Israel suspende las ayudas humanitarias y declara la ciudad de Gaza, afectada por la hambruna, como “zona de combate”

El ejército de Israel dijo el viernes que estaba suspendiendo las pausas del mediodía que permitían la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Gaza afectada por la hambruna, calificándola de “zona de combate peligrosa”.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ciudad fue uno de los lugares donde Israel suspendió los combates el mes pasado para permitir la entrada de alimentos y ayuda humanitaria entre las 10:00 y las 20:00. Las agencias humanitarias han afirmado que la cantidad de ayuda que Israel permite ingresar al territorio bloqueado es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.

Conflicto en Medio Oriente “Nos pintan como objetivos”: cómo Israel pone a los periodistas de Gaza en el punto de mira

Conflicto en Medio Oriente Ataque israelí contra hospital en Gaza deja 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

Las “pausas tácticas” se aplicaron a la Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, donde se refugian cientos de miles de desplazados. La suspensión se produjo mientras Israel se preparaba para ampliar su ofensiva en la ciudad, días después de lanzar ataques contra barrios clave y llamar a filas a decenas de miles de reservistas.

El ejército israelí no dijo si había notificado a los residentes o a los grupos de ayuda sobre los planes de reanudar las hostilidades diurnas.

Los militares no llamaron a la población a evacuar inmediatamente, pero el portavoz del ejército en árabe, Avichay Adraee, dijo el miércoles que la evacuación de la ciudad era “inevitable”.

Embed - Ciudad de Gaza despide a sus muertos entre el hambre y el asedio israelí

El Consejo de Seguridad de la ONU afirma que la hambruna en Gaza es provocada por el hombre

Imágenes de la AFP tomadas el jueves desde el centro del territorio mostraban filas de palestinos huyendo hacia el sur en furgonetas y coches repletos de colchones, sillas y bolsas.

El ministro de Defensa, Israel Katz, prometió la semana pasada destruir la ciudad de Gaza si Hamás no aceptaba poner fin a la guerra en los términos de Israel.

Su ministerio había aprobado previamente el plan militar para tomar la ciudad y autorizó el llamado a filas de aproximadamente 60.000 reservistas.

Israel ha afirmado en el pasado que la Ciudad de Gaza es un bastión de Hamás, con una red de túneles que siguen siendo utilizados por militantes tras varias incursiones previas a gran escala. La ciudad también alberga algunas de las infraestructuras y centros de salud esenciales del territorio.

Dos ataques israelíes lanzados en rápida sucesión contra el Hospital Nasser de la ciudad mataron el lunes al menos a 22 personas, incluidos cinco periodistas y personal de emergencia que se apresuraron a atender a los heridos.

Naciones Unidas dijo el jueves que la franja sitiada podría perder la mitad de su capacidad de camas de hospital si Israel invade como está planeado.

Embed - Franja de Gaza: periodistas, en el punto de mira israelí • FRANCE 24 Español

Gaza: Cómo los ataques de doble toque de Israel matan a periodistas y personal de emergencias

La suspensión de la pausa también se produce una semana después de que la principal autoridad mundial en seguridad alimentaria declarara que la ciudad de Gaza estaba siendo afectada por una hambruna provocada por el hombre después de meses de advertencias.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) indicó que el hambre ha sido impulsada por los combates y el bloqueo de Israel a la mayor parte de la ayuda y magnificada por el desplazamiento generalizado y el colapso de la producción de alimentos.

El análisis del IPC concluyó que el hambre, la inanición y la desnutrición infantil habían superado los umbrales necesarios para declarar la hambruna.

El Consejo Noruego para los Refugiados, que coordina una coalición de grupos de ayuda activos en Gaza, dijo que los preparativos de Israel para su ofensiva terrestre a gran escala ya habían dificultado las entregas.

“Nos hemos enfrentado a restricciones de acceso y movimiento sin precedentes”, declaró el viernes la portavoz Shaina Low. “La intensificación de las operaciones militares va a dificultar aún más nuestra capacidad de respuesta”.

FRANCIA 24 con AP y AFP

FUENTE:FRANCE24