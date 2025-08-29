  • Cotizaciones
    Israel suspende las ayudas humanitarias y declara la ciudad de Gaza, afectada por la hambruna, como “zona de combate”

    Israel anunció la suspensión de las pausas humanitarias que permitían el ingreso de alimentos y ayuda a Gaza, golpeada por la hambruna, y calificó a la ciudad más grande del territorio como una “zona de combate peligrosa”. Mientras, el ejército israelí continúa con intensos bombardeos aéreos y se prepara para reocupar la ciudad devastada

    Vehículos del ejército israelí se despliegan en la Franja de Gaza, cerca de la frontera con el sur de Israel, el 29 de agosto de 2025.

    Vehículos del ejército israelí se despliegan en la Franja de Gaza, cerca de la frontera con el sur de Israel, el 29 de agosto de 2025.

    AFP
    France 24
    Por France 24

    El ejército de Israel dijo el viernes que estaba suspendiendo las pausas del mediodía que permitían la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Gaza afectada por la hambruna, calificándola de “zona de combate peligrosa”.

    La ciudad fue uno de los lugares donde Israel suspendió los combates el mes pasado para permitir la entrada de alimentos y ayuda humanitaria entre las 10:00 y las 20:00. Las agencias humanitarias han afirmado que la cantidad de ayuda que Israel permite ingresar al territorio bloqueado es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.

    Médicos palestinos trasladan a un hombre herido al Hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes
    Conflicto en Medio Oriente

    Ataque israelí contra hospital en Gaza deja 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

    Por France 24
    El número de periodistas asesinados el lunes 25 de agosto en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas.
    Conflicto en Medio Oriente

    "Nos pintan como objetivos": cómo Israel pone a los periodistas de Gaza en el punto de mira

    Por France 24

    Las “pausas tácticas” se aplicaron a la Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, donde se refugian cientos de miles de desplazados. La suspensión se produjo mientras Israel se preparaba para ampliar su ofensiva en la ciudad, días después de lanzar ataques contra barrios clave y llamar a filas a decenas de miles de reservistas.

    El ejército israelí no dijo si había notificado a los residentes o a los grupos de ayuda sobre los planes de reanudar las hostilidades diurnas.

    Los militares no llamaron a la población a evacuar inmediatamente, pero el portavoz del ejército en árabe, Avichay Adraee, dijo el miércoles que la evacuación de la ciudad era “inevitable”.

    Embed - Ciudad de Gaza despide a sus muertos entre el hambre y el asedio israelí

    El Consejo de Seguridad de la ONU afirma que la hambruna en Gaza es provocada por el hombre

    Imágenes de la AFP tomadas el jueves desde el centro del territorio mostraban filas de palestinos huyendo hacia el sur en furgonetas y coches repletos de colchones, sillas y bolsas.

    El ministro de Defensa, Israel Katz, prometió la semana pasada destruir la ciudad de Gaza si Hamás no aceptaba poner fin a la guerra en los términos de Israel.

    Su ministerio había aprobado previamente el plan militar para tomar la ciudad y autorizó el llamado a filas de aproximadamente 60.000 reservistas.

    Israel ha afirmado en el pasado que la Ciudad de Gaza es un bastión de Hamás, con una red de túneles que siguen siendo utilizados por militantes tras varias incursiones previas a gran escala. La ciudad también alberga algunas de las infraestructuras y centros de salud esenciales del territorio.

    Dos ataques israelíes lanzados en rápida sucesión contra el Hospital Nasser de la ciudad mataron el lunes al menos a 22 personas, incluidos cinco periodistas y personal de emergencia que se apresuraron a atender a los heridos.

    Naciones Unidas dijo el jueves que la franja sitiada podría perder la mitad de su capacidad de camas de hospital si Israel invade como está planeado.

    Embed - Franja de Gaza: periodistas, en el punto de mira israelí • FRANCE 24 Español

    Gaza: Cómo los ataques de doble toque de Israel matan a periodistas y personal de emergencias

    La suspensión de la pausa también se produce una semana después de que la principal autoridad mundial en seguridad alimentaria declarara que la ciudad de Gaza estaba siendo afectada por una hambruna provocada por el hombre después de meses de advertencias.

    La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) indicó que el hambre ha sido impulsada por los combates y el bloqueo de Israel a la mayor parte de la ayuda y magnificada por el desplazamiento generalizado y el colapso de la producción de alimentos.

    El análisis del IPC concluyó que el hambre, la inanición y la desnutrición infantil habían superado los umbrales necesarios para declarar la hambruna.

    El Consejo Noruego para los Refugiados, que coordina una coalición de grupos de ayuda activos en Gaza, dijo que los preparativos de Israel para su ofensiva terrestre a gran escala ya habían dificultado las entregas.

    “Nos hemos enfrentado a restricciones de acceso y movimiento sin precedentes”, declaró el viernes la portavoz Shaina Low. “La intensificación de las operaciones militares va a dificultar aún más nuestra capacidad de respuesta”.

    FRANCIA 24 con AP y AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Conflicto en Medio Oriente

    "Alza" del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Ley de Presupuesto

    Oddone adelanta al PIT-CNT y empresarios lineamientos del Presupuesto, antes de llevarlo al Parlamento

    Por Redacción Búsqueda

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por "desorden de conducta"

    Por Victoria Fernández