Pedido de informes: ASSE y un senador suplente colorado no coinciden en cuánta gente tiene Tranqueras

La construcción de un hospital en Tranqueras, la segunda ciudad más poblada de Rivera , no es considerada necesaria para la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ). Esa fue la respuesta a un pedido de informes del senador (suplente) colorado Mauricio González, quien dijo a Búsqueda que el hospital de la capital departamental está “saturado” y pidió que se incluya esta alternativa en el próximo Presupuesto Nacional.

No es la única diferencia de postura. González —excandidato a intendente de Rivera por el Partido Colorado, donde es uno de los directores generales— y ASSE no concuerdan siquiera en la población de Tranqueras. Según la respuesta, sus 5.500 habitantes —de los cuales estiman que el 50% son usuarios del prestador público— más el hecho de que está “relativamente cerca” de la capital departamental “mediante una ruta en buenas condiciones” hacen que no sea necesaria su construcción.