Dos mil docentes usaron la nueva herramienta de inteligencia artificial de Ceibal para crear contenidos para sus clases

Esta no es la primera herramienta disponible para docentes uruguayos que usa inteligencia artificial. Ceibal puso a disposición hace algunos años dos plataformas para enseñar y aprender matemática: Matific, destinada a Primaria, y Aleks, que permite personalizar tareas, realizar un diagnóstico para cada estudiante y crear una ruta de aprendizaje para quienes cursan desde tercero de Primaria, y útil también en Secundaria y UTU.

PowerBuddy se enmarca en esta trayectoria, pero la jefa de Plataformas Educativas de Ceibal destacó que resulta “clave” que la herramienta ya está incluida en CREA, “una plataforma que los docentes ya conocen”, lo que la diferencia de Matific y Aleks.

Félix es ingeniera en Computación, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y jefa de Plataformas Educativas de Ceibal desde enero de 2019. Llegó a Ceibal en 2014, el mismo año en que se puso en marcha CREA, y estimó que su nueva funcionalidad “va a generar una apropiación mejor por parte de los maestros y profesores” de la inteligencia artificial.

El “amigo poderoso” ofrece 32 prestaciones, como sugerir preguntas “para iniciar conversaciones en clase y fomentar el pensamiento crítico, adaptadas al tema y el nivel educativo que indique cada docente”, o “problemas de matemáticas contextualizados en situaciones reales”, para lo que cada maestro o profesor debe indicar “el tema, el objetivo, el nivel educativo, la cantidad de problemas, si desea incluir las respuestas y el idioma”. En ese sentido, Félix explicó que PowerBuddy “puede usarse para trabajar temas como fracciones u otros contenidos de matemática”, ya que permite “generar preguntas de múltiple opción para estudiantes con situaciones contextualizadas que promueven el razonamiento y la argumentación”. Y dio más ejemplos: el generador de contenidos ofrece sugerencias de preguntas de discusión para los estudiantes a partir de fragmentos de cuentos, y puede dar lineamientos para trabajar la lectura a partir de un texto en concreto o ideas para crear un juego para repasar un tema en clase.

Ceibal.jpg Sede de Ceibal Pablo Vignali / AdhocFotos

PowerBuddy es un asistente que genera texto y los docentes pueden editarlo, cambiarle la fuente y el color, y agregarle imágenes. Una vez que consideran que el contenido es el que quieren, lo suman a una tarea o al foro en CREA. “Esta es una herramienta para potenciar la labor docente. No sustituye de ninguna manera al maestro o el profesor, que es el que tiene que tener la mirada crítica de esto sí y esto no”, dijo Félix. Además, respondió que el material no les llega a los estudiantes con la advertencia de que el docente usó inteligencia artificial.

En la última semana de junio, entre 8.000 y 11.000 docentes ingresaron a CREA por día, y entre 77.000 y 113.000 estudiantes usaron esta plataforma, según el Observatorio Ceibal. Los alumnos que entraron a Matific en ese lapso fueron entre 11.000 y 17.000.

Nexo entre nivel educativo y uso de ChatGPT

Una encuesta realizada en marzo por Grupo R&D y Opción Consultores, a la que accedió Búsqueda, revela información sobre adopción de nuevas tecnologías. En cuanto al conocimiento del ChatGPT, que utiliza procesos de inteligencia artificial para generar respuestas, el 42% de los consultados la conoce, en particular los jóvenes, la población de Montevideo y de nivel educativo alto.

La principal diferencia se da entre quienes tienen nivel educativo bajo (el 80% respondió que desconoce ChatGPT, el 19% que la conoce y el 1% no sabe o no contesta) y quienes tienen nivel educativo alto (el 83% la conoce y el 17% no). Entre quienes tienen nivel educativo medio, el 39% respondió conocerla, el 60% no y el 1% no sabe o no contesta.

Se trata de una encuesta telefónica realizada entre el 8 y el 13 de marzo sobre 400 casos, que presenta un margen de error de 5%.