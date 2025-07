Carlos Negro sobre la necesidad de comprar nueva tecnología de interceptación: “El Guardián pasó de moda”

En 2022, ante la necesidad de “incorporar mejoras a la plataforma de interceptación legal”, el Ministerio del Interior justificó la compra por US$ 1 millón a Dígitro de un modelo más actualizado que el Guardián Web, denominado Guardián Online. A diferencia de su antecesor, no se limita exclusivamente a intervenir llamadas de línea telefónica, sino que accede a datos provenientes de dispositivos Android e iOS, sitios web, correos electrónicos, redes sociales, servicios de mensajería como WhatsApp y Messenger, geolocalización y navegación en internet.

información-Edificio Sede-Digítro.webp La sede de la empresa Dígitro, fabricante del Guardián, en la ciudad de Florianópolis Digítro

Sin embargo, el Guardián Online no permite interceptar directamente las comunicaciones en tiempo real, por ejemplo, las llamadas vía WhatsApp. “La tecnología actual de la que dispone la Policía permite ir a las comunicaciones históricas de redes y servicios de mensajería”, explicó a Búsqueda una fuente policial en referencia a los dichos de Negro en Diputados.

En el Parlamento, el ministro señaló que WhatsApp y otras redes sociales de comunicación “no son interceptables” por el Guardián. Y planteó: “¿Vamos a adquirir tecnología que intercepte las comunicaciones por redes sociales? ¿Cómo la vamos a controlar? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que eso tenga el proceso judicial que debe tener cualquier interceptación de las comunicaciones? Esos desarrollos tecnológicos hay que verlos con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, y necesitan también de una discusión distinta de la del Guardián”.

El Ministerio del Interior anunció en junio la adquisición de distintos tipos de tecnología, pero ninguna relacionada a la interceptación. De todas formas, en sus distintas apariciones públicas Negro ha insistido en la necesidad de adquirir nuevos productos para enfrentar la inseguridad. En abril, días después de asumir el cargo, viajó a Río de Janeiro para asistir a la LAAD Defence & Security, una de las ferias de la industria más importantes de Latinoamérica.

Allí estuvo presente, entre otras empresas, Dígitro, para ofrecer a representantes de instituciones públicas y privadas algunas de sus soluciones en seguridad. También exhibieron productos compañías de Israel, que en el pasado han presentado propuestas de interceptación a Uruguay y que en ciertos ámbitos de la Policía son las que se consideran más idóneas para actualizar los sistemas locales.

Las otras escuchas de la Policía

Además del Guardián Online, la anterior administración invirtió en otra tecnología de interceptación. En 2024 adquirió por 250.000 euros una herramienta de la compañía italiana Innova, que brinda soluciones de alta tecnología a fuerzas de seguridad en todo el mundo. Fue una compra directa por excepción, un procedimiento que se utiliza de forma habitual por el ministerio para incorporar productos sensibles destinados a la seguridad pública. “Es un instrumento que deviene necesario al quehacer policial, pues permitirá optimizar las tareas de inteligencia que desarrolla el Ministerio del Interior, así como la incorporación de nuevas tecnologías en las técnicas investigativas con la finalidad de mantener y mejorar la obtención de elementos probatorios”, justificó el año pasado el ministerio ante el Tribunal de Cuentas.

En la sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, Echeverría consultó a Negro por las escuchas ambientales, “un tema muy delicado”: quiso saber si la Policía disponía de sistemas para ese tipo de accionar, cuáles son los dispositivos existentes, si hay protocolos para su aplicación y para qué delitos e investigaciones se emplean. “Las escuchas ambientales son las que se dan en espacios abiertos, no por interceptación, y tenemos entendido que se está practicando o se ha practicado en casos concretos. Queremos que, en caso de ser así, el ministerio nos lo informe”, planteó Echeverría, quien aclaró a Búsqueda que su consulta fue genérica y no se refirió a ningún producto en particular, como el contratado a Innova.

Información-Diego Echeverría-Hablando-Parlamento-Mauricio Zina adhocFOTOS.jpg Diego Echeverría, diputado por Maldonado, durante una sesión parlamentaria realizada este año Mauricio Zina/adhocFOTOS

Negro confirmó el uso policial de herramientas de escucha ambiental, aunque no especificó otros detalles como marcas y los delitos para los cuales se utilizan. Únicamente añadió que no hay un protocolo de actuación, sino un procedimiento similar a los que establece el SAIL para el Guardián. “Cuando se quiere poner un dispositivo de escucha o de grabación en una finca particular, el policía se lo pide a la Fiscalía, la Fiscalía le pide la orden judicial al juez, el juez la autoriza o no de acuerdo al planteamiento que le hace el fiscal y la necesidad. Si ese micrófono o esa grabación es en el exterior de una casa habitación, eso requiere orden fiscal solamente, no requiere orden judicial, y sí una comunicación a la Justicia con posterioridad”, explicó.

El sistema adquirido el año pasado a Innova es parte de una gama de productos de la empresa denominada EGO y es utilizado en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, encargada de perseguir al crimen organizado internacional relacionado con el narcotráfico. Según el Ministerio Público que actúa ante el Tribunal de Oristano, en Cerdeña, Italia, las herramientas EGO de Innova permiten monitorear comunicaciones telefónicas, telemáticas y ambientales e integran diversas tecnologías de vigilancia en tiempo real.

“Entre sus principales funciones se destacan la localización geográfica de dispositivos móviles —con visualización en mapas—, el envío de mensajes SMS invisibles para rastrear objetivos sin que estos lo perciban, y la generación de alertas sonoras ante eventos previamente definidos. Además, EGO permite la reproducción remota de comunicaciones interceptadas desde teléfonos autorizados, facilitando así el trabajo operativo de las fuerzas de seguridad y organismos judiciales”, sostiene un documento del Ministerio Público italiano al que accedió Búsqueda.