo menciona los mayores ingresos agrícolas, una ampliación del acceso a los mercados y de la inversión, así como un “impacto significativo de las reformas orientadas a la oferta”. La declaración agrega: “La prudente política fiscal y la política monetaria proactiva de las autoridades, en un contexto de condiciones externas desafiantes, resultan encomiables”.

Para el FMI, las prioridades de política deberían centrarse en “seguir garantizando la estabilidad macroeconómica, avanzar en la agenda gubernamental para mejorar el clima de negocios, fomentar la inversión y apoyar la innovación, al tiempo que se amplía la oferta laboral, se reducen los costos de producción y se fortalece la competitividad”.