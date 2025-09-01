  • Cotizaciones
    lunes 01 de septiembre de 2025

    Gaza: el plan de Trump prevé desplazar a toda la población después de la guerra, dice el Washington Post

    El plan del gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar voluntariamente a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el Washington Post

    Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

    Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

    A los propietarios de tierras se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)” que se construirán en Gaza.

    Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una “entidad palestina reformada y desradicalizada”.

    Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos (EE.UU.) creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas.

    Contactado por la AFP, el Departamento de Estado de EE.UU. no respondió de inmediato.

    Embed - Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es "insegura e inviable" • FRANCE 24 Español

    En febrero, Trump planteó la idea de que EE.UU. se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la “Riviera de Oriente Medio”, una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania.

    Aplaudido por la extrema derecha israelí, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la ONU advirtió sobre una “limpieza étnica” en Gaza.

    FUENTE:RFI

