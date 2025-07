El 80% de los uruguayos cree que las grandes industrias promovieron el negacionismo climático en el país

Uruguay no dista mucho de esa realidad. Según la última encuesta realizada por El Observador, junto con la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UMAD) y el estadístico Juan Pablo Ferreira, jefe de Metodología en el Instituto Nacional de Estadística y docente del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, la población local también parecería ser cada vez más consciente sobre los temas vinculados al cambio climático.

Fabricio Carneiro, doctor en Ciencias Políticas y coordinador de UMAD, dijo a Búsqueda que el medioambiente no parece ser un tema que esté en la agenda política de forma tan fuerte. A pesar de los avances institucionales en la materia (como la creación del ministerio en 2020), Uruguay no se caracteriza, por ejemplo, por tener movilizaciones importantes en materia ambiental, salvo por casos puntuales. “Tampoco tiene una presencia grande como clivaje político estructurante del debate público en el país. No tiene un partido verde fuerte que coloque el tema en la agenda”, explicó en relación con el intento de César Vega por impulsar el Partido Ecologista.

Sin embargo, mencionó que, según la encuesta, el ambiente es un tema que en general “a la gente le preocupa”, aunque es importante hacer dos diferenciaciones. Por un lado, las mujeres parecen tener una preocupación mayor, “incluso con discursos menos negacionistas del tema ambiental”, en relación con los varones. Y por otro, lo que refiere a la inclinación política. “Claramente entre Frente Amplio y coalición, el Frente Amplio tiene un discurso menos negador del cambio climático y eso responde también a cuestiones más internacionales”, indicó Carneiro, al afirmar que existe “una polarización más programática en todo este tema”.

Justamente, mencionó que a escala global el cambio climático “se ha convertido en un tema de debate entre izquierda y derecha”. “Donald Trump, por ejemplo, es alguien que niega el cambio climático, que está en contra de las políticas ambientales, entonces esos discursos permean en la sociedad, y en ese sentido Uruguay no es la excepción”, comentó el experto. Para Carneiro, a Uruguay están llegando ese tipo de discursos, una cuestión impulsada entre otras cosas por la diversidad de canales a los que accede hoy la opinión pública. “Son discursos que bajan desde la política; los políticos le dan una expresión que después es replicada por la opinión pública”, opinó. De todas maneras, reconoció que en Uruguay esa brecha ideológica, si bien comienza a notarse, no es tan marcada como en otros países.

¿Es exagerado el discurso sobre el cambio climático?

Otra de las preguntas refiere a si “se exagera el peligro que representa el cambio climático”, algo con lo que el 21% de los encuestados dijo estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo. Al diferenciar por sexo, es posible observar que son más los hombres que comparten esa afirmación (27%) que las mujeres (14%). Entre partidos políticos, en tanto, el 85% de los votantes frenteamplistas dijo estar poco o nada de acuerdo con esa frase, mientras que entre los votantes de derecha esa opinión alcanzó el 69%.

Las respuestas que decían estar “muy de acuerdo” con esa afirmación se ubicaron en todas las edades por debajo del 10%, mientras que las franjas que más en desacuerdo se mostraron fueron los adultos mayores (58%), seguidos por los jóvenes de 18 a 32 años (52%), sin casi variaciones entre Montevideo y el interior. Con relación al nivel educativo, 59% de quienes cuentan con nivel terciario incompleto dicen no estar nada de acuerdo con que se exagere el peligro del cambio climático, cifra que disminuye al 42% entre aquellos que completaron la primaria.

La encuesta también consultó qué tan de acuerdo se encuentran las personas respecto a si “quienes alertan sobre el cambio climático responden a intereses de grupos ecologistas”, algo con lo que el 68% afirma estar poco o nada de acuerdo. De los consultados, a su vez, son más las mujeres que no comparten para nada esa frase (38%) en relación con los hombres (26%). La ideología política, en tanto, también parece ser un diferencial: mientras que desde el Frente Amplio el 42% dice no estar nada de acuerdo con esa afirmación, la misma opinión es compartida por el 23% de la colación republicana.

Por otro lado, al analizar por edades es posible determinar que mientras un 41% de los más jóvenes dice estar poco de acuerdo con esta afirmación, el porcentaje disminuye a la mitad en las edades más longevas.

Responsabilidad empresarial

Consultados respecto a si quien contamina “debería hacerse responsable y pagar por ello”, el 68% de la población afirmó estar muy de acuerdo, una respuesta que se mantuvo pareja entre hombres y mujeres (67%) tanto de Montevideo como del interior (67%), e incluso entre los votantes del FA y de la colación (69% contra 66%, respectivamente). Por otro lado, menos del 1% de todas las franjas etarias consultadas dijo no estar nada de acuerdo con esta afirmación, siendo las respuestas positivas la amplia mayoría. Esto también se observó en todos los niveles educativos, en los que entre el 63% y el 80% afirmaron estar muy de acuerdo.

En cuanto a si el negacionismo climático ha sido promovido por las grandes industrias contaminantes, el 47,8% dijo estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo, siendo las mujeres las más tendientes a esta percepción (48,9%). Sin embargo, entre partidos políticos, el 55,6% de los frenteamplistas dijo estar muy de acuerdo, contra solo un 40,2% de la coalición.

Entre Montevideo y el interior, en tanto, las opiniones son divididas. Mientras el 51,1% de la población de la capital dice estar muy de acuerdo, solo el 44,9% de los habitantes del interior lo comparte. Incluso, en Montevideo solo el 0,5% asegura estar nada de acuerdo contra un 5% en el interior. Respecto a las edades, en tanto, la franja entre 63 y 77 años es la que está más de acuerdo con la frase consultada (52%), aunque las cifras son bastante parejas: menos de un 4% de todas las edades dice estar nada de acuerdo; y en cuanto al segmento educativo, aquellos con secundaria completa son quienes más de acuerdo se ubican (52%).

Respecto a si debería priorizarse el cuidado del ambiente, el 21% dijo estar muy de acuerdo y el 35,3% bastante de acuerdo, lo que fue compartido por el 58% de las mujeres y 55% de los hombres. Por otro lado, el 7% de ellas dijo no estar nada de acuerdo, frente al 13,6% de los hombres.

Al analizar por afinidad política, en tanto, el 40,7% de los frenteamplistas dijo estar bastante de acuerdo, contra solo un 39,9% de los votantes de la coalición; las cifras también fueron similares según el área geográfica, ubicándose en un total de 56% tanto en Montevideo como en el interior quienes dijeron estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo. Sin embargo, las respuestas sí variaron según el nivel educativo: mientras que 42% de quienes culminaron la primaria dijeron estar muy de acuerdo, solo el 20% de quienes tienen estudios terciarios completos coincidieron con esta posición.

La última pregunta del estudio refiere a si cambiar los estilos de vida “ayudaría a enfrentar el cambio climático”. En ese sentido, el 53% dijo estar muy de acuerdo, siendo mayor el porcentaje de las mujeres (59,4%) que el de los hombres (47,6%). A la vez, el 56,2% de los frenteamplistas dijeron estar muy de acuerdo, contra 49,8% de los votantes de la coalición.