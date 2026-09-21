Groenlandia, Zelenski, Mamdani y Delcy Rodríguez: la otra agenda de Trump en la Asamblea de la ONU

En la Asamblea General de la ONU difícilmente se alcanzarán acuerdos de relevancia, a juzgar por los caminos cada vez más enrevesado para que este foro logre resultados concretos, pero al margen es mucho lo que estará en juego y el presidente Donald Trump se juega varias manos importantes para sus planes.

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El magnate republicano vivirá su momento más esperado cuando firme el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para reforzar la presencia militar estadounidense en la isla ártica, un objetivo que ha ambicionado durante todo su segundo mandato. Pero, la semana de alto nivel de la Asamblea General le deparará otros encuentros importantes.

Esta es la lista de las actividades en las que Trump estará en el foco, mientras 130 líderes mundiales intentan que su voz sea escuchada en el encuentro global.

Los primeros ministros de Dinamarca (Mette Fredriksen) y Groenlandia (Jens Frederik Nielsen) anunciaron que el acuerdo de seguridad alcanzado el viernes 18 de septiembre, que permitirá a Estados Unidos ampliar su presencia militar en el territorio ártico de soberanía danesa, se firmará durante la Asamblea General de la ONU.

Lo hicieron minutos después de que Trump asegurara en su red Truth Social que la firma ya era un hecho consumado.

Dado que el temario de la cumbre multilateral ya está definido y no suele incluir actividades de este tipo en el salón de debates, se espera que el pacto se selle en un encuentro al margen de los discursos de los mandatarios.

“La semana que viene podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos”, adelantó el titular de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, sin precisar la naturaleza del evento en el que se producirá la rúbrica.

Será el momento en el se conocerán los términos del convenio, que según la versión de Washington permitirá un control que “no tiene fin” sobre el territorio, y según Copenhague y Nuuk respetará la soberanía danesa y la autodeterminación groenlandesa.

De momento, la única novedad con respecto a un acuerdo preexistente desde 1951 para el establecimiento de bases y el sobrevuelo sin restricciones de aeronaves estadounidenses parece ser la prohibición expresa de que Rusia y China fijen misiones en el territorio.

Cualquier cosa que acuerden, en todo caso, debe ser ratificada mediante acciones parlamentarias en Groenlandia y Dinamarca antes de que entre en efecto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha avanzado intenciones de “comprar” Groenlandia, ha amenazado con tomarla por cualquier vía que sea necesaria y ha minimizado la reacción tanto de la OTAN como de la Unión Europea ante esas pretensiones, declarándose sorprendido por su interés sobre un “pedazo de hielo”.

Delcy Rodríguez: una amistad que se fortalece

Trump también se encontrará por primera vez con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha fortalecido en el poder desde la extracción de Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero, dejando cada vez más excluida a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El mandatario norteamericano se ha referido a Rodríguez en términos elogiosos, afirmando que Washington está “trabajando muy bien con ella” (en alusión al tutelaje establecido sobre Miraflores desde la salida de Maduro), que ella ha hecho “un gran trabajo” y, más recientemente, que los venezolanos no están listos para ir a elecciones.

De esta forma, ha consolidado la permanencia de Rodríguez más allá de los límites constitucionales, según los cuales ella estaba obligada a convocar a elecciones en los 30 primeros días del mandato y a terminar su interinato a lo sumo 180 después de iniciarlo, un plazo que se cumplió en julio.

Bajo el nuevo marco de relaciones entre los dos países, Venezuela ha ido reinsertándose en el concierto internacional, retomando vínculos diplomáticos interrumpidos y beneficiándose por el alivio de sanciones y la aprobación de nuevas licencias petroleras, al mismo tiempo que flexibiliza la feroz represión que caracterizó el gobierno de Maduro.

Pero el punto medular de la relación entre Rodríguez y Trump es la firma del “acuerdo petrolero más grande de la historia”, mediante el cual Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 barriles de crudo de las reservas del país suramericano, un controvertido proyecto fraguado con la mediación de un magnate venezolano, Alejandro Betancourt, investigado por lavado de dinero y otros delitos en al menos tres países.

El encuentro será el primero entre presidentes de Estados Unidos y Venezuela desde 2015, cuando Barack Obama y Maduro coincidieron brevemente en la Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá.

Volodímir Zelenski: una reunión que “podría cambiar mucho”

El presidente ucraniano confirmó este 20 de septiembre en una publicación de X su encuentro con Trump durante la Asamblea General de la ONU, calificándolo como una reunión que “podría cambiar mucho” y un “impulso diplomático”.

Zelenski dio cuenta de una conversación telefónica con Trump y reiteró en el mensaje su agradecimiento por la firma de la ley Lindsey Graham, que incluye amplias sanciones contra Rusia, a las que el líder republicano amenaza con agregar su ingrediente favorito en la receta diplomática: aranceles.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Para Zelenski, Nueva York podría ser un foro particularmente favorable, porque se espera que los líderes europeos apoyen masivamente su causa durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que tendrá el conflicto de Ucrania como tema central.

“Existen ideas para medidas de desescalada y para abordar cuestiones fundamentales de seguridad: seguridad energética, seguridad alimentaria y protección de la vida humana”, detalló Zelenski en su publicación en X. “Estamos trabajando junto con el equipo estadounidense y estamos listos para tomar medidas realmente serias”.

El líder ucraniano se reunió el 6 de septiembre en Kiev con los enviados especiales de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff. Trump, por su parte, sostuvo una conversación telefónica con Putin un día antes de la llamada de Zelenski.

Mamdani como anfitrión

Trump tiene previsto visitar el lunes 21 de septiembre al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la residencia oficial de Gracie Mansion, en el primer encuentro entre ambos y con el joven líder socialista como anfitrión

El primero fue 10 meses atrás, cuando Mamdani lo visitó en la Oficina Oval, en medio de un clima inesperadamente cordial, luego de las descalificaciones que el presidente había vertido sobre el demócrata que sorprendió al favorito Andrew Cuomo en las elecciones.

Trump se había referido a Mamdani como un “lunático comunista” durante la campaña, pero cuando lo recibió, ya como alcalde electo, afirmó que el joven "sorprendería a algunos conservadores”.

To the 81st Session of the United Nations General Assembly: Welcome to the world’s city. pic.twitter.com/3gof00qz9m — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 19, 2026

Pero el ambiente entre los dos puede cambiar en esta ocasión, luego de las expresiones de Mamdani sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un cercano aliado de Trumo al que ha calificado como un “criminal de guerra”.

Durante la campaña, Mamdani, que es musulmán y ha mantenido la cuestión de Gaza como un tema frecuente en sus pronunciamientos, prometió que estudiaría si la Policía de Nueva York podía ejecutar la orden de captura emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional.

Después de consultas legales, reconoció que esta fuerza no tenía la autoridad para ello, pero en julio pasado pidió al Gobierno federal que proceda contra el primer ministro israelí.

La presión de Mamdani se produce precisamente en momentos en que fuentes familiarizadas con el asunto le han confirmado a la agencia Reuters que Trump prepara sanciones en contra de la CPI, en un intento de socavar al alto tribunal, precisamente por su posición en torno a Netanyahu.

La guerra de Irán en el centro del debate

Otro encuentro importante para Trump será el que sostendrá con líderes y ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a los seis países aliados que han sido seriamente afectados por las represalias iraníes contra bases estadounidenses en sus territorios: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán.

De acuerdo con el medio digital Axios -al que funcionarios de la Casa Blanca suelen hacer filtraciones interesadas para medir el impacto de sus políticas y decisiones-, tres fuentes con conocimiento directo de la reunión adelantaron que en ella se tratarán los próximos pasos en la guerra con Irán.

La idea sería discutir propuestas estadounidenses para un escenario de posguerra, un periodo que Trump ha adelantado recientemente que espera se produzca luego de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, aunque sin precisar cómo se llegaría a ese punto.

En cambio, ‘Axios’ apuntó que no se ha programado un encuentro entre Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con el que inició el 28 de febrero la ofensiva contra Irán que hoy mantiene al estrecho de Ormuz bloqueado, los precios del petróleo y derivados en máximos históricos y a los países aliados del Golfo Pérsico bajo asedio.

Trump también sostendrá reuniones con el primer ministro de Reino Unido Andy Burnham, la de Japón, Sanae Takaichi, y el de Irak, Ali Faleh al-Zaidi .

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24