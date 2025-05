Con imágenes de figuras públicas y declaraciones falsas, plataformas de inversión engañan y atraen a usuarios uruguayos en redes sociales

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, la exvicepresidenta Beatriz Argimón, la modelo Mónica Farro, la cadena de noticias CNN, Ancap, el volante del Real Madrid Federico Valverde y Conaprole fueron —en las últimas semanas— protagonistas de campañas de desinformación orientadas a engañar a uruguayos que quieren invertir.

Anuncios en redes sociales Anuncios de plataformas de inversión en redes sociales.

En los primeros tres meses del año, la desinformación en Uruguay “se centró en estafas online con apropiación de imágenes institucionales de empresas públicas y de figuras reconocidas, como también de políticos o personas del espectáculo”. Esta conclusión se desprende de un informe elaborado por la diaria en el marco del proyecto Promover la Información Confiable y Luchar contra la Desinformación en América Latina, coordinado por Chequeado y financiado por la Unión Europea.

Durante el mes de mayo Búsqueda identificó y analizó anuncios en Instagram y Facebook que promovían estafas a través de falsas declaraciones de figuras públicas e imitaciones de sitios web de medios de prensa locales. Para ello se utilizó la biblioteca de anuncios de Meta (antiguo Facebook).

Todos los anuncios detectados publicitan plataformas de inversión que ofrecen sus servicios en Uruguay. En total, en menos de un mes se registraron 14 piezas publicitarias con información falsa creadas desde ocho cuentas distintas. Ninguno de los anuncios detectados menciona el nombre de la plataforma promocionada.

Promesas falsas y publicidad engañosa

Una de las piezas publicitadas muestra imágenes de personas caminando mientras una voz en off con acento neutro anuncia que “más de 3.000 uruguayos ya están haciendo rendir su dinero en Ancap”. En otra publicación, que utiliza la misma imagen, una voz en off femenina afirma que “más de 2.700 uruguayos ya están generando ganancias” al invertir en el Banco Central del Uruguay. Ambos videos redirigen a los usuarios a la misma plataforma de inversión. En todas las publicidades detectadas opera el “efecto arrastre”: las empresas hacen creer al usuario que miles de uruguayos invierten en sus plataformas para dar la sensación de que tienen una amplia aprobación y aceptación generalizada.

Meta garantiza a los anunciantes, bien intencionados o no, que sus mensajes llegarán a usuarios que mostraron interés en temáticas similares. Una vez que un usuario interactúa con una publicidad engañosa, el algoritmo lo detecta y comienza a mostrarle nuevos anuncios con premisas similares. Es decir, quien cayó una vez, tiene más chances de volver a caer.

En Facebook e Instagram los anunciantes pueden crear y publicitar imágenes o videos. Búsqueda identificó piezas que, buscando imitar el lenguaje de campañas institucionales reales, invitaban a invertir en Ancap, Conaprole y el Banco República.

También se encontraron al menos dos videos manipulados con inteligencia artificial publicitados como anuncios en los que, supuestamente, la senadora Blanca Rodríguez y la exvicepresidenta Beatriz Argimón recomendaban una plataforma de inversión. Al ser consultada por Búsqueda, Argimón respondió que no estaba al tanto del uso de su imagen para este tipo de anuncios y horas después publicó una foto en redes sociales comunicando que lo publicitado allí es falso. Por su parte, Rodríguez comentó que sí estaba al tanto de la circulación de estos anuncios y se ha encargado de comunicar a través de sus redes sociales que lo promocionado en ellos es falso.

Por otro lado, se localizaron publicaciones que, simulando ser portales de noticias locales, buscaban el click de los usuarios. Los anuncios suelen incluir errores tanto ortográficos como conceptuales: hay tildes en lugares incorrectos, empresas estatales mal deletreadas y funcionarios a los que se les adjudican cargos inexistentes.

El uso de inteligencia artificial para modificar y falsificar declaraciones ya había sido denunciado por políticos locales. En febrero, el entonces senador y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, denunció en redes que circulaba un video alterado con su imagen.

El 2 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una alerta por “estafas cibernéticas” tras detectar la circulación de un video que mostraba una falsa entrevista de Blanca Rodríguez con Oddone, quien afirmaba que “los uruguayos podían recibir hasta 93.000 pesos mensuales” a través de la plataforma Solid Max. La publicación imitaba el sitio web de El País e incluía capturas de un supuesto video de CNN.

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó una denuncia ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior. Desde el ministerio informaron a Búsqueda que no se realizó una denuncia en Meta y que desde la alerta no han constatado otros casos similares.

Fuentes de Ancap confirmaron a Búsqueda que la empresa está en conocimiento de que es utilizada en campañas fraudulentas y engañosas. El ente presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior en 2024 tras detectar una serie de anuncios que conducían a plataformas de inversiones.

Búsqueda realizó un análisis de las cuentas que publicitan plataformas de inversión utilizando información falsa. Los perfiles desde los que se promocionan estos contenidos tienen una vida corta: la mayoría son eliminados y algunos desaparecen de la Biblioteca de Anuncios de Meta en menos de una semana. Al analizar los dominios vinculados a los anuncios, se desprende que fueron creados en su mayoría entre marzo y abril de este año. Lo mismo sucede con los perfiles donde están alojados.

Todas las publicaciones relevadas están asociadas a enlaces que alientan al usuario a dejar su nombre, teléfono y mail para ser contactado por un broker. Pero las estrategias para obtener esos datos varía según el anuncio. Búsqueda registró dos mecanismos distintos. Por un lado, hay anuncios que conducen a sitios apócrifos que simulan ser portales de noticias locales, como El Observador, la diaria o El País, donde se desarrolla una supuesta entrevista que promociona una plataforma. Al mismo tiempo, también hay anuncios que conducen directamente a los sitios de las plataformas de inversión.

5.png Algunas plataformas de inversión publicitan noticias que simulan pertenecer a medios de prensa locales.

El primer contacto con las plataformas

Una vez que el usuario ingresa sus datos, pasan menos de cinco minutos hasta que recibe la primera llamada. Los números de teléfono a través de los que las plataformas se comunican con los potenciales clientes son todos uruguayos y están registrados en Antel, Claro y Movistar. Algunos, incluso, pertenecen a personas reales que desconocen que alguien más usa su mismo número. Sin embargo, del otro lado de la línea quienes hablan y presentan el negocio no están en Uruguay y tienen en su mayoría acento colombiano o venezolano.

En paralelo, los datos proporcionados por el usuario en el formulario de registro son utilizados por la plataforma para crear una cuenta. El objetivo de quien llama es convencerlo de que haga un depósito inicial para que su cuenta comience a funcionar.

Búsqueda se registró en cuatro plataformas: Invesa Capital (que en su sitio web asegura ser propiedad de Imermarket Ltd.), Warren Bowie & Smith (propiedad de Securcap Securities Ltd.), Evostock (propiedad de AllServ Management Ltd.) y EZ Invest (operada por Sanus Financial Services Ltd.). Sus nombres no están explicitados en los anuncios de redes sociales ni en los formularios de inscripción.

Plataformas detectadas Plataformas de inversión detectadas por Búsqueda que ofrecen servicios en Uruguay.

Quienes se contactan con los usuarios por primera vez trabajan en los departamentos de opening y son insistentes. Tras negarse a hacer el depósito y en el correr de una semana, Búsqueda recibió al menos 51 llamadas. Otra vía de contacto ofrecida a los usuarios es a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Para comenzar a operar en cualquiera de las plataformas identificadas, es necesario hacer un depósito inicial de US$ 200. Todas estas plataformas trabajan con contratos por diferencia (CDF): el cliente “invierte” en un activo (acciones, materias primas, etc.), pero sin comprarlo. Ganará si el precio al cierre del contrato es mayor al precio que tenía en el momento de hacer la inversión. En los cuatro casos, los operadores explican esta modalidad indicando a Búsqueda que el activo en el cual más conviene invertir es el petróleo y el retorno que recibirá el usuario oscila entre el 15% y el 20% del monto invertido.

Durante los minutos que duraron las llamadas, solo una de las plataformas mencionó directamente a Ancap. Las restantes esquivaron la asociación con la empresa estatal, que es explicitada en los anuncios de redes sociales y se centran en la materia prima.

La operadora que trabajaba para Invesa Capital explicó que una de las posibilidades ofrecida por la plataforma es la inversión en activos energéticos, que es la más exitosa y supuestamente habilita al usuario a invertir en el proyecto firmado por Ancap y la empresa HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde.

Fue insistente en su recomendación sobre invertir en Ancap y en la planta de hidrógeno verde: “Si las capitalizaciones de Ancap empiezan a fomentar un capital, ¿qué creés que va a pasar con tu capital? Exactamente, eso es lo que tenés que aprovechar. En este momento la proyección estima que puede alcanzar una capitalización de un 10% hasta un 18%”, dijo.

Ante diversas repreguntas de Búsqueda, la operadora subió su tono de voz y dijo enfáticamente que esta inversión es avalada y promovida por el presidente de Ancap, aunque no mencionó su nombre.

—¿Cómo una persona puede invertir en una empresa pública estatal? —consultó Búsqueda.

—Cuando se trata de proyectos nacionales, vos podés ejercer diferentes inversiones. Actualmente estamos manejando diferente comercializaciones para, no solamente capitalizar la compañía, sino la economía del país. Es un convenio que se ha generado directamente con nuestro presidente.

—¿Con el presidente de Ancap?

—Exactamente.

Los operadores telefónicos que lideran la conversación conducen al usuario por un recorrido que empieza por enseñarles la plataforma mientras el cliente navega por el sitio y termina idealmente en la introducción de sus datos bancarios o tarjetas, desde donde se realizará el cobro de dinero que el cliente quiera invertir. En el camino, los trabajadores moldean la charla con el objetivo de obtener datos de los usuarios que puedan ser usados por el Departamento de Retención para construir un vínculo de supuesta confianza con el inversor.

Ausencia de regulación

Si bien todas las plataformas ofrecen servicios a uruguayos, solo los trabajadores de Invesa Capital dicen tener oficinas ubicadas en Montevideo, sin especificar dónde. Sin embargo, según su sitio web, la empresa propietaria de esta plataforma dice tener su sede en un edificio en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. También en ese país, aunque en la ciudad de Pretoria, tendría su sede la empresa que opera EZ Invest.

La única regulación con la que dicen contar estas plataformas es la de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA, por sus siglas en inglés), el ente regulador de la conducta financiera de Sudáfrica.

Tanto Warren Bowie & Smith como Evostock son operadas por empresas cuyas sedes estarían ubicadas en la República de Mauricio, en África. Estas plataformas estarían reguladas únicamente por la Comisión de Servicios Financieros (FCS, por sus siglas en inglés) de Mauricio.

En los últimos meses Búsqueda informó acerca de plataformas que operan desde Uruguay y captan clientes en el extranjero sobre las que hay acusaciones de estafa. Al consultar al Banco Central (BCU) sobre la regulación de estas plataformas, el organismo respondió: “La legislación no da atribuciones al Banco Central del Uruguay para establecer una regulación sobre la operativa de plataformas de intermediación o negociación de productos como los CDF y Forex”.

Desde el Banco Central recomiendan operar con entidades que cuenten con licencia para operar en el mercado de valores y estén registradas en la entidad financiera. En caso de fraude, en Uruguay se pueden presentar denuncias ante el BCU o la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Malos tratos y dificultades para retirar el dinero

Búsqueda encontró decenas de reseñas negativas sobre las plataformas que ofrecen servicios a uruguayos escritas por personas de diferentes países. Tres de las personas que escribieron reseñas desde Uruguay accedieron a contar su testimonio.

Todas coinciden en que lo único que les importa a los operadores es que el cliente deposite cada vez más dinero y notaron un cambio brusco en la atención y en el trato de los operadores cuando manifestaron su interés por retirar el dinero y dejar de operar.

José Manuel llegó a EZ Invest porque recibió un correo que lo alentaba a invertir en MercadoLibre y le aseguraba la obtención de grandes ganancias con US$ 200. Antes había invertido en una empresa española y posiblemente de esa base de datos hayan obtenido su correo. Una vez activada su cuenta, los operadores de EZ Invest lo convencieron de invertir más dinero para obtener mayor rédito (aunque en este tipo de inversiones la ganancia no está determinada por el monto invertido, sino por el resultado al cierre del activo), para lo que pidió un préstamo de US$ 4.000.

La operación —consistente en invertir en los precios de apertura y cierre de las acciones de Netflix— no funcionó y José Manuel perdió parte de su dinero. “La respuesta de la persona que estaba trabajando conmigo fue que tenía que buscar más plata para soportar la caída”, contó a Búsqueda. En ese momento decidió que no quería continuar la inversión y se lo comentó a uno de los operadores que hacía de asesor financiero.

Pero sacar el dinero no es tan fácil como invertirlo. Las plataformas de inversión deben autorizar el retiro de dinero para que el usuario pueda hacerlo. Durante 10 meses, José Manuel solicitó el permiso para finalizar las operaciones y recuperar lo invertido, pero una y otra vez su petición era aplazada o rechazada. Ante la falta de soluciones por parte de los operadores, se puso en contacto con la entidad reguladora (FSCA), y esta respondió que no se encargaba de la recuperación de dinero.

Tras casi un año, pudo recuperar su dinero. En el medio, mientras mantenía su cuenta abierta, pero no realizaba movimientos de dinero, su perfil entró en un “estado de autogestión”, en el cual un bot operaba el dinero que todavía tenía a su favor.

Brokers Desinformación.png Reseña sobre EZ Invest publicada en Trust Pilot.

Emilia invirtió en Invesa Capital y también empezó a notar que el trato empeoró una vez que quiso retirar su dinero. Conoció el sitio al ver en Facebook un video —que es falso, pero en ese momento le pareció real— en el cual Alejandro Fantino entrevistaba al cantante uruguayo Lucas Sugo, quien recomendaba la plataforma de inversión Invesa Capital. A los tres días de crear su cuenta y empezar a invertir, comenzó a sospechar de la plataforma y quiso retirar su dinero. Al día de hoy no lo ha conseguido porque los operadores de Invesa Capital aseguran que su tarjeta tiene un problema y no puede recibir los fondos que le transferirían.

Durante el contacto telefónico con Búsqueda, los operadores de Invesa Capital aseguraban que el retiro del dinero es una operación sencilla. La solicitud para pasar los fondos desde la plataforma a la cuenta bancaria “normalmente toma entre una o dos horas para ser aprobada”. Luego de la aprobación, según aseguran por teléfono, la transferencia bancaria internacional puede tardar hasta 24 horas. “Realmente no hay ningún inconveniente a la hora de aprobar el retiro”, insistió el asesor designado por la plataforma, “si retira en este momento, mañana a esta misma hora ya debería estar reflejado en su banco”.

Brokers Desinformación-4.png Reseñas sobre Invesa Capital publicada en Trust Pilot.

Leticia también llegó a Invesa Capital en noviembre del año pasado a través de un anuncio que vio en Facebook y tampoco ha podido recuperar su dinero. Ya había invertido en otra plataforma y tuvo una experiencia satisfactoria, pero esta vez fue distinto. Los operadores la llamaban “todo el tiempo y a cualquier hora”, le hacían muchas preguntas sobre su vida personal y su rutina y le insistían en que debía ingresar en ese mismo momento e invertir más plata, sin importar lo que estuviera haciendo. Al día de hoy, recibe decenas de llamadas diarias.

A medida que pasaban las semanas, comenzó a notar “cosas raras” y a sospechar que la plataforma no era del todo fiable. Cuenta, por ejemplo, que los trabajadores le decían que debía depositar más dinero alegando que debía pagar impuestos que no eran verdaderos. También, en una ocasión, uno de los asesores financieros de la plataforma la contactó para que lo “ayudara” invirtiendo US$ 500. Era fin de mes y los trabajadores debían rendir cuentas de su desempeño y del cierre de operaciones. “Mi compañero está primero en la lista de desempeño y, si yo subo, entro en el primer lugar para ganarme un Tesla”, le dijo.

En abril de este año, cuando decidió que quería dejar de operar y recuperar su dinero, comenzó a recibir malos tratos de los operadores. Desde ese momento, empezaron a llamarla con más insistencia para disuadirla, contactándola decenas de veces por día. Según contó a Búsqueda, en más de una ocasión desde Invesa Capital le comunicaron que le habían depositado dinero y le enviaron comprobantes que resultaron ser falsos, porque el dinero jamás llegó a su cuenta.