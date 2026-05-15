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    Coldplay proyecta una serie de shows en el Centenario

    Se prevé la llegada de la banda britanica a Montevideo con varias fechas en octubre de 2027

    Coldplay en el Centenario, 2027.

    Coldplay en el Centenario, 2027.

    FOTO

    Coldplay
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Coldplay proyecta tocar por primera vez en Uruguay con una serie de conciertos en el Estadio Centenario prevista para octubre de 2027. Según pudo confirmar Búsqueda, las productoras que trabajan en la llegada del grupo ya avanzan en el armado de varias fechas en Montevideo para el regreso de la banda a América Latina. Según las fuentes, serían entre dos y cinco conciertos.

    Será el operativo más ambiciosos que haya tenido el mercado local de espectáculos. La apuesta apunta a atraer público de toda la región, sobre todo de Argentina y el sur de Brasil, además de la demanda uruguaya.

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    La cantidad de funciones previstas significaría una marca inédita en Uruguay. Hasta ahora, el artista internacional con más shows en el Centenario es Paul McCartney, con tres recitales en distintos años.

    Coldplay
    Coldplay en vivo.

    Coldplay en vivo.

    El antecedente más reciente de una convocatoria masiva en el estadio fueron los shows de Shakira. En diciembre pasado, la cantante colombiana llenó dos veces el Centenario y reunió a más de 100 mil personas, una cifra récord para este recinto.

    Coldplay terminó en setiembre de 2025 la etapa principal de la gira Music of the Spheres con shows en Wembley, Londres. Después de una pausa, el grupo volverá a los escenarios en 2027 con una nueva serie de recitales que incluirá otra vez a América Latina.

    La gira mundial de Coldplay ya es una de las más extensas y convocantes de los últimos años, con más de 170 conciertos en distintas partes del mundo. Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Abu Dhabi y Londres fueron algunas de las ciudades donde el grupo realizó entre cuatro y diez fechas en un mismo estadio con localidades agotadas.

    Búsqueda consultó a AM Producciones sobre ese asunto, pero sus responsables declinaron hacer declaraciones.

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