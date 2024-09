El gobierno investiga a Meta por el uso de datos personales de usuarios uruguayos para entrenar su IA

Sin embargo, la situación se complica con la presencia de empresas como Meta, que no tiene oficina en Uruguay, sino en Argentina. Esto genera un desafío adicional para los usuarios uruguayos. Según explica Paguas, “en Uruguay tenés una ley que es la 18.331, que te otorga ciertas protecciones, sobre todo en lo que tiene que ver con recolección automatizada de datos. Por lo tanto, podrías elevar tu queja a la URCDP”.

La dificultad radica en que, al no contar con una persona jurídica de Meta en Uruguay, los ciudadanos enfrentan limitaciones a la hora de ejercer sus derechos. “La diferencia está en que la dificultad puede venir porque no tenés cómo coaccionar si no tenés una persona jurídica en Uruguay contra quien la Unidad pueda ir”, lo que plantea dudas sobre cómo se aplicará la ley en la práctica.

¿Es legal que Meta utilice los datos personales para entrenar su IA?

La legalidad del uso de datos de usuarios uruguayos por parte de Meta para entrenar su IA depende del tipo de datos en cuestión, explica Paguas. “Estamos en el medio de un ida y vuelta de conversaciones con ellos para entender cuáles son los cambios (en la política de privacidad) y eventualmente estar atentos a lo que puede ocurrir con los usuarios nacionales”.

La asistente de inteligencia artificial de Meta, conocida como Meta AI, es parte de la compañía que opera WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y Threads. Esta herramienta generativa, similar a ChatGPT, permite a los usuarios chatear en privado, hacer preguntas y solicitar imágenes en segundos. Sin embargo, una vez activado, el chat no puede ser desactivado ni el asistente eliminado de las plataformas. Salvo en Europa, en el resto del mundo los usuarios no pueden evitar que Meta AI aprenda de sus publicaciones públicas en redes sociales, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el uso de los datos.

La semana pasada, en Australia, Meta admitió que todos los textos y fotos de usuarios adultos en Facebook e Instagram compartidos desde 2007 fueron utilizados en sus modelos de IA. En Brasil, las autoridades prohibieron en julio a Meta el uso de datos personales de brasileños para alimentar sus programas de IA, argumentando que esto podría causar “daños graves e irreparables o de difícil reparación a los titulares”. Sin embargo, a fines de agosto, revisaron esta decisión después de que la multinacional presentara un recurso en el que detalló su práctica y se comprometió a mejorar la transparencia y la protección de los datos de sus usuarios, informó EFE.

¿De dónde obtiene Meta información de entrenamiento?

Meta explica en su web que utiliza una amplia gama de fuentes para entrenar Meta AI, incluyendo la información que los usuarios comparten en los productos y servicios de Meta. “Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones”. La empresa aclara que no se utiliza “el contenido de los mensajes privados con amigos y familiares”.

Aunque la información utilizada para entrenar los modelos de IA de Meta “puede incluir datos personales, como nombres, información de contacto y contenido compartido públicamente”, la compañía afirma que no la vincula específicamente con ninguna cuenta de Meta. Sin embargo, aclara que “incluso si no se utilizan los productos de Meta, la empresa puede procesar información sobre una persona si alguien que sí usa sus plataformas comparte una imagen donde aparece o menciona información sobre esa persona en publicaciones o textos”.

“Conservamos los datos de entrenamiento todo el tiempo que los necesitamos según cada caso para garantizar que un modelo de IA esté funcionando de forma adecuada, segura y eficiente. También lo hacemos para proteger nuestros intereses o los de otros, o bien para cumplir con obligaciones legales”, deja en claro la compañía.

¿Uruguay puede impedirle a Meta usar publicaciones para entrenar IA?

“La IA es infraestructura y datos. Y con eso la toma de decisiones que el algoritmo hace. Entonces, el riesgo está en que la industria tenga más información de la que vos desearías”, explica Paguas a Búsqueda. Esta preocupación se centra en el control que los usuarios tienen sobre la información que comparten. “Por ejemplo, capaz que vos decís, bueno, a mí no me importa que sepan que me gusta el rock argentino. O capaz que sí me importa, que no quiero que sepan que me gusta el rock argentino”.

La legislación uruguaya ofrece protección, pero no todos los datos están igualmente resguardados. “Ahí está la clave”, puntualiza Paguas. “No todos los datos son datos personales. Hay infinidad de datos públicos. La información que está en el Estado es pública, por definición. Ahí (Meta) no tendría problemas”, explica, subrayando la diferencia entre datos personales y datos públicos.

Para el director de Agesic, Uruguay “eventualmente sí” tiene el poder de prohibirle a Meta extraer datos de uruguayos para entrenar modelos de IA, aunque aclara que “una cosa es el poder punitivo o corrector que tiene la ley (18.331) y otra son las herramientas transnacionales que tenés que empezar a ver”.