Tras días de tensión, Tenfield y la AUF se reunirán, aunque no está confirmada la presencia de Francisco Casal

El contrato establece que la AUF podrá abrir una licitación pública por los derechos a partir del 4 de julio. Por eso, con junio a la vuelta de la esquina, en los últimos días se intensificaron los rumores, las especulaciones y el ruido en torno a las negociaciones. También creció la visibilidad de la figura clave en este tablero: Francisco Casal, quien recientemente transmitió a un grupo de clubes que no está dispuesto a pagar lo que la AUF pretende.

En el fútbol uruguayo los bandos parecen estar claramente divididos . De un lado el Comité Ejecutivo de la AUF, liderado por su presidente, Ignacio Alonso, y apoyado por actores de poder dentro de la asociación, como los futbolistas y los árbitros; junto a ellos, el grueso de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y las instituciones del interior del país. Su intención es romper el monopolio de Tenfield sobre el fútbol uruguayo, no necesariamente quitándole los derechos de televisión, pero sí empujar a la empresa a abonar más y apartarla del control de otros negocios.

En medio de este escenario aparecen protagonistas como Nacional, cuya anterior directiva optó por no expresar públicamente una posición y dejar la decisión en manos de sus socios. La actual conducción ha mostrado mayores señales de acercamiento a Casal, aunque también apunta a dejar la última palabra a una asamblea de socios e incluye integrantes como Eduardo Ache y Javier Gomensoro, abiertamente críticos de Tenfield.

Deporte-Francisco Casal-Lentes-Calvelo-adhoc.jpg Francisco Casal, fundador y propietario de Tenfield, en una imagen de archivo Javier Calvelo/adhocFOTOS

Bajo esta situación será el encuentro del lunes, para el que quedan pocas horas pero detalles a definir. En una suerte de guerra fría, uno de los puntos que se discute por estos momentos es el lugar. Ni Tenfield quiere ir a la sede de la AUF en la calle Guayabos ni la AUF a la nueva sede de Tenfield, que en enero se mudó a la calle Araucana en Punta Gorda, apenas unas cuadras más al oeste de las antiguas oficinas en Divina Comedia. Entre las alternativas figuran el hotel Cottage en Carrasco y el Ibis en Palermo, aunque ambos despiertan recelos: funcionan habitualmente como base de operaciones para Casal y Alonso, respectivamente, lo que despierta dudas sobre su conveniencia para una cita de esta naturaleza.

Tampoco está claro qué representantes concurrirán. Alonso estará al frente de la comitiva de la AUF, pero no se sabe quiénes lo acompañarán. No irá Ache, quien fue su mano derecha en el Comité Ejecutivo anterior (2019-2023), es opositor de Casal y mantiene contactos sólidos dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, es muy cercano a Alonso y está enemistado con Casal. Ache es actualmente protesorero de Nacional y se espera que se sume en unos meses al Comité Ejecutivo de la AUF, pero hoy no integra la asociación.

En cuanto a Tenfield, la expectativa apunta a la participación de Casal. En los últimos años, el empresario ha cedido protagonismo a su hijo y a su sobrino dentro de la compañía, pero ante la cercanía del vencimiento del contrato de televisión —y la falta de un acuerdo previo con la AUF— tanto él como Nelson Gutiérrez se volvieron más activos. Osvaldo Giménez y Carlos Moyano son otros dos ejecutivos que pueden estar presentes en la reunión.

¿Cuál es el valor del fútbol uruguayo?

El jueves 22 Casal, Gutiérrez y Giménez recibieron en las oficinas de Tenfield a dirigentes de 10 clubes de Primera División: Nacional, Peñarol, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Montevideo Wanderers, Progreso y River Plate. Según informó El País, el encuentro duró alrededor de tres horas, se centró en el próximo contrato de televisión y la empresa calificó de “exagerada” una cifra presentada en abril por la AUF a los clubes locales.

La alusión fue a un evento organizado en abril en la Torre de las Telecomunicaciones, donde la AUF mostró un análisis realizado por la consultora Ernst & Young según el cual el nuevo acuerdo debería dejarle al menos US$ 47 millones anuales.

En su intercambio con los clubes, Casal exhibió números de los contratos de televisación en mercados como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. Además se comunicó con Enzo Francescoli para conocer cuánto dinero recibía anualmente River Plate de Argentina, institución de la cual el exfutbolista es hoy director deportivo.

Deporte-Elecciones Peñarol-Ruglio-Zina-adhoc.jpg Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, durante las últimas elecciones del club en 2023 Mauricio Zina/adhocFOTOS

Según El País, el empresario advirtió sobre la caída en la cantidad de abonados a los cableoperadores y el crecimiento sostenido del streaming en Uruguay. “Hay que tener huevos para meterse”, afirmó, según contaron a Búsqueda asistentes al encuentro. La frase refirió a aquellas empresas que, como Tenfield, están decididas a invertir en el fútbol uruguayo a pesar de la incertidumbre económica y comercial que plantea este nuevo escenario de la industria audiovisual.

Uno de los participantes que rebatió lo expuesto por Casal fue Gomensoro, el directivo de Nacional. “Si bien pensaba no intervenir e ir a escuchar, di mi punto de vista porque nos presentaron un mercado prácticamente en decadencia, que no era real. Todo mostraba al fútbol uruguayo prácticamente como un negocio ruinoso, parecía hasta irónico”, explicó al día siguiente en rueda de prensa.

Gomensoro fue candidato a la presidencia de Nacional en las últimas elecciones, celebradas en diciembre, con el respaldo de Ache, quien lo acompañó en la fórmula como vicepresidente. Actualmente ocupa el cargo de prosecretario del club y en enero lo designaron para integrar un grupo de trabajo encargado de analizar dentro de Nacional el futuro contrato del fútbol local. Afirmó que, a partir de los argumentos brindados por Casal y de lo que Tenfield está inclinado a ofrecer a la AUF, “no es nada sencillo que se pueda cerrar una negociación previo a la licitación”.

Alonso manifestó en varias ocasiones que la AUF quiere estructurar el próximo acuerdo bajo un modelo mixto de comercialización. Esto supone dividir los derechos en categorías diferenciadas para negociarlas de manera independiente y no en un solo paquete a un único comprador, como sucede con Tenfield actualmente. Dentro de ese esquema, los derechos más caros y valiosos son los de transmisión (broadcast), mientras otros están relacionados con la producción audiovisual de los partidos, los derechos de imagen de los futbolistas, el merchandising, la gestión de vallas electrónicas de publicidad en los estadios, la publicidad y el patrocinio de la liga, los betting rights e incluso las pelotas.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, afirmó que Tenfield está dispuesta a ceder la gestión de determinados derechos, como el merchandising y los derechos de imagen. Según dijo el domingo 25 en el programa Polideportivo, Casal ya les transmitió esta postura en el pasado tanto a Peñarol como a Nacional, clubes con los que la empresa mantiene en ciertos rubros acuerdos específicos por fuera del contrato con la AUF.

Además, a diferencia de Gomensoro, dio una mirada un poco más optimista sobre el cónclave del lunes: “Hay un montón de clubes, entre ellos dueños de sociedades anónimas deportivas, que prefieren pájaro en mano que cien volando. Eso es lo que yo olfateo”.