Coldplay proyecta una serie de shows en el Centenario

Coldplay proyecta tocar por primera vez en Uruguay con una serie de conciertos en el Estadio Centenario prevista para octubre de 2027. Según pudo confirmar Búsqueda , las productoras que trabajan en la llegada del grupo ya avanzan en el armado de varias fechas en Montevideo para el regreso de la banda a América Latina. Según las fuentes, serían entre dos y cinco conciertos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Será el operativo más ambiciosos que haya tenido el mercado local de espectáculos. La apuesta apunta a atraer público de toda la región, sobre todo de Argentina y el sur de Brasil, además de la demanda uruguaya.

Entrevista La escritora cubana Elaine Vilar Madruga estuvo en Montevideo para presentar ‘Moiras’, antología de cuentos de terror escritos por mujeres

Hace un mes, Búsqueda informó que existían conversaciones para la llegada al grupo liderado por Chris Martin . Desde entonces, avanzaron las gestiones entre Live Nation Entertainment, DF Entertainment y la productora uruguaya AM (que tiene la concesión exclusiva del Centenario para espectáculos), que desde hace meses trabajan en la escala uruguaya de la gira.

La cantidad de funciones previstas significaría una marca inédita en Uruguay. Hasta ahora, el artista internacional con más shows en el Centenario es Paul McCartney , con tres recitales en distintos años .

Coldplay Coldplay en vivo. Coldplay

El antecedente más reciente de una convocatoria masiva en el estadio fueron los shows de Shakira. En diciembre pasado, la cantante colombiana llenó dos veces el Centenario y reunió a más de 100 mil personas, una cifra récord para este recinto.

Coldplay terminó en setiembre de 2025 la etapa principal de la gira Music of the Spheres con shows en Wembley, Londres. Después de una pausa, el grupo volverá a los escenarios en 2027 con una nueva serie de recitales que incluirá otra vez a América Latina.

La gira mundial de Coldplay ya es una de las más extensas y convocantes de los últimos años, con más de 170 conciertos en distintas partes del mundo. Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Abu Dhabi y Londres fueron algunas de las ciudades donde el grupo realizó entre cuatro y diez fechas en un mismo estadio con localidades agotadas.

Búsqueda consultó a AM Producciones sobre ese asunto, pero sus responsables declinaron hacer declaraciones.