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    Golpe simbólico en el Senado estadounidense contra la guerra de Trump en Irán

    El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés sobre todo simbólico para Donald Trump, quien ha criticado duramente este texto calificándolo de “inoportuno et inútil”. La resolución no tendrá fuerza de ley

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución para ordenar al presidente que retire las fuerzas militares del conflicto con Irán.

    La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes. Pero, al tratarse de una resolución concurrente, no requiere la firma del presidente y, por definición, no tiene fuerza de ley.

    Un funcionario de la Casa Blanca desestimó la votación del Senado, afirmando que la resolución “no tiene importancia” y atribuyendo su aprobación a las “ausencias republicanas”.

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    Y es que el resultado final fue de 50 a favor y 48 en contra. y las ausencias de los senadores republicanos Mitch McConnell y Dave McCormick, contribuyeron a la aprobación de la medida.

    Embed - Informe desde Washington: senadores votan para frenar la guerra en Irán • FRANCE 24 Español

    Medida “inoportuna e inútil”

    El presidente Donald Trump criticó este martes la resolución calificándola de “inoportuna e inútil”.

    “Así que tengo a Irán contra las cuerdas, listo para caer... y el Senado de Estados Unidos decide realizar una votación mal programada e inútil sobre la Ley de poderes de guerra”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

    “Estos senadores acaban de complicarme más el trabajo, pero lo lograré, de una forma u otra, ¡porque siempre lo logro!”, escribió.

    Independientemente del resultado, este es un fuerte golpe político al mostrar que la guerra carece de apoyo en el Congreso.

    Además, aumenta la presión sobre el presidente Trump para llegar a un acuerdo con Irán en medio de las negociaciones que se adelantan en el Medio Oriente y que por ahora no dejan buenos resultados tras el cierre del Estrello de Ormuz y los precios de la gasolina que se mantienen altos.

    FUENTE:RFI

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